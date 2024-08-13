Когда-то нацисты жгли в Германии книги неугодных им авторов. Нечто подобное происходит сегодня и в якобы «цивилизованной» Европе. Как сообщило итальянское издание Antidiplomatico, в начале августа в историческом центре Генуи был разгромлен магазин, в котором продавали книги русских писателей. Злоумышленники разбили витрину и уничтожили книги авторов из России.

Как считает автор статьи Леонардо Синигалья, этот дикий акт вандализма – дело рук окопавшихся в Италии бандеровцев, наводнивших Апеннины под видом беженцев. А владелец книжного магазина уже сообщил местной прессе и следователям, что несколькими неделями ранее некий подозрительный субъект, оказавшийся торговцем мотоциклами из Одессы, пытался получить доступ в магазин, задавая настойчивые вопросы о русскоязычных книгах.

«В начале июня, – пишет Синигалья, – президент России Путин выразил мнение, что Италия, несмотря на поддержку правительством войны НАТО на Украине, не увидела распространения той "пещерной русофобии", жертвой которой, в частности, являются такие страны, как Германия и прибалтийские республики. Чтобы компенсировать этот невыносимый для них "недостаток" итальянцев, сюда прибыли симпатизирующие киевскому режиму украинцы, которые, не желая жертвовать собой на фронте ради "европейских ценностей", выбирают нашу страну в качестве арены для своего насилия».

Подобные эпизоды показывают, пишет Antidiplomаtico, что бандеровские экстремисты, русофобские сторонники режима, рожденного в результате переворота Евромайдана, привыкшие к государственной поддержке у себя дома, чувствуют себя в полной безнаказанности даже в европейских странах, навязывая населению свои нездоровые шовинистические идеи.

Как сообщает издание Donbass Italia, после появления в различных городах Италии плакатов в пользу диалога между Италией и Россией, новостная программа «Канал-24», одна из самых популярных в стране, заклеймила организаторов этой кампании, как «российских агентов», предложив всем украинцам, проживающим в Италии, уничтожать рекламные щиты с подобными плакатами, организовывать рейды вандализма, что тут же и произошло.

«Несмотря на растущую враждебность итальянцев к опосредованной войне против России, – отмечает Antidiplomatico, – мы видим, как происходит "украинизация Италии". Пока мы говорим о "защите ценностей", "демократии" и "свободе", наши города становятся свободными зонами для действий экстремистов, которые уже на протяжении более десяти лет показывают, что готовы даже прибегнуть к убийствам для продвижения своих собственных опасных программ, и видят в воинствующей русофобии инструмент для продвижения агрессивной политики НАТО и Вашингтона».

Впрочем, в Италии подвергнуть «санации» книги русских писателей пытаются не только приезжие с Украины бандеровцы. Год назад в Миланском государственном университете Бикокка попытались запретить Достоевского. Как писала газета Stampa, в ВУЗе запретили изучать его творчество, поскольку он – русский писатель. Однако после поднявшейся бури возмущения, руководство университета отменило свое решение.

О вопиющем случае цензуры по политическим мотивам рассказал в Instagram** профессор Паоло Нори, читавший курс лекций о Достоевском. По его словам, администрация университета запретила ему продолжать занятия, посвященные русскому писателю. «Мне хочется плакать, думая о запрете курса. Подобного рода цензура нелепа! В Италии пороком является быть не только живым русским, но и мертвым русским», – заявил Нори, автор книги, посвященной жизни Федора Михайловича.

Войну русской книге уже давно объявили в охваченной дикой русофобией Прибалтике. Как сообщил СМИ латвийский журналист Алексей Стефанов, в Латвии проходят массовые акции по уничтожению книг на русском языке. Их вывозят из школ и сдают в макулатуру. Это происходит по всей стране.

При этом уничтожают не только книги русских писателей и поэтов, но и переводы на русский зарубежной классики. В частности, в стопках книг, направленных на уничтожение, в рижской школе № 96 (район Иманта), кроме произведений Пушкина, Чехова, Бунина, Толстого и Тургенева, были обнаружены тома Роберта Стивенсона, Вальтера Скотта, Майн Рида и многих других авторов, чьи произведения традиционно относят к числу классических произведений для юношества.

