В прошлом выпуске мы кратко рассмотрели события из Махабхараты, предшествующие схватке на Курукшетре. В этом выпуске мы постараемся осветить метафорические аллегории и скрытые смыслы этих событий.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Махабхарата представлена как глубокая аллегория снисхождения Высшего Сознания в проявленные формы.

2. Персонажи и события Махабхараты символизируют различные аспекты космического сознания и его эволюции:

– Шантану – Пара-Брахман

– Ганга – духовный аспект природы

– Сатьявати – материальный аспект природы

– Их потомки олицетворяют различные стадии эволюции сознания

3. Битва на Курукшетре символизирует внутреннюю борьбу в каждом человеке:

– Пандавы представляют высшие стремления души

– Кауравы символизируют низшие тенденции, связанные с материальным миром

4. Развитие способности различения важно для контроля над "царством" тела и ума.

5. Бхагавад-гита интерпретируется как практическое руководство в этой внутренней битве.

6. Следование учению Гиты позволяет трансформировать себя и привести тело и ум в гармонию с божественным замыслом.

Вывод:

Парамаханса Йогананда представляет глубокое метафорическое толкование Махабхараты и Бхагавад-гиты, раскрывая их как аллегорию духовной эволюции человека. Он показывает, что древний эпос содержит универсальные истины о природе сознания и пути к самореализации. Согласно этой интерпретации, внешняя битва на Курукшетре символизирует внутреннюю борьбу каждого человека между высшими и низшими аспектами своей природы. Йогананда подчеркивает важность развития различения и следования учению Гиты как практического пути к достижению внутренней гармонии и осознанию истинного Я.