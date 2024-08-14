Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад в районах населенных пунктов Липцы и Тихое Харьковской области. Потери противника составили до 165 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 116-й механизированной, 77-й аэромобильной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 120-й бригады теробороны и 183-й бригады резерва в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

За сутки отражены две контратаки подразделений 117-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 690 военнослужащих и боевую бронированную машину.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжали ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Торецк, Желанное, Розовка и Гродовка Донецкой Народной Республики. За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии.

Потери противника составили до 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушка «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, девять автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 638 самолетов, 279 вертолетов, 29970 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17057 танков и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13229 орудий полевой артиллерии и минометов, 24715 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России