В предыдущей статье я начал разговор о так называемом «перегреве» российской экономики, заявив о том, что это миф. И что он необходим «пятой колонне» во власти для обоснования мер по искусственному сдерживанию экономического развития России.

Миф о «перегреве» зиждется на утверждениях, что, мол, в России возник острый дефицит рабочей силы и что производственные мощности отечественных предприятий загружены полностью. Как я показал в упомянутой статье, опираясь на статистику Росстата, по рабочей силе не только нет дефицита, но наоборот, имеет место гигантское недоиспользование трудового потенциала России.

Сейчас же хотел показать, что заявления о полной загрузке производственных мощностей не имеют ничего общего с реальностью. Для этого не надо заниматься сложными исследованиями или расследованиями. Достаточно обратиться к данным Росстата.

Вот, например, таблица под названием «Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции».

Возьмем добычу угля. В 1990 году (еще в РСФСР) загрузка мощностей составляла 93%. В 2009 году этот показатель снизился до 76%. В 2017 году загрузка составила 84%, в 2023 году — 76%.

Приведу цифры загрузки производственных мощностей по некоторым другим производствам за те же годы.

Производство чугуна (%): 1990 г. — 94; 2009 г. — 85; 2017 г. — 95; 2023 г. — 93.

Производство тракторов (%): 1990 г. — 81; 2009 г. — 12; 2017 г. — 16; 2023 г. — 58.

Производство станков металлорежущих (%): 1990 г. — 81; 2009 г. — 6; 2017 г. — 20; 2023 г. — 37.

Производство оборудования кузнечного и прессового (%): 1990 г. — 81; 2009 г. — 12; 2017 г. — 16; 2023 г. — 58.

Производство автобусов (%): 1990 г. — 70; 2009 г. — 26; 2017 г. — 20; 2023 г. — 47.

Таблица очень обширная, поэтому не буду далее приводить цифры по разным видам производств. Отмечу лишь, что в целом в период 1990—2023 гг. наблюдается долгосрочная тенденция к снижению степени загрузки производственных мощностей по всем видам производств.

При некотором повышении процента загрузки лишь в последние годы. Но по всем видам производства уровень загрузки в 2023 году намного (иногда многократно) ниже, чем в 1990 году. Но, напомню, что в 1990 году никто не говорил о «перегреве» советской экономики. Наоборот, обращали внимание на ее резкое ослабление. В том числе и по показателю загрузки производственных мощностей. Ведь до этого в плановой советской экономике считалось нормой 100-процентное использование мощностей. Не выше, и не ниже 100%.

Назову производства, в которых в прошлом году была наибольшая степень загрузки мощностей (%): чугун — 93; сахар свекловичный — 90; бумага и картон — 87; кислота серная — 87; плиты древесно-стружечные — 86; сталь нелегированная — 85; плитка керамическая для полов — 84; аммиак — 82.

А вот производства с наиболее низкой загрузкой производственных мощностей в 2023 году (%): паровые турбины — 7,6; электродвигатели переменного и постоянного тока — 14; экскаваторы — 15; оборудование кузнечное и прессовое — 17; котлы паровые — 24; ткани шерстяные — 25; автомобили легковые — 27; подшипники шариковые и роликовые — 30; турбины газовые — 34; бульдозеры — 35; станки металлорежущие — 37.

Нетрудно заметить, что относительно высокая загрузка мощностей имеет место в отраслях, производящих продукцию с низкой добавленной стоимостью. А наиболее низкая нагрузка характерна для отраслей, производящих изделия с высокой добавленной стоимостью. Т.е. те виды продукции, которые жизненно необходимы России для того, чтобы выстоять в нынешнем противостоянии с коллективным Западом.

Особенно это касается той продукции, которая необходима для достижения полного импортозамещения — станков металлорежущих, кузнечного и прессового оборудования, подшипников и др. Здесь мы видим полное производственное «расслабление».

По некоторым видам жизненно важных производств мы видим даже снижение загрузки производственных мощностей в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Например, показатель загрузки в производстве экскаваторов упал с 18% до 15%, в производстве электродвигателей — с 22% до 14%, в производстве газовых турбин — с 38% до 34%.

Ведет Росстат также учет загрузки мощностей в строительстве. Вроде бы в этом секторе экономики мы наблюдаем высокую активность. Но на самом деле степень загрузки мощностей и здесь оставляет желать много лучшего. Например, в 2021 году показатель равнялся 66%, в 2022 году — 65%, а в 2023 году — 58%. И здесь наблюдается понижательная тенденция.

