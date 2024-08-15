Попробуйте, докажите, что не было монгол, с торжеством заявляют читатели самой популярной азиатской (персидской) летописи «Сборник летописей» Рашид-ад-Дина (1247-1317г.г.), написанной визирем государства Хулагу Рашид ад-Дином по приказанию ильхана Газана. Смотрите, на иллюстрациях этих персидских рукописей изображены монголы. Что вам ещё нужно для доказательств. Вот как выглядит Газан на илюстрации-чистый монголоид, но почему-то с бородой (у монголов нет бороды от природы). А откуда такая уверенность, что Газан, Хулагу это действительно этнические монголы? Только потому, что они таковыми изображены на картинках? Ведь в других летописях они названы уже по-другому-«тартары» и выглядят они в рукописи о тартарах чистыми европейцами (см. ниже).

Как они могут быть монголами, если на карте Келлера даже в 1590 г. такой страны с названием Монголия нет. Там царство Миенъ (Русская Маньчжурия) со столицей Миенъ (г. Благовещенск). Монголия появилась на карте только в 1870 г.*и вторично в 1924 г. (МНР). Сами этнические монголы не называли себя монголами, они называли себя «халху». Так называемыми «монголами» был совсем другой европеоидный народ, представителями которых были Хулагу, Газан, которых в этой летописи изобразили этническими монголами только на картинках. Это и есть главный сомнительный момент летописи Рашид-ад-Дина. В заставке Газан.

Чингисхан в летописи Рашида

Книга Рашид-ад=Дина

«По распоряжению ильханов были написаны различные произведения на персидском языке.

-1.«Тарих-и Джахангуша» («История завоевателя мира» Джувейни 1252/1260 гг. Джувейни служил Хулагу и Абаге, умер в 1283 г.). Первое издание Джувейни, не утратившее своей ценности, осуществил персидский текстолог, работавший в Европе, Мирза Мохаммед Абдольваххаб Казвини (Qazvini; 1877–1949) – в трех частях, в 1912, 1916 и 1937 гг.)

-2.«Тарих-и гузида» («Избранная летопись» Хамдалах Казвини 1329/1230 гг.),

-3.«Джами’ ат-таварих» («Сборник летописей» Рашид-ад-Дина) и др. Главную летопись монголов «Джами’ ат-таварих» начали создавать в 1301 году при Газан-хане, а закончили работу над ней в 1311 году при Олджайту-хане. До нас дошел ее оригинал на персидском языке. Летопись писали СО СЛОВ знатоков монгольской истории и, судя по всему, многое писцы передавали «КАК СЛЫШИТСЯ». Конечно, летопись Рашид-ад-Дина является самым главным историческим документом. Она настолько самостоятельна и самодостаточна, что все остальные свидетельства лишь уточняют отдельные моменты, указанные в ней».

Тут Рашид- ад- Дин собрал «ЗНАТОКОВ» прошлой истории и начал писать её в 1301 году. А также использовал труд Джувейни 1260 г. «Живьём» Рашид видел Газана и его сына Олджайта. Труд Джувейни был опубликован в 1912 году, а когда был опубликован труд Рашид-ад-Дина непонятно.

Странная смерть Рашид-ад-Дина

«После казни в 1318 году его голову носили по Тебризу, «возглашая о казни „неверного еврея“». Рашид-ад-Дин «в начале правления Абу Саида (1316—1335) из-за интриг политических противников утратил власть, а затем по ложному обвинению был казнён». Казнён был вместе с сыном. Что такого происходило в 1318 году, что он сразу лишился головы? «Рашид ад-Дин до перехода в ислам (около 1277 года, дата спорна) был известен как Рашид ад-Доулэ». В памяти всплывает «голова профессора Доуэля» советского фантаста Александра Беляева.

О его смерти кое-что проясняют сведения из интернета. «Аргун, не доверявший мусульманским чиновникам, решил заменить их при дворе евреями и христианами. После казни Букая визирем был назначен еврейский купец Са'д ад-Доулэ». «Во время предсмертной болезни Аргуна визирь был схвачен и казнён (5 марта 1291 года), его родственники проданы в рабство, имущество разграблено». (Отрывок из статьи «в Контакте» «Против оккупации исламских стран»).

