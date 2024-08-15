1908-1910. Из поездки И.П.Тутышкина в Западную Сибирь. Часть 2
1908-1910. Из поездки И.П.Тутышкина в Западную Сибирь. Часть 1
Типы переселенцев-таёжников
Тип хаты переселенцев из Лифляндии
Вятчанин – агрономический староста
Старая землянка
Новая хата
Болото, откуда берут воду
В пыли и грязи
В тайге
В чаще сгоревшего леса
Лесные гари. По чёрному полю – ярко-красные цветы
По гари пошёл молодняк
Две дороги: новая и старая.
Дом врача
Церковь в с. Унары
Заводик Переселенческого Управление. Выгонка дёгтя
Князь Львов, Ушаков, Тутышкин, Перфильев, Чернецова
Крестьянин у котла, в котором топят снег, для пойла лошадей
Неизвестный крестьянин с собакой