Также Росстат публикует на ежемесячной основе показатель загрузки производственных мощностей в добывающей промышленности и такой же показатель по обрабатывающей промышленности. Так, согласно обзору «Динамика промышленного производства в июне 2024 года», загрузка по добывающей промышленности составила 57%, по обрабатывающей промышленности — 61%.

На основе этих двух показателей можно оценить степень загрузки производственных мощностей по всей промышленности. В течение последнего года такой показатель по всей промышленности России колебался по месяцам в диапазоне от 60 до 62%. Так, в июле 2023 года он равнялся 61%. В марте 2024 года — 62%. В апреле и мае — 60%. В июне 2024 года поднялся, немного не дотягивая до 61%.

Никакой явной тенденции к увеличению загрузки производственных мощностей в целом по российской промышленности за последние годы (в том числе после начала СВО на Украине) не просматривается. О какой высокой загрузке можно говорить? С позиций советского времени показатель в 60% рассматривался бы как катастрофа. И за такую катастрофу виновных привлекли бы к уголовной ответственности, а во времена Сталина за вопиющие провалы могли и к стенке поставить.

Но катастрофически низким можно считать использование производственного потенциала современной России не только по меркам советского времени. Такую оценку можно дать, также сравнивая Россию с другими странами по состоянию на сегодняшний день. Всемирный банк и другие международные финансовые и экономические организации уже многие годы ведут статистику уровня загрузки производственных мощностей по многим странам мира. И вот что мы видим.

Оказывается, в мире есть страны, у которых показатель загрузки даже выше 100%. Наверное, это можно объяснить тем, что машины и оборудование используются круглосуточно. И, может быть, с нарушением каких-то технических регламентов (машины ведь также должны «отдыхать» и проходить разного рода профилактические процедуры). Так вот, в мае этого года у Японии показатель использования производственных мощностей составил 104%, а у Южной Кореи — 102%. Конечно, такой показатель является аномальным. Так, у Японии в предыдущем месяце он составлял 99,7%.

А вот список других стран с высокими показателями: Новая Зеландия (88,7%), Швеция (88,6%), Сенегал (83,8%), Австралия (83,5%), Австрия (83,3%), Мексика (82,3%), Германия (81,0%) и т. д.

А каков показатель у двух ведущих экономик мира? У Китая он равняется 74,9%; у США — 78,8%.

А Россия с показателем, равным 61% (по состоянию на июнь) оказалась в конце списка. Ниже ее находятся лишь Таиланд (59,8%), Аргентина (56,8%), Нигерия (54,9%), Мальдивы (38,9%).

Итак, если за эталон брать экзотические Мальдивы, занимающие последнюю строчку в списке, то у нас действительно неплохо обстоит дело с использованием производственного потенциала. А если сравнивать с остальными странами, то у нас просто катастрофическое недоиспользование производственных мощностей. Примечательно, что ни в США, ни в Китае не говорят о «перегреве» экономики. О нем не говорят даже в Японии, Южной Корее и Швеции. А в США показатель, опустившийся ниже 80%, американские экономисты считают явным признаком надвигающейся рецессии.

На мой взгляд, заявления о якобы высокой (даже предельной) загрузке производственных мощностей в отечественной экономике надо квалифицировать даже не как миф, а как вредительство, направленное на ослабление России.

Публикация: Свободная Пресса

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор утверждает, что "перегрев" российской экономики – это миф, созданный "пятой колонной" для обоснования мер по сдерживанию экономического развития России.

2. По данным Росстата, уровень загрузки производственных мощностей в России значительно снизился по сравнению с 1990 годом практически во всех отраслях.

3. Наиболее высокая загрузка мощностей наблюдается в отраслях, производящих продукцию с низкой добавленной стоимостью, а самая низкая – в отраслях, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

4. Общий уровень загрузки производственных мощностей в промышленности России в последнее время колеблется в районе 60-62%.

5. По сравнению с другими странами, Россия находится в конце списка по уровню загрузки производственных мощностей, уступая большинству развитых и многим развивающимся странам.

6. Автор считает, что заявления о высокой загрузке производственных мощностей в России следует расценивать как вредительство, направленное на ослабление страны.

Вывод:

Автор статьи аргументированно опровергает тезис о "перегреве" российской экономики, используя официальные статистические данные. Он показывает, что уровень загрузки производственных мощностей в России значительно ниже, чем в большинстве других стран, и существенно снизился по сравнению с советским периодом. Особенно низкая загрузка наблюдается в стратегически важных отраслях с высокой добавленной стоимостью. Автор считает, что разговоры о "перегреве" экономики вредны и могут использоваться для оправдания мер по искусственному сдерживанию экономического развития России.