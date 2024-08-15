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1908-1910. Из поездки И.П.Тутышкина в Западную Сибирь. Часть 2

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1908-1910. Из поездки И.П.Тутышкина в Западную Сибирь. Часть 1

Типы переселенцев-таёжников.
Типы переселенцев-таёжников

Типы переселенцев-таёжников.jpg

Тип хаты переселенцев из Лифляндии.jpg
Тип хаты переселенцев из Лифляндии

Вятчанин - агрономический староста.jpg
Вятчанин – агрономический староста

Старая землянка.jpg
Старая землянка

Новая хата.jpg
Новая хата

Болото, откуда берут воду..jpg
Болото, откуда берут воду

Болото, откуда берут воду.jpg

В пыли и грязи.jpg
В пыли и грязи

В тайге.jpg
В тайге

В чаще сгоревшего леса.jpg
В чаще сгоревшего леса

Лесные гари. По чёрному полю - ярко-красные цветы..jpg
Лесные гари. По чёрному полю – ярко-красные цветы

Лесные гари. По чёрному полю - ярко-красные цветы.jpg

По гари пошёл молодняк.jpg
По гари пошёл молодняк

Две дороги новая и старая.jpg
Две дороги: новая и старая.

Дом врача.jpg
Дом врача

Церковь в с. Унары.jpg
Церковь в с. Унары

Заводик Переселенческого Управление. Выгонка дёгтя.jpg
Заводик Переселенческого Управление. Выгонка дёгтя

Князь Львов, Ушаков, Тутышкин, Перфильев, Чернецова.jpg
Князь Львов, Ушаков, Тутышкин, Перфильев, Чернецова

Крестьянин у котла, в котором топят снег, для пойла лошадей.jpg
Крестьянин у котла, в котором топят снег, для пойла лошадей

Неизвестный крестьянин с собакой.jpg
Неизвестный крестьянин с собакой
Источник: https://humus.livejournal.com/9892304.html
Метки: история, Россия, фото, экспедиция
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