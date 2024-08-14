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В славе Духа. Часть 2. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") Парамханса Йогананда, – рассказывает о своей жизни, делится мудростью и наукой постижения Бога.

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Йогананда вспоминает предсказание своего гуру Свами Шри Юктешвара о его будущей миссии в Америке.

2. Он описывает свое мистическое видение о трех зданиях (Ранчи, Маунт Вашингтон, и, вероятно, Энсинитас), которые позже стали важными центрами его работы.

3. Йогананда рассказывает о своем опыте в Кашмире, где он впервые "увидел" место, которое позже стало Маунт Вашингтоном.

4. Он описывает свое экстатическое состояние и видение о работе в Америке, которое он получил еще в Индии.

5. Йогананда подробно рассказывает о чудесных обстоятельствах, которые позволили ему получить паспорт и билет на корабль в кратчайшие сроки.

6. Он говорит о преодолении финансовых трудностей, включая неожиданную помощь от отца.

7. Йогананда упоминает о своем участии в Конгрессе религиозных либералов в Бостоне, что стало началом его миссии в Америке.

8. Он завершает рассказ, говоря о своем прибытии в Америку и узнавании лиц людей, которых он видел в своем видении.

Вывод:
Эта лекция Парамахансы Йогананды представляет собой глубоко личное и вдохновляющее повествование о начале его духовной миссии в Западном мире. Она иллюстрирует ключевые аспекты его учения: важность гуру, силу духовного предвидения, роль божественного провидения в жизни искателя истины.

Йогананда подчеркивает, как его внутренние видения и наставления его учителя направляли его путь, несмотря на кажущиеся препятствия. Эта история также демонстрирует принцип "божественного времени" – как все события сложились именно так, чтобы позволить ему выполнить свою миссию.

Рассказ Йогананды служит не только как исторический отчет о начале его работы в Америке, но и как духовное учение, показывающее, как вера, преданность и доверие к высшему руководству могут преодолеть любые препятствия. Это повествование, вероятно, направлено на то, чтобы укрепить веру его последователей и вдохновить их на следование собственному духовному пути.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_5o7g959mng
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    hlkh четыре часа назад

      Хороший был человек, но наивный, во многом заблуждался. А истинные знания открыты для всех.
      “Стучите и вам отверзется”(С)
      “Просите и вам дано будет”(С)
      “Ищите и обрящете”(С)

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