Итак. В Медии (на карте красный овал на юге Каспия, это Персия) когда-то правили Маги Медии-МагоМеды (волхвы).

Карта ВальдзеМюллера 1450 г.

Поэтому здесь были не по душе (ментально) культы северян и дальневосточников от Попа Ивана-христиан, несториан, которые продвигал Аргун и культы Мидии, откуда вероятно был «еврей» Рашид-ад-дин. Мусульмане после какой-то природной катастрофы (приблизительно в 1312 г.) в Мидии и Медии стали в большинстве и хотели возврата старой веры Мага Меда и начали казнить «неверных». Был ли Рашид евреем тоже под вопросом, так как священство «Жиди» в Мидии представляли блондинистые славянского вида священники, которые просто могли называться на эллинском «еврами» или «еврианами», так как пришли с востока (восток это «евр» на эллинском) (п.17. Дзен. Изгнание Злых Сил). А представителям современных евреев досталась их старинная книга, которую со временем они посчитали своей историей. Версия автора.

В чём сомнение

Так, что вызывает сомнение в книге Рашид-ад-Дина. Сомнения вызывают илюстрации. Смотрю на илюстрации персидской летописи и не могу понять. Посмотрите на современную элиту Ирана. В элите Ирана нет монгольских лиц. Там бородатые белокожие черноволосые иранцы. А на рисунках 14 века типаж безбородых и круглолицых раскосых «монгол», очень похожих на типаж то ли калмыков, то ли китайцев. Даже сами китайцы изображали «монгол» более близкими к европейскому типажу - большеглазыми и бородатыми.

Посмотрите на китайскую илюстрацию монгольского воина и рядом илюстрацию «монгола» у персидских летописцев. Откуда такое расхождение? Откуда взялся этот типаж?

Вся знать изображена с ПЕРЬЯМИ на голове в виде распущенного хвоста птицы Лирохвост (Menura) или Цесарки (Numida meleagris coronatus).

Лирохвост поёт целыми днями, у него хвост похож на лиру. Лира принадлежность Орфея в мифах Греции (п.125). Знать Персии имела отношение к клану «Орфея», а не монголам. Обычно, так с перьями изображали себя потомки от рода прапредка Перуна-Волхва Люта. Это самый старший из трёх волхвов Маг Каспар-«Вечерняя Звезда Венериан».

Неужели Рашид-ад-Дин видел в лицо Газана и его сына Олджайта, а также его высшее окружение и его народ, и на иллюстрациях, якобы прижизненных, отразил как монголоидов. В книге не должно быть монгольских лиц? Об этом говорит происхождение Газана. Цепочка рода такая: Великий Хан Кублай (христианской веры, он возненавидел мусульман после бесчинств, творимого от его имени его любимцем мусульманином Ахмахом по сведениям от Марко Поло), его брат Великий Хан Алау, сын Абага, внук Аргон, правнук Казан (Газан) (Марко Поло). Они левантские (львы) тартары (бородачи) и обитатели Севера на Чукотке (см. современную карту ниже, составленную по книге Марко Поло). Они прямые потомки Попа Ивана (Льва). Последний, наверное, родился в год Льва. Лев -это первый год 12 годичного календаря (февраль?), вторым был Бык, Дракон, далее Собака (Марко Поло).

Жена у Аргуна была Болгара, которая умерла. Из этого же рода доставили ему Болгарскую 17 летнюю невесту, которую 3 года везли на кораблях Аргуну, но Аргун умер, и невеста Когатра досталась Казану (Марко Поло гл. XVIII стр.16). От них родился Олджайту.

Итак, прямой потомок от бородатого Ивана и болгарки не мог быть монголом. И сейчас среди правителей Ирана нет монгольского типажа. И среди населения тоже. На илюстрациях изображены не персы, это типаж «калмыков».

