Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали уже к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции принимали участие свыше 11 тыс. украинских военных, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Этот блицкриг Зеленского, который планировался с захватом АЭС Курчатов и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался», – констатировал Алаудинов.

По его словам, свою задачу ВСУ не выполнили, а весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку». «Большая часть техники, из той, что была брошена на курское направление, уже уничтожена», – добавил генерал.

Алаудинов также отчитался, что российские войска завершают блокирование ВСУ на территории Курской области. По его словам, украинцы уже не рвутся вперед, а начинают окапываться, «пытаясь избежать уничтожения».

Курская АЭС расположена в Курчатове. Сам город с населением около 40 тыс. человек находится примерно в 65 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют два (из четырех) энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт. Она обеспечивает более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К вечеру 7 августа в регионе ввели режим ЧС, которому позднее придали федеральный статус. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов.

По материалам РБК, Lenta.ru, РИА Новости

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа.

2. В операции участвовало более 11 тысяч украинских военных.

3. План ВСУ не удался, по словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова.

4. Большая часть техники ВСУ на курском направлении уничтожена.

5. Российские войска завершают блокирование ВСУ в Курской области.

6. Украинские силы начинают окапываться, пытаясь избежать уничтожения.

7. Курская АЭС находится в 65 км от границы с Украиной и обеспечивает более 50% мощности электростанций Черноземья.

8. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, в регионе введен режим ЧС федерального уровня.

9. По состоянию на 12 августа, под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов региона.

Вывод:

Статья описывает ситуацию вокруг предполагаемого плана ВСУ по захвату Курской АЭС и общую обстановку в Курской области. Согласно военным источникам, план украинской стороны не удался, и российские войска контролируют ситуацию. Однако конфликт в приграничных районах продолжается, что привело к введению режима ЧС в регионе. Ситуация остается напряженной, с потенциальными рисками для критической инфраструктуры и гражданского населения.