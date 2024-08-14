Информационно-психологические операции являлись одним из важнейших компонентов при обеспечении операций ВСУ. Не обошлось без них и в ходе попытки атаковать Курскую область, причём в ранее не встречавшихся формах и масштабах.



О чём речь?



Как и в случае с военной составляющей, ВСУ постарались учесть предыдущие ошибки и разбили операцию на три этапа: начальный, базовый и антикризисный. Также, в отличие от наступления 2023 года, операцию не рекламировали вообще никак. Подготовка проходила в режиме полного молчания, параллельно заготавливались необходимые информационные материалы, инструменты и приводилась в порядок инфраструктура, выбирались объекты и каналы атаки.



Начальная фаза украинской ИПсО в Курской области



Она началась параллельно с боевыми действиями и реализовывалась в первые двое суток, с 6 по 8 августа. Основным каналом распространения стали Telegram-каналы и местные (курские) чаты, как созданные заранее (и мимикрирующие под патриотические/российские), так и атакованные комментариями ботов реальные областные каналы, где публиковались местные новости. Так, в курских (настоящих и фейковых) чатах завирусилось видео с якобы звуками стрельбы на улицах областного центра, хотя в реальности оно было снято в Германии.



В ИПсО были активно вовлечены как медийные активы Киева вроде УНИАН, так и многочисленные блогеры.Тональность сообщений была одинаковой: прорыв на границе, много пленных с российской стороны и т. д. Любопытно, что именно стараниями блогеров были установлены первые соединения ВСУ в этой атаке: 88-я и 116-я ОМБр, а также 82-я ОДШБр, после чего стало ясно, что это не обычный рейд силами ГУР/РДК, а полноценная войсковая операция.



Первые сомнения в качестве ИПсО появились, когда ресурсы ВСУ в TikTok вбросили фейк о якобы заходе на стратегический ядерный объект, который в реальности оказался музеем РВСН в Лукашовке Николаевской области. Однако с этого момента количество фейков лишь увеличилось.

Как ВСУ атаковали Курскую область и при чём тут фейки: разбор «Военной хроники». Часть 2.



Основная фаза украинской ИПсО в Курской области



На этом этапе появились сообщения, что ВСУ для контроля перемещений используют дорожные камеры ГИБДД и бытовые камеры на домах местных жителей, подключённые к интернету. Оба фейка были подогреты якобы видео с камер на одном из домов.



После этого волна паники докатилась до российских блогеров, активно подхвативших вброс ЦИПсО, и в итоге появился фейк об ударе по колонне ВС РФ, который якобы наводили именно по камерам. При этом до сих пор ни одного подтверждения этой истории не поступало.



Параллельно вбросам фейков в первые дни операции проводились как реальные атаки на сетевую инфраструктуру области, так и виртуальные атаки на социальные сети.



В ходе них ВСУ активно включали в работу «фотошопные войска»: поменяли дорожный указатель «до Курска 100 км», убрав один символ, а также активно разгоняли историю с якобы захватом деревни Любимовка, что в 17 км от Курчатова и атомной станции, хотя в реальности фото были сделаны в другой Любимовке — селе в Кореневском районе около Свердликова, через которое в Курскую область и заходили основные силы ВСУ.



Такой же фейковый ролик ВСУ опубликовали в связи с заходом во Льгов, хотя в реальности бои идут вдалеке от этого города. Активно использовались и дипфейки: на них представитель МИД Мария Захарова якобы заявила о готовности «обменять» Курскую АЭС на Запорожскую, губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы собирал мужчин в ополчение и даже Апти Алаудинов якобы сообщал некие «страшные подробности» по обстановке в области. При этом нужно признать, что фейки создавались оперативно и довольно качественно.



Антикризисная фаза украинской ИПсО в Курской области



Этот этап операции проводится ВСУ в данный момент. Основной его целью является публикация сделанных заранее «консервов» — многочисленных фото и видео присутствия ВСУ в районах, откуда их уже выбили, либо там, где в данный момент идут активные бои и нет устойчивого контроля ни у одной из сторон.



Наиболее пристальное внимание в этом плане ВСУ уделили Судже. Ради виртуальной демонстрации контроля над этим городом было опубликовано сразу несколько видео (это, это и это), снятых, предположительно, в первые двое суток нападения, когда украинским войскам удалось некоторое время побыть в западной части города.



При этом ни до, ни после публикации этих роликов никаких сведений о полном контроле над Суджей со стороны ВСУ не публиковалось, однако некоторые российские блогеры (коих оказалось немало) впитали эту информацию и превентивно «сдали» весь город (а в ряде случаев и прилегающие районы) противнику, подогрев панические настроения.



Примечательно, что в разгоне таких фейков активно участвовали как вновь созданные, так и уже существующие (и в ряде случаев довольно крупные) каналы, стилизованные под ЧВК «Вагнер», до событий в Курской области публиковавшие в основном информацию с патриотическим уклоном.

Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Информационно-психологические операции (ИПсО) были важной частью атаки ВСУ на Курскую область.

2. ВСУ учли предыдущие ошибки и разделили операцию на три этапа: начальный, базовый и антикризисный.

3. Подготовка к операции проходила в режиме полного молчания, без предварительной рекламы.

4. Начальная фаза ИПсО проходила с 6 по 8 августа, параллельно с боевыми действиями.

5. Основными каналами распространения информации стали Telegram-каналы и местные курские чаты.

6. В операции участвовали как официальные медиа Киева (например, УНИАН), так и блогеры.

7. Распространялись фейковые сообщения о прорыве на границе и большом количестве российских пленных.

8. Благодаря информации блогеров стало известно об участии в атаке 88-й, 116-й ОМБр и 82-й ОДШБр ВСУ.

9. Количество фейковой информации увеличилось после вброса о якобы захвате стратегического ядерного объекта.

Вывод:

Статья описывает информационную составляющую атаки ВСУ на Курскую область, подчеркивая важность и масштабность информационно-психологических операций в современных военных конфликтах. Автор отмечает, что украинская сторона учла прошлые ошибки и применила новую тактику в распространении информации, используя различные каналы и методы для создания информационного давления. При этом указывается на активное использование фейковой информации и манипуляций для достижения целей ИПсО.