А ведь русский язык всегда занимал особое место в бывших республиках СССР. Именно на нём жители Латвии, где зарубежная классика на латышский практически не переводилась, знакомились с классикой мировой литературы. На каком же тогда языке будут теперь знакомиться с классикой мировой литературы в Латвии?

В Литве хотя и не жгут еще русские книги на кострах, однако крупные книжные магазины уже изъяли из продажи издания на русском. Об этом написал портал литовского национального телерадиовещания lrt.lt. Не была представлена в этом году русская книга и на традиционной Вильнюсской книжной ярмарке. Зато в книжных магазинах сети Pegasas* есть «правильные» с точки зрения русофобов книги украинских авторов, выпущенные на литовском языке. Например, сборник комиксов об «украинском мужестве и героизме», произведения Сергея Жадана*, Сашко Дерманского*, а также книги по истории Украины – «Врата Европы. История Украины» и «Третья мировая: битва за Украину».

Русофобия свирепствует во всех сферах культуры и информации. Так Министерство культуры Литвы переименовало Русский драматический театр (теперь он называется «Вильнюсский Старый театр»), а в Каунасе переименована школа имени А. Пушкина, запрещены российские телеканалы.

Сносятся памятники и сжигаются книги на русском языке, аналогично тому, как это было в нацистской Германии. А руководство Латвии приказало уничтожить в библиотеках бывших русских школ все книги на русском языке.

Но, конечно, абсолютный европейский рекорд в «перемоге» борьбы с русскими книгами одержала Украина. Как заявила в своем Телеграм-канале заместитель главы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук*, 24 февраля 2022 года поступила рекомендация от Министерства культуры и науки относительно уничтожения «определенных книг». В результате в публичных библиотеках было списано и уничтожено около 19 миллионов экземпляров книг, из которых около 11 миллионов на русском языке, сообщала парламентарий.

Кроме книг на русском языке, были уничтожены и украино-язычные издания советской эпохи, которые, согласно логике бандеровцев, несут «кремлевские нарративы» и идеологически вредны для украинцев. Вредны, потому что рассказывают об общем прошлом, общей истории, о Советском Союзе.

Словом, история повторяется. Двести лет назад Генрих Гейне сказал: «Где сжигают книги, там, в конце концов, сожгут и людей». Книги начали жечь в нацистской Германии, а потом стали жечь людей в крематориях. А на Украине, начав с сожжения русских книг, сожгли потом людей в Одессе…

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Генуе (Италия) был разгромлен магазин, продающий русские книги. Предполагается, что это дело рук украинских экстремистов.

2. В Италии наблюдается рост русофобских настроений, особенно среди украинских беженцев.

3. В Миланском университете была попытка запретить изучение Достоевского, но решение было отменено после общественного возмущения.

4. В странах Балтии, особенно в Латвии, происходит массовое уничтожение русскоязычных книг, включая мировую классику в переводе на русский.

5. В Литве крупные книжные магазины изъяли из продажи издания на русском языке.

6. На Украине, по заявлению депутата Верховной Рады, было уничтожено около 19 миллионов экземпляров книг, из которых около 11 миллионов на русском языке.

7. Автор проводит параллель между текущей ситуацией и событиями в нацистской Германии, цитируя Генриха Гейне: "Где сжигают книги, там, в конце концов, сожгут и людей".

Вывод:

Статья описывает растущую тенденцию русофобии в Европе, особенно в Италии, странах Балтии и на Украине, которая выражается в уничтожении русскоязычной литературы и культурной цензуре. Автор рассматривает эти действия как проявление экстремизма и проводит параллели с нацистской Германией, предупреждая о потенциально опасных последствиях такой политики. Статья подчеркивает, что подобные действия противоречат принципам свободы слова и культурного разнообразия, которые декларируются как европейские ценности.