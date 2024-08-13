Сегодня противник предпринял попытку прорыва через МАПП Колотиловка. В суматохе последних дней на эту вылазку можно было не обратить внимание, но на самом деле значение этого рейда выходит далеко за определение «вооруженная провокация на границе».

Не секрет, что Россия и Украина вели диалог об обмене телами и пленными. Последние обмены происходили именно на Колотиловке. Этот участок границы специально поддерживали в спокойствии, чтобы горячие головы в момент обменов не выпустили пару снарядов по процессии. Колотиловка была символом диалога между странами и возможного переговорного процесса.

ВСУ поступили крайне подло. Поскольку Колотиловка была мирным местом, то противник рассчитывал на слабые российские войска в этом районе и неподготовленные инженерные сооружения. Россия протянула руку помощи, а в ответ получила удар локтем в нос. Этим поступком Зеленский и все его окружение показали, как они относятся ко всем мирным инициативам.

Но ударили они не только по нам, но и по своим гражданам. Через Колотиловку еще недавно можно было спокойно попасть на Украину. Да вы не ослышались, бабушки показывали паспорта российским пограничникам и их пропускали на Украину. Теперь это окно возможностей захлопнулось. А вместе с ним и российская «партия мира» потеряла свои позиции.

Ну что ж, раз уж хотите паны войну до последнего украинца, значит так и будет. Послевоенное похмелье больно ударит по украинскому обществу, но винить кроме своих вождей вам будет некого. Сами выбирали – сами и отвечайте.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ предприняли попытку прорыва через пограничный пункт Колотиловка.

2. Колотиловка ранее использовалась для обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной.

3. Этот участок границы поддерживался в относительно спокойном состоянии для обеспечения безопасности обменов.

4. Украинская сторона рассчитывала на слабость российских позиций в этом районе из-за его "мирного" статуса.

5. Действия ВСУ ведут к подрыву мирных инициатив и диалога между странами.

6. Ранее через Колотиловку гражданские лица могли пересекать границу, теперь эта возможность утрачена.

7. Автор указывает на то, что этими действиями украинское руководство навредило своим гражданам и ослабило позиции сторонников мира в России.

Вывод:

Этот инцидент ярко иллюстрирует разницу в подходах сторон к конфликту. Пока Россия пытается придерживаться определенных правил ведения войны, сохраняя возможности для гуманитарного взаимодействия, ВСУ и украинское руководство рассматривают любую уступку или жест доброй воли со стороны России не как шаг к диалогу, а как потенциальную тактическую слабость, которую можно использовать в военных целях. Это указывает на то, что Украина и ее западные союзники не воспринимают Россию как партнера для переговоров, а видят в ней исключительно противника. В такой ситуации сохранение Россией односторонних "джентльменских" подходов может быть контрпродуктивным. Возможно, российской стороне следует пересмотреть свою стратегию и ответить зеркально, отказавшись от иллюзий о возможности поддержания даже минимального уровня доверия в текущих условиях конфликта.