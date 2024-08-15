Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 15 августа 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области.
Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион», 152-мм гаубица Д-20 и два 122-мм орудия Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Ступочки, Часов Яр и Победа Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт ИВАНОВКА Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.
Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны.
ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Львово Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен склад ГСМ.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и «Hammer» производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США, 35 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30005 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17064 танка и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13247 орудий полевой артиллерии и минометов, 24738 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
“..В Сумы прибыло 25 западных военных специалистов. Восемь офицеров БНД и остальные офицеры французской военной разведки. Вот кто управляет операцией.
В городе создан штаб управления ВСУ на территории Курской и Белгородской области и готовится наступление на Брянскую область. Помимо официально засвеченных спецов город наводнен журналистами западных СМИ, часть из которых работают на МИ-6 и ЦРУ.
Наряду с эвакуацией из Сумской области идет ввод постоянно восполняемой тяжелой техники, инженерно-военной техники и личного состава. .https://nnils.livejournal.com/5595941.html..
п.с. и где одкб ?
Перебрасывается контингент ТРО из западной Украины и из Киевской области. ЛБС уже третьи сутки замерла и растет только вширь, но незначительно.
Мобильные отряды ВСУ и ДРГ ССО существенно снизили свою активность и перешли к обороне занятых рубежей.
ВС РФ наоборот наращивают усилия по обороне и контрнаступательным действиям и также укрепляют ЛБС в инженерном плане. Продолжается эвакуация в Курской и Белгородской областях, скорее всего эта учесть постигнет и Брянское приграничье. Режим КТО набирает обороты.
Вчера министр внутренних дел Украины заявил о планах эвакуации (внимание!) 183 сел Сумской области.
А что ж случилось?…https://vk.com/video-133441491_456277304
Планируется поставка 40 тыщ солдат НАТО из Польши и Прибалтики.
хотят цуки реванша за “Курскую битву “в ВОВ..А хрена .только бы Искандеров и Кинжалов хватило ,а вот куда прутся хохлы.Как думаешь ?-ОДКБ поможет?
но все равно…https://videoelektronic.livejournal.com/4379483.html
Больше интересует главный член ОДКБ ?
Я тоже смотрю.
Если не помогут ОДКБ то при 40 тыщ из Польши поможет твой любимый Китай и Иран.
Инструкторы приехали чтобы посмотреть на приятности как убивают живьем беременную или насилуют ребенка. Это самое сладострастное для еврейской демократии.
Ага .особенно Китай твой(Все чаще стали появляться жалобы российских импортеров на то, что чуть ли не все китайские банки перестали принимать их платежи).Иран эвон замолк свое лицо спасать ,грозился аж три дня..Все ушли в отпуска -август ,бархатный сезон .наверное.
“Украинские военные выразили недовольство решением командования перебросить элитные части из зоны активных боевых действий в Донбассе для проведения операции в Курской области, сообщила сотрудница Королевского колледжа Лондона”
п.с. вот Сырского “русского” нужно на площади в России при стечении народа казнить..А эту гниль еврейскую пусть сами награждают в Киеве..
просит гад…https://t.me/condottieros/5090..
“Не уменьшая ни чьих заслуг хочу отметить, что очень большую работу в Курской области проделывают бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», действующие в рядах самых разных подразделений.
Как и всегда – на самых сложных участках. На самом острие. Показывают высший результат.
Отдельно еще отмечу группу Берета на Белгородчине. Знаю, что она там есть, когда «ее там нет». Успешная оборона этого участка границы – в большой степени и его заслуга.”