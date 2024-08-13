Обещания агента Дональда
Набор из 20 основных обещаний агента Дональда на случай если его не завалят до выборов и он снова въедет в Белый Дом.
Штаб Дональда Трампа опубликовал 20 основных предвыборных обещаний, которые сделают Америку снова великой
Если, конечно, Трамп победит на президентских выборах.
1. Закрыть границу и остановить вторжение мигрантов;
2. Провести крупнейшую операцию депортации в американской истории;
3. Покончить с инфляцией и сделать проживание в Америке снова доступным для населения;
4. Сделать Америку доминирующим производителем энергии в мире;
5. Прекратить аутсорсинг и превратить соединенные штаты в производственную сверхдержаву;
6. Существенные снижения налогов для работников и отмена налогов на чаевые;
7. Защищать нашу конституцию, наш билль о правах и наши фундаментальные свободы, включая свободу слова, свободу религии и право хранить и носить оружие;
8. Предотвратить третью мировую войну, восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке, и построить великий противоракетный щит «железный купол» над всей нашей страной — всё сделано в Америке;
9. Прекратить вооружать правительство против американского народа;
10. Остановить эпидемию мигрантской преступности, разрушить иностранные наркокартели, покончить с насилием банд и посадить опасных для общества преступников;
11. Восстановить наши города, включая Вашингтон, сделав их снова безопасными, чистыми и красивыми;
12. Укреплять и модернизировать нашу военную силу, сделав ее без вопросов самой сильной и мощной в мире;
13. Сохранение доллара США как мировой резервной валюты;
14. Защита социального обеспечения и медицинского обеспечения без сокращений, включая изменение пенсионного возраста;
15. Отменить мандат в области электротранспортных средств и сократить дорогие и обременяющие правила;
16. Сокращение федерального финансирования любых школ, преподающих критическую расовую теорию, радикальную гендерную идеологию и другой неправильный расовый, сексуальный или политический контент нашим детям;
17. Не допускать мужчин в женский спорт;
18. Депортировать про- ХАМАСовских радикалов и сделать колледжи снова безопасными и патриотичными;
19. Обеспечить безопасность наших выборов, включая голосование в единый день, идентификацию избирателей, бумажные бюллетени и подтверждение гражданства;
20. Объединить страну, выведя ее на новые и рекордные уровни успеха.
https://t.me/belvestnik/58085 – цинк
Проголосовать за агента