Как ВСУ атаковали Курскую область и при чём тут фейки: разбор «Военной хроники».
Информационно-психологические операции являлись одним из важнейших компонентов при обеспечении операций ВСУ. Не обошлось без них и в ходе попытки атаковать Курскую область, причём в ранее не встречавшихся формах и масштабах.
О чём речь?
Как и в случае с военной составляющей, ВСУ постарались учесть предыдущие ошибки и разбили операцию на три этапа: начальный, базовый и антикризисный. Также, в отличие от наступления 2023 года, операцию не рекламировали вообще никак. Подготовка проходила в режиме полного молчания, параллельно заготавливались необходимые информационные материалы, инструменты и приводилась в порядок инфраструктура, выбирались объекты и каналы атаки.
Начальная фаза украинской ИПсО в Курской области
Она началась параллельно с боевыми действиями и реализовывалась в первые двое суток, с 6 по 8 августа. Основным каналом распространения стали Telegram-каналы и местные (курские) чаты, как созданные заранее (и мимикрирующие под патриотические/российские), так и атакованные комментариями ботов реальные областные каналы, где публиковались местные новости. Так, в курских (настоящих и фейковых) чатах завирусилось видео с якобы звуками стрельбы на улицах областного центра, хотя в реальности оно было снято в Германии.
В ИПсО были активно вовлечены как медийные активы Киева вроде УНИАН, так и многочисленные блогеры.Тональность сообщений была одинаковой: прорыв на границе, много пленных с российской стороны и т. д. Любопытно, что именно стараниями блогеров были установлены первые соединения ВСУ в этой атаке: 88-я и 116-я ОМБр, а также 82-я ОДШБр, после чего стало ясно, что это не обычный рейд силами ГУР/РДК, а полноценная войсковая операция.
Первые сомнения в качестве ИПсО появились, когда ресурсы ВСУ в TikTok вбросили фейк о якобы заходе на стратегический ядерный объект, который в реальности оказался музеем РВСН в Лукашовке Николаевской области. Однако с этого момента количество фейков лишь увеличилось.
Как ВСУ атаковали Курскую область и при чём тут фейки: разбор «Военной хроники». Часть 2.
Основная фаза украинской ИПсО в Курской области
На этом этапе появились сообщения, что ВСУ для контроля перемещений используют дорожные камеры ГИБДД и бытовые камеры на домах местных жителей, подключённые к интернету. Оба фейка были подогреты якобы видео с камер на одном из домов.
После этого волна паники докатилась до российских блогеров, активно подхвативших вброс ЦИПсО, и в итоге появился фейк об ударе по колонне ВС РФ, который якобы наводили именно по камерам. При этом до сих пор ни одного подтверждения этой истории не поступало.
Параллельно вбросам фейков в первые дни операции проводились как реальные атаки на сетевую инфраструктуру области, так и виртуальные атаки на социальные сети.
В ходе них ВСУ активно включали в работу «фотошопные войска»: поменяли дорожный указатель «до Курска 100 км», убрав один символ, а также активно разгоняли историю с якобы захватом деревни Любимовка, что в 17 км от Курчатова и атомной станции, хотя в реальности фото были сделаны в другой Любимовке — селе в Кореневском районе около Свердликова, через которое в Курскую область и заходили основные силы ВСУ.
Такой же фейковый ролик ВСУ опубликовали в связи с заходом во Льгов, хотя в реальности бои идут вдалеке от этого города. Активно использовались и дипфейки: на них представитель МИД Мария Захарова якобы заявила о готовности «обменять» Курскую АЭС на Запорожскую, губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы собирал мужчин в ополчение и даже Апти Алаудинов якобы сообщал некие «страшные подробности» по обстановке в области. При этом нужно признать, что фейки создавались оперативно и довольно качественно.
Антикризисная фаза украинской ИПсО в Курской области
Этот этап операции проводится ВСУ в данный момент. Основной его целью является публикация сделанных заранее «консервов» — многочисленных фото и видео присутствия ВСУ в районах, откуда их уже выбили, либо там, где в данный момент идут активные бои и нет устойчивого контроля ни у одной из сторон.
Наиболее пристальное внимание в этом плане ВСУ уделили Судже. Ради виртуальной демонстрации контроля над этим городом было опубликовано сразу несколько видео (это, это и это), снятых, предположительно, в первые двое суток нападения, когда украинским войскам удалось некоторое время побыть в западной части города.
