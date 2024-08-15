Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области.

Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион», 152-мм гаубица Д-20 и два 122-мм орудия Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Ступочки, Часов Яр и Победа Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт ИВАНОВКА Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Львово Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен склад ГСМ.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и «Hammer» производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США, 35 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30005 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17064 танка и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13247 орудий полевой артиллерии и минометов, 24738 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России