Вот как выглядят «натуральные» Персы, из них многие европеоиды.

Автор рисунков в глаза не видел настоящих правителей Хулагу и его потомков, если рисовал этнических монгол или калмыков. Ему показали калмыка или китайский рисунок и он на них ориентировался (версия).

Монгол, тунгусов или китайцев можно увидеть и на этих илюстрациях, но в другом виде- в виде служилых людей. Чтобы показать свою элитность, правители восточнотихоокеанской державы заставляли служащих им тунгусов, монголов, китайцев уродливо обривать волосы на лбу, а остаток заплетать в косу (п.115 Маньчжуры..). На илюстрациях, действительно, встречаются и такие обритые персонажи, но не среди элиты. На фото видны такие обритые калмыки, второй слева. Келлер надписью на карте подтверждает служение калмыков у тартар, он называет калмыков тартарами, отмечая, что они в отличие от древних тартар были безбородыми.

Выше сказано, что Джувейни был опубликован издателем Казвини в 1912, 1916 и 1937г.г., тогда действительно уже продвигалась концепция «монголо-татар». По версии автора, издание книги с «калмыкскими» типажами было выпущено позднее 16 века, вероятнее всего, в 19 веке. Рашид-ад- Дин и Джувейни не могли видеть монгольский типаж в Аргуне, Казане и его сыне, его братьев, так как те были «ивановских» и болгарских кровей-европеоидами. Европеоидный типаж имеет и население Ирана (Персии). А что говорят другие свидетели.

Вопрос

1. Кому больше доверять, тому, кто непосредственно служил в Орде 17 лет вплоть до 1298 г. и видел воочию Великого Хама Кублая (Хубилая) и всё его высокопоставленное окружение, или тем, кто там не был. Вот они все на иллюстрации и сам Кублай на троне.

Он чисто европейского типажа с узким лицом-«интеллигент» с бородкой в шапке и зубчатом венце на карте Келлера 1590 г. Речь идёт о непосредственном свидетеле Орды венецианце Марко Поло. Ведь при нём в 1298 г. ещё не было придумано «монголо-татарское иго» (оно появилось в 19 веке), поэтому своих персонажей он простодушно изображал такими, какими их видел на самом деле- европейского типажа. Ему тогда и в голову не могло прийти, ни в каком страшном сне привидеться, что императоры Восточной Державы, с которыми он лично общался, были косоглазыми этническими монголами или татарами (иранскими в монисто и тюбетейках), а не европейцами в золотых венцах. Он нигде не описывает их монголоидную внешность. Западники называли их «Тартары». Они так и названы в книге. Марко описывает высокоразвитую цивилизацию на Тихом океане, в которой было 4 алфавита. Сначала это была держава Пресвитера Иоанна (Попа Ивана), а потом Темучжина, который узурпировал власть и ввёл двуязычие. Появился тартарский язык- тюркский от правителей Мидии. Его отец был происхождением из рода Хама из Мидии. Темучжин был европеоидом у Марко Поло. Вот он на илюстрации. В книге Марко Поло нет монгол.

Чингисхан

Возникает вопрос, почему книга Марко Поло выпущена в России не с прижизненными илюстрациями, где изображён европейский типаж, а с китайскими и персидскими. Зачем этот подлог с заменой европеоидов на монгол и китайцев. Хотят нас убедить, что у Марко Поло было плохое зрение, и он не мог отличить европейца от монгола, и наврал в своих илюстрациях.

Жёны и дети Великого Хана

Свита и приближённые Хубилая (Кублая) в дорогих мантиях из белых горностаев с чёрными хвостиками.

