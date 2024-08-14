С начала 1970-х годов в СССР стала разрабатываться Комплексная программа научно-технического прогресса, которая стала последним долгосрочным планом развития советского общества. В отличие от предыдущих советских планов строительства коммунизма, эта программа была значительно менее амбициозной – но более реалистичной. Не скрывая проблем, она предлагала конкретные пути улучшения ситуации в экономике, показывая, каким мог бы стать действительно развитой социализм к началу 1990-х годов.

Основные проблемы долгосрочного социально-экономического развития СССР на период 1976-1990 гг. (сводный доклад, подготовленный на основе материалов Комплексной программы научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий на 1976-1990 гг.) https://disk.yandex.ru/d/pocwW6c_kFfhVg

Варшавский А.Е., Яркин А.П. – Ведущая роль ЦЭМИ в разработке комплексных программ НТП https://disk.yandex.ru/i/iCUgJmf7ySHNbA

Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на 1991-2010 годы https://ecfor.ru/publication/kompleksnaya-programma-nauchno-tehnicheskogo-progressa-sssr/

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В 1970-х годах в СССР разрабатывалась Комплексная программа научно-технического прогресса на 15 лет вперед (до 1990 года).

2. Программа предусматривала:

– Улучшение питания населения

– Рост потребления товаров и услуг

– Увеличение жилплощади до 18-20 м² на человека

– Частичную платность некоторых услуг (здравоохранение, жилье)

– Увеличение разрыва в доходах между высоко- и низкооплачиваемыми работниками

– Значительное повышение пенсий, стипендий и пособий

– Введение "материнского капитала" и расширение поддержки семей с детьми

– Признание домашнего труда и введение пенсий для домохозяек

3. Целью было создать более эффективные экономические стимулы при сохранении социалистического строя.

4. Планировалось четко разграничить политику в отношении трудоспособных и нетрудоспособных граждан.

5. Предполагалось сохранение основных черт социализма, но с существенными изменениями для повышения эффективности экономики.

Вывод:

Комплексная программа представляла собой попытку реформировать советскую систему, сохраняя ее социалистическую сущность, но внедряя элементы рыночных механизмов и дифференциации доходов. Это была попытка найти баланс между социальной справедливостью и экономической эффективностью, адаптируя социализм к новым реалиям. Программа демонстрирует, что в СССР были идеи по модернизации системы, которые, однако, не были реализованы в полной мере из-за последовавшей перестройки и распада Советского Союза.