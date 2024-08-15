Боевые действия в этом районе идут больше недели. Основные выводы будут сделаны позднее, однако промежуточные результаты уже можно зафиксировать.



Где сейчас идут бои?



Наиболее активный участок — район Суджи. Несмотря на зачистку соседней Мартыновки (в 7 км восточнее Суджи), на северо-западе от города, а также на юге и юго-востоке, в районе Плехова, сохраняется высокая активность мобильных групп украинской армии. Оттуда периодически совершаются вылазки в район деревни Гирьи, однако по мере насыщения района боевых действий резервами ВС РФ активность рейдов начинает угасать. Полный контроль над Суджей со стороны ВСУ отсутствует, несмотря на вброс «репортажа-консервы», частично доснятого в Сумской области. По косвенным данным можно установить, что присутствие ВСУ под Суджей сохраняется главным образом в районе балки Первая Попадья (к западу от города), Рубанщины и Заолешенки, что в ряде источников относят и к самому городу.



Где наибольшая активность ВСУ?



Высокая активность мобильных групп ВСУ сохраняется по маршруту изначальной точки входа в приграничье, на рубеже н. п. Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово и Любимовка, откуда ДРГ пытаются ходить на Коренево. Ситуация в этом районе осложняется небольшими расстояниями: украинские ДРГ совершают марши по 8—9 км на высокой скорости, пытаются осуществить накат и при срыве атаки пытаются быстро отойти обратно.



Как меняется характер боевых действий?



Срыв первоначального плана с выходом мобильных групп на Рыльск, Снагость — Коренево и Льгов вынудил ВСУ начать окапываться в точках входа и подтягивать туда резервы. Одним из возможных вариантов может стать усиление накатов юго-восточнее Суджи в сторону Белица — Гирьи, куда ВСУ пытались пробиться изначально и где была потеряна крупная колонна с колёсными БТР. Туда украинская армия пытается выйти из-за развязки, использование которой позволит сманеврировать и при необходимости продолжить удары. Основная проблема этого плана в том, что утрачен эффект неожиданности, а по небольшим (даже относительно этой операции) группам ВСУ всё чаще прилетают не дроны, а две-три авиабомбы ФАБ-500 с УМПК, что косвенно говорит об уплотнении контроля территории авиацией.



ВСУ отказались от основного плана или нет?



От исполнения генерального плана с присутствием в Курской области и созданием зоны напряжённости командование ВСУ не отказалось, и под эти задачи вытягивается значительное количество резерва. Помимо резерва 82-й ОДШБр и других подразделений, появились сведения о переброске 95-й ОДШБр из-под Торецка. Косвенно это может говорить о том, что Торецкий участок условно списан командованием ВСУ и «разменян» на курское приграничье по аналогии с Часовым Яром, откуда ряд подразделений вывели на Волчанск. Считается, что стратегическая цель ввода рейдовых сил и их усиления резервами могла состоять в быстром выходе к Курской АЭС в Курчатове, однако после срыва этого плана Сырскому придётся либо в спешке разрабатывать новый план, либо вводить в действие резервный (если он в контексте курской операции имелся). Одним из таких сценариев считается удар ВСУ в границах Белгородской области в районе МАПП «Колотиловка».



Одна важная мысль относительно событий в Курской области.



Помимо большого количества «мясных бригад» для ввода в глубину прорыва, в атаке с первых дней участвуют и элитные подразделения, среди которых уже известные 82-я и 95-я ОДШБр ВСУ.



По задумке Сырского и британцев (а их уши в этой истории торчат максимально заметно) тактика для них была выбрана верно — лихие скоростные рейды, быстрое установление контроля территории и многое другое, что требует высокой мобильности и выучки.



Но чем дольше длится операция, тем чаще эта элита прорыва вынуждена шариться по посадкам либо в ожидании помощи, либо в ожидании эвакуации, либо в ожидании резервов.



Слово ожидание здесь ключевое, поскольку такие подразделения должны быть максимально мобильны и остановка на одном месте — почти верная смерть.



Понимает ли Сырский, что штурмовые/диверсионные (по сути и замыслу) войска очень быстро трансформируются в обычную пехоту, причём не локально, а практически все и сразу, да ещё и на всём участке, где должны были действовать, большой вопрос.



Если подходить к обстановке с этой стороны, то с тактической и оперативной точек зрения у российской армии после начала событий в Курской области появился уникальный шанс прихлопнуть мотивированный, подготовленный и хорошо оснащённый резерв в относительно узкой полосе обороны.



Если это будет сделано, то последствия не заставят себя ждать.



Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Активные боевые действия в районе Курской области продолжаются более недели.

2. Наиболее активный участок боев – район Суджи, где сохраняется высокая активность мобильных групп украинской армии.

3. Высокая активность ВСУ также наблюдается в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово и Любимовка.

4. Изначальный план ВСУ по выходу на Рыльск, Снагость, Коренево и Льгов был сорван.

5. ВСУ начали окапываться в точках входа и подтягивать резервы, включая 82-ю и 95-ю ОДШБр.

6. Предполагаемой стратегической целью ВСУ мог быть быстрый выход к Курской АЭС в Курчатове.

7. Тактика ВСУ включала лихие скоростные рейды и быстрое установление контроля над территорией.

8. С продолжением операции элитные подразделения ВСУ вынуждены действовать менее мобильно, что противоречит их изначальному предназначению.

Вывод:

Операция ВСУ в Курской области, изначально планировавшаяся как быстрый и мобильный рейд с целью создания зоны напряженности и возможного выхода к стратегическим объектам, столкнулась с серьезным сопротивлением. В результате, элитные подразделения ВСУ вынуждены перейти к менее мобильной тактике, что может привести к их уязвимости. Российские войска, в свою очередь, получили возможность нанести существенный урон этим подразделениям в относительно узкой полосе обороны, что может иметь значительные последствия для дальнейшего хода конфликта.