Газан

Великий Хан на слонах с войском

Хубилай и Марко Поло

Хулагу справа

Летописный свод Ивана Грозного 16 века

2. Ещё в 16 веке русские летописцы тоже понятия не имели о «монголах» и поэтому тоже изображали на илюстрациях «Летописного свода 16 века Ивана Грозного» их такими, какими видели воочию, ведь так называемые «монголо-татары» прошли через всю Русь до Киева. Это славянский типаж с небольшими бородами со светлыми волосами. Мало того они их именовали не «ханами», а «Восточными полновеликими царями» (так именовался Мамай, возглавивший «Русскую Литву» и «Генуэзцев»), и изображали их ВСЕХ в золотых коронах. В золотых венцах изображались их жёны и царевичи-наследники. Они в славянской длинной одежде, не в азиатских халатах. Среди них ни одного безбородого

Мамай получает грамоту от Олега Рязанского

.Вот Мамай в Своде и на иконе. На иконе (а иконы не врут) он (Мамай) поверженный всадник на Белом коне славянской внешности-блондин, которого поверг Дмитрий Донской копьём (см. ниже).

Вот так называемый «хан» Узбек, он в летописном своде блондин с бородой в золотом венце и зовут его «царь Аз Бякъ»! В Своде «царь» Батый славянского типажа и Берке тоже.

Иконы и монголы

3.Считается, что иконы отражают христианских кумиров и богов. Но они отражают и историю, в том числе ветхую. На всех русских иконах нет ни одного монгольского лица. Мамай и др. персонажи Мидии, побеждённые Иванами, на иконах потом были заменёны поверженым Драконом. А Дракон символ Мидии (Приаралье с реками Аму-Дарья и Сырт-Дарья). Там властвовала европеоидная элита Луны (Росы, автор) и в последние времена властвовал «Демон» Хасар-брат Темучжина (Тёмная Луна-Месяц-луна в затмении). Но наряду с ними были местные «Солнцепоклонники» Змеи (Медея в греческих мифах). Знаток икон может собрать из них всю ветхую историю, начиная с первой троицы с Симом, Хамом и Афетом, и она не монгольская. Рашид-ад-Дин ведёт родословную «монгол» от Афета. «Рашид-ад-дин кыпчаков, карлуков и других тюрков признавал происходившими от 24 огузских племен, а генеалогию Огуз-хана (царь Ог в библии?П. 125), мифического предка огузов, возводил к Яфету, сыну библейского Ноя». Кипчаки и карлуки не были ни монголами, ни тюрками, потому что «Карли» указаны на карте Келлера в устье реки Индигирки и реки Яна. Там Север-царство Попа Ивана и Яна. Карлуки более близки французским Карлам. Вот, вероятно, длинноносый Карл стоит рядом с Хубилаем на илюстрации выше в книге Марко Поло.

Ставка Попа Ивана, область Карли и т.д.

Карпини

4.Другим доказательством существования монгол в Орде считают Карпини. Но там тоже свои странности. Он описывает типичную внешность монгол, а на картинках его книги европеоидные типажи. То есть часть текста была приписана позже, так как не соответствует типажу на илюстрациях.

Сокровенное сказание монголов.

5. Якобы на существование монгол указывает «Сокровенное сказание монголов (п.121-126). Но если вы начнёте читать первый перевод с «уйгурского» Кафарова и Козина, то создаётся впечатление, что первоначально это была славянская баллада. «То, что эпос был похож на славянскую балладу, смущало всех. Поэтому она была отдана «монголистам», которые её хорошенько «отмонголили», заменили все славянские словечки на монгольские. Так может, он действительно первоначально и был эпосом славян, а не «монгол». При чтении «Сокровенного сказания монголов» в самых первых переводах Козина и Кафарова (там бел-камень, синь-камень, чёрный камень) начинают терзать смутные сомнения, что читаешь не сказание монголов, а «Книгу Голубиную» (сокровенную-глубинную, там тоже бел-горюч камень). По версии автора, «синь камень» (Цин), это страна Синего Неба-страна россов на реке Амур и Охотском море в Русской Маньчжурии. А «бел-горюч» камень-страна Белого царя на Ледовитом океане «Попа Ивана» (Ван-хана). «Чёрный камень»-страна Чёрного воеводы Раду Негра (правенгров, Чин).

