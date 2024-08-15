Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью журналисту и телеведущему, депутату Госдумы Евгению Попову для телепрограммы «Большие воскресные вести» на телеканале «Россия». Говорили о белорусско-российском сотрудничестве, вопросах региональной и международной повестки дня.

Говоря об украинском кризисе, белорусский лидер отметил, что этот конфликт не нужен ни россиянам, ни белорусам, ни самим украинцам, и его необходимо завершить.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им [Западу]. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди —дословно: "Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут". Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения (чуть-чуть приоткрою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — рассказал он.

Лукашенко подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия не хочет эскалации.

«Мы не хотим войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что же… У нас другого выхода не будет. И никаких "красных линий" не будет. Она есть, эта линия, — государственная граница. Как только наступили на неё (говорю как пограничник), ответ будет мгновенный. Он подготовлен, приказом в сейфах, как положено», — отметил он.

Отвечая на вопрос, готов ли он нажать «красную кнопку», президент сказал: «По поводу ядерного оружия: слушай, "красные кнопки" уже вокруг понажимали. По периметру Беларуси и России уже понажимали "красные эти кнопки". Осталось только "самую красную" нажать. Поэтому в моральном отношении, наверное, нам с [президентом РФ Владимиром] Путиным, принимая такие решения, так даже уже как-то и неудобно об этом говорить. Во-вторых, когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им (оппонентам за рубежом — ред..) прямо сказал (хоть они там и говорят: "дурной, применит оружие"): "Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства».

Лукашенко напомнил, что РФ, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Беларуси введёт в страну свои подразделения, чтобы оказать военную поддержку.

«Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия. Это общая —Беларуси и России — война против этих зверей. И что, мы должны ждать, пока они растопчут нашу страну, как это было с Советским Союзом (речь о начальном этапе Великой Отечественной войны. — ред.)? Нет! Поэтому мы ответим мгновенно и адекватно», — предупредил политик.

Говоря о российско-белорусских отношениях, он заявил: «Вам в России и нам в Беларуси надо идти по стопам двух президентов. Вы видите наши отношения — абсолютно близкие. У президента Путина ни с кем нет таких отношений, как с Беларусью. Это естественно. Тут ничего не надо придумывать, никакой конспирологии. Мы союзники — этим всё сказано».

Глава государства заметил, что в истории взаимоотношений Москвы и Минска были разные времена, в том числе и сложные, бывали и серьёзные разногласия с Владимиром Путиным.

«Я ему говорил: "Знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа, во-первых. Во-вторых, придёт время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоём, — рассказал Лукашенко. — Ох, как нас РТР и все [российские] каналы тогда критиковали… Многие тогда были убеждены, что такие времена, когда придётся стоять спиной к спине и отстреливаться, никогда не наступят. А военные ваши говорили: "Чего там Беларусь, подумаешь, 800-1 000 км. Да мы стрельнём из-под Москвы через Беларусь и там поразим любую цель на Западе". Оказалось, это не так. Оказалось, стоим спиной к спине».

Белорусский лидер упомянул одну из бесед с президентом РФ в период начала СВО.

«Он говорит: "Я тебя прошу, прикрой нас с тыла". Я говорю: "С какого тыла?" Говорит: "Вот, стык Украины, Беларуси и Польши". Я так подумал: "Молодец, чувствует, что эти мерзавцы могут что угодно". Тогда я сказал, что мы не позволим русским в спину стрелять. Мы тогда подняли практически пол-армии, закрыли то направление. Они поняли, что шутки в этом плане плохи. Поэтому вот, стоим. Иногда спиной, иногда друг на друга глядя, и сражаемся против этих циников», — заключил он.

По материалам сайта Президента Белоруссии

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Лукашенко считает, что США заинтересованы в истреблении русских и украинцев в текущем конфликте.

2. Белорусский лидер призывает к переговорам для завершения конфликта на Украине.

3. Лукашенко заявляет о готовности Беларуси и России к немедленному ответу в случае нарушения их государственных границ.

4. Он подчеркивает тесные союзнические отношения между Беларусью и Россией.

5. Лукашенко упоминает о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, но заверяет, что оно не будет применено, пока не будет нарушена граница.

6. Он рассказывает о поддержке, оказанной Беларусью России в начале специальной военной операции.

Вывод:

Александр Лукашенко в своем интервью демонстрирует твердую позицию по поддержке России и готовность к совместной обороне в случае эскалации конфликта. Он критикует роль США и НАТО в украинском кризисе, подчеркивая необходимость его мирного разрешения. Лукашенко также акцентирует внимание на тесном союзе Беларуси и России, представляя их как единый фронт перед лицом внешних угроз. Его заявления отражают напряженность в отношениях между Западом и союзом России и Беларуси, а также готовность этого союза к решительным действиям в случае угрозы их безопасности.