При этом ни до, ни после публикации этих роликов никаких сведений о полном контроле над Суджей со стороны ВСУ не публиковалось, однако некоторые российские блогеры (коих оказалось немало) впитали эту информацию и превентивно «сдали» весь город (а в ряде случаев и прилегающие районы) противнику, подогрев панические настроения.
Примечательно, что в разгоне таких фейков активно участвовали как вновь созданные, так и уже существующие (и в ряде случаев довольно крупные) каналы, стилизованные под ЧВК «Вагнер», до событий в Курской области публиковавшие в основном информацию с патриотическим уклоном.
Военная хроника
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Информационно-психологические операции (ИПсО) были важной частью атаки ВСУ на Курскую область.
2. ВСУ учли предыдущие ошибки и разделили операцию на три этапа: начальный, базовый и антикризисный.
3. Подготовка к операции проходила в режиме полного молчания, без предварительной рекламы.
4. Начальная фаза ИПсО проходила с 6 по 8 августа, параллельно с боевыми действиями.
5. Основными каналами распространения информации стали Telegram-каналы и местные курские чаты.
6. В операции участвовали как официальные медиа Киева (например, УНИАН), так и блогеры.
7. Распространялись фейковые сообщения о прорыве на границе и большом количестве российских пленных.
8. Благодаря информации блогеров стало известно об участии в атаке 88-й, 116-й ОМБр и 82-й ОДШБр ВСУ.
9. Количество фейковой информации увеличилось после вброса о якобы захвате стратегического ядерного объекта.
Вывод:
Статья описывает информационную составляющую атаки ВСУ на Курскую область, подчеркивая важность и масштабность информационно-психологических операций в современных военных конфликтах. Автор отмечает, что украинская сторона учла прошлые ошибки и применила новую тактику в распространении информации, используя различные каналы и методы для создания информационного давления. При этом указывается на активное использование фейковой информации и манипуляций для достижения целей ИПсО.
Вот вам из УкроСМИ :
https://strana.today/news/470371-vsu-vzjali-sudzhu-v-kurskoj-oblasti-rf.html
– (заголовок: “ВСУ взяли Суджу в Курской области”
Кто скажет, – это фейк или нет для нас с вами, обывателей ?
“..Украинские военные не смогли установить контроль над городом Суджа в Курской области, там находятся российские подразделения, Украина задействовала для курской операции более 11 тыс. человек, заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.”
п.с. ведите расследование достоверности слов Апты или Царьград г.Малофеева про три дня..работа у некоторых такая -получать удовольствия маленькие,маленькие..
“пοлκοвниκ pοccийcκοгο cпeцнaɜa в οтcтaвκe Aнaтοлий Μaтвийчуκ:
«Шиpинa и глубинa тeppитοpии, нa κοтοpую пpοpвaлcя пpοтивниκ, нaмнοгο cοκpaтилacь. Ϲeгοдня ΒϹУ нaxοдятcя пpимepнο тaм, гдe были нaши οпοpныe пунκты пο пpeдοтвpaщeнию втοpжeния нa нaшу тeppитοpию.
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Днем ранее экс-боец ЧВК “Вагнер” в своём телеграм-канале Condottiero написал информацию, которую назвал “подтвержденной”:
“80-я и 82-я отдельные десантно-штурмовые бригады ВСУ потребовали срочного вывода из Курской области из-за больших потерь и отсутствия логистики тыла и резерва. Пока не совсем понимаю, как они их эвакуировать будут. С Курщины для ВСУ выход только через трубу”.
Что это был путь в никуда, отметил сегодня и командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов. Он заявил, что в его распоряжении оказались “интересные материалы”:
“Настроение у меня хорошее. Получили интересные материалы, весь расклад по их операции. Перед ВСУ стояла задача взять 11 августа АЭС Курчатов. Сегодня 14-е число. Ваши 11 900 человек и то количество танков и техники, которое было задействовано, задачу не выполнили”.
По словам боевого командира, теперь Зеленскому остаётся лишь делать “умную рожу”, но на деле Киев облажался, потеряв большое количество техники и людей.
“Весь ресурс забросили в топку, откуда они уже не вылезут”.