Было объявлено, что это эпос о неких «монголах» и «татарах» на китайском языке, переведённый с утраченной летописи на уйгурском языке. Высший титул правителя у них был «Государь Батюшка», сменившийся на «Великого Хама». Кое-где описанная их внешность не монгольская-там светлорусые, кудрявые, бородатые и усатые персонажи (п.121-126).

По версии автора это эпос происхождения рода Луны, из которого произошли россы на реке Амур и Охотском море (царство Миенъ, Манги и Катай, а не Китай), и война за власть рода Луны росов с родом «Пресвитера Иоана» и родом Хасара-Змея в Мидии (Арал).

Хулагу

В начале статьи сказано, что Хулагу стал организатором Иранского государства (Ильханов).

Ему Темучжин доверил колонизацию южных земель. В этом государстве «Ильханов» и был визирем Рашид-ад-дин. Хулагу пришелец с Востока с Тихого океана и он поборник христианства. Он из рода «Ильи» (потому «ИльХан»), который вместе с «Юриком» правили в Русской Маньчжурии. Те имели славянский типаж (высокие светловолосые европеоиды по свидетельству экспедиции Невельского, п.115) и не пустили сюда на Амур ни одного китайца и монгола, поэтому эти земли «Небесной страны» (Миенъ, Манги, Катай на Охотском море) сейчас принадлежат России, а не Китаю –«Поднебесной стране» и Монголии. В свою бытность Великий Хан Темучжин (его звали в «Сокровенном сказании монголов» Государь-батюшка, п. 121) повстречал двух мальчишек Кублая (Хубилая) с Зайцем и Хулагу с Дикой Козой в руках. Эти животные должны быть их тотемами. Тотем Хулагу-Дикая Коза. У Хулагу была жена Докуз (Дикая Коза?), она внучка или дочь царя Иоанна (Ван-хана) проповедовала христианство-несторианство. Вот крест на короне и Большой Крест в руках у них на рисунке Сирийской библии (некоторые отмечают, что это возможно Елена и Константин?). Жаль, лица замазаны. Реставраторам можно восстановить их облик. Где тут монголы.

Старинная книга о Тартарии

6.Вот илюстрации из книги о Тартарии. Здесь тартары имеют европейский типаж. Монгол нет. В интернете наберите в «поисковике» ключевое слово «Тартария» и увидите, кто есть кто.

Знатные тартары

Великий Хам

Заключение

Во всех старых источниках (шесть источников) о «монголах» Чингисхана изображён и описан европейский типаж, кроме персидской книги «Сборника летописей» Рашид-ад-дина и отдельных китайских рисунков. Там типаж «калмыко-монгол». Бородатые персы-иранцы абсолютно не совпадают типажом с нарисованными в летописи безбородыми «монголами» и появились эти илюстрации, вероятно после 16 века (в 19 веке?), когда историки уже начали внедрять версию «монголо-татарского ига» и стали изображать этнических монгол. Элита государства Персии Хулагу, Алау, его потомки Абага, Аргон, Казан не монголы, а европеоиды. Тюркские народы и в самом деле поверили, что Чингисиды связаны с кочевым племенем этнических монгол и теперь боготворят монгол. По версии автора, этнические монголы в событиях формирования державы Чингисхана и в мировой истории не участвовали никогда. Они из Монголии никуда не отлучались, потому что не оставили после себя ни одной монгольской колонии и генов на Руси, в Грузии и в Европе. Кочевникам этническим монголам (халху) приписали чужую историю совсем других европеоидных народов тихоокеанской державы (Года, Яна, Аса, Луны (Росы), Иоана, Темучжина, Хасара) , описанную Марко Поло. Из-за природной катастрофы они все покинули Тихий океан и ушли на запад.

Оказалось, русские, венецианцы знали точно о существовании тихоокеанской державы европеоидов и отразили её в летописях. А этнические монголы не помнили, но их начали убеждать, что это были они.

Источники

«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

Сайт Ящик Пандоры

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

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123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

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129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

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131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. "Монголы" в Персии? 15.08.2024, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

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21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

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* «Мир, созданный официальной историей: славная страна Могол, старинные карты и современная Монголия».