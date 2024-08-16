Человека увлекает бездна теоретических вопросов, прямо его не касающихся, и оттого человек остается бесплоден. Есть ли жизнь на Марсе? Куда делись динозавры? Каков геологический возраст Земли? И так далее, и так далее.

И невозможно вернуть или обратить человека к духовной реальности, если не задеть его за живое. Живым же здесь называем нечто скрытое и нравственное, составляющее стыдную тайну.

Вот Христос, сидя на колодце, беседует с женщиной.

Он и так, и эдак пытается заговорить с ней о вещах духовных, о живой воде, которую не нужно черпать, о том, что Богу нужно поклонение в духе и истине. Женщина не понимает.

Она стандартно ссылается на обычаи народа (отцы наши здесь поклоняются, а ваши – там), под водой благодати понимает просто воду (колодец глубок и черпака нет). Одним словом разговор не клеится. И тогда Христос говорит ей: «Приведи мужа». С этого момента все меняется.

Христос, зная все, знает и нашу личную жизнь, достойную сожаления. Обратим внимания на ту мягкость и осторожность, с какой Он задает женщине вопрос.

Он словно бережно снимает с раны присохшую повязку. Не говорит: «Что ж ты, милая, спишь с кем попало? С шестым живешь уже!», или нечто от таковых.

Он говорит: «Приведи мужа». Она отвечает: «Нет у меня мужа», а Он показывает, что знает о ней больше, чем она ожидает. Вот теперь можно и о духовных вещах поговорить!

Схема проста и гениальна.

Человек современный привык жаловаться без малого на все мироздание.

Человек охватывает жадным умом неохватное, и ты ему говоришь слово, он тебе – двадцать.

Вдруг посреди бесплодного разговора обо всем на свете звучит вопрос: «Ты в долг брал на неделю? Уже месяц прошел. Почему не отдаешь?» Все. Шарик сдулся. Пафос испарился. Теперь можно говорить предметно.

Мы ровным счетом ничего не понимаем в жизни или понимаем все, но лукавим и «съезжаем» с серьезных тем, пока нас не припрут к стенке убийственным вопросом, проникающим в самые внутренности.

- Ты зачем чужую тайну разболтал?

- Начальство ругаешь, а сам деньги из кассы приворовываешь?

- У тебя же жена – красавица. Сколько еще будешь по девкам ходить?

И так далее. Это, быть может, единственный способ направить ум большинства людей в конструктивное русло. «Приведи мужа».

То, что у Христа получалось мягко и сострадательно, у святых Его временами выходило не так мягко. К Парфению Киевскому, скажем, приходило много почитателей и почитательниц.

Одна такая умиленная, с кроткими глазками, вся в бриллиантах однажды пришла за советом или за молитвой. А он (на то и юродивый) вышел к ней с руками в дерьме и вытер руки о ее дорогое платье. При этом спросил оскорбленную богомолку: «Долго еще будешь мужу изменять?»

Это по сути то же, что «приведи мужа». Это возвращение человека с ложных небес на подлинную землю. Только степень строгости, полагаю, соответствует степени лукавства дамы и ее слепоты относительно себя и своей духовной жизни.

Точно так же и отцы древности боялись потерять простоту и увлечься тонким исследованием вещей, от них не требующихся.

Для этого стремились видеть грехи свои и плакали о себе, как о мертвом.

Это называлось у них «оплакивать своего мертвеца», и занятие это должно было ставить живую душу в покаянии перед Живым Богом, а не уносить ее в заоблачные теоретические дали.

Итак, Господь знает, что именно у нас спросить, чтобы мы не задирали носа. Сей спрашивающий голос слышен в совести.

Иногда кажется, что легче палец отрубить, чем ходить с раной в сердце и чувствовать себя клейменым злодеем. Слава Богу за эти раскаленные внутренние вопросы!

Правда, справедливости ради нужно добавить, что не все люди в ответ на вопрос Бога смиряются и изменяют разум в лучшую сторону. Так Каин, уже проливший братскую кровь, услыхал жуткий вопрос Всевидящего: «Где Авель, брат твой?». Вместо того, чтобы завыть, заплакать, упасть на колени, он нагло ответил: «Разве я сторож брату моему?»

Думаю, что в это время у него был вид дерзкого, самоуверенного, «самодостаточного» человека.

Такого человека, которому дьявол и в сердце проник, и на плечи уселся.

Протоирей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Люди часто увлекаются абстрактными теоретическими вопросами, избегая при этом реальных духовных проблем.

2. Чтобы обратить человека к духовной реальности, нужно затронуть его личные, часто стыдные или скрытые проблемы.

3. Христос продемонстрировал этот подход в разговоре с самарянкой, задав ей вопрос о муже.

4. Прямые вопросы о личных грехах и проблемах могут быть эффективным способом направить мысли человека в конструктивное русло.

5. Святые и духовные наставники часто использовали подобный метод, иногда более жестко.

6. Древние отцы церкви стремились к простоте и самоосуждению, избегая чрезмерных теоретических размышлений.

7. Голос совести задает нам подобные вопросы, помогая сохранять смирение.

8. Не все люди реагируют на такие вопросы положительно, как показывает пример Каина.

Вывод:

Статья подчеркивает важность обращения к личным духовным проблемам и грехам как способ духовного роста и приближения к Богу. Автор утверждает, что прямые, иногда неудобные вопросы о нашей жизни и поступках могут быть более эффективными для духовного развития, чем абстрактные теоретические рассуждения. Этот подход, по мнению автора, помогает человеку оставаться смиренным и сосредоточенным на реальных духовных проблемах, а не уходить в бесплодные размышления.

Расришенный вывод:

Духовный рост человека – это сложный процесс, требующий не только теоретических знаний, но и глубокой внутренней работы. Истинные духовные учителя, такие как Христос, святые и мудрецы, прошли этот путь сами, что позволяет им видеть сердца людей и распознавать лицемеров.

Пример Шри Юктешвара, описанный в "Автобиографии Йога" Парамахансы Йогананды, ярко иллюстрирует эту мысль. Когда к нему пришел ученый пандит, демонстрируя свои обширные знания священных текстов, Шри Юктешвар отреагировал неожиданно. Он сказал: "Я жду, когда вы что-нибудь скажете", подразумевая, что все цитаты и знания, которыми хвастался пандит, были лишь пустым сотрясанием воздуха. Мудрец ожидал услышать личный опыт и понимание, а не механическое повторение чужих слов.

Эта история перекликается с подходом Христа, который умел задавать простые, но глубокие вопросы, обнажающие истинное состояние души человека. Оба учителя демонстрируют способность видеть через внешнюю оболочку знаний и статуса, обращаясь к сути человека.

Важно отметить, что мудрые наставники не всегда прямо обличают или дают советы. Иногда они могут промолчать, особенно если видят, что человек не готов воспринять истину или слишком погружен в свое эго. Как в случае с пандитом, молчание может быть более красноречивым, чем слова.

История Каина показывает, что даже прямое обличение может быть отвергнуто, если человек не готов к самоанализу и изменениям. Это подчеркивает, что восприимчивость к духовным истинам во многом зависит от внутренней готовности человека.

Для обычных людей это служит напоминанием о необходимости развивать смирение и самокритичность. Только взрастив эти качества, мы можем надеяться на то, что мудрые укажут нам на наши ошибки и помогут в духовном росте.

В современном мире, где информация легкодоступна, особенно важно помнить, что истинная мудрость не в количестве прочитанных книг или выученных цитат, а в способности применять знания в жизни, в постоянной работе над собой и в готовности признавать свои недостатки.

Таким образом, путь духовного развития требует не только стремления к знаниям, но и готовности к глубокому самоанализу, принятию обличений и работе над собственными недостатками. Только так человек может приблизиться к истинному пониманию себя и мира вокруг, что и является сутью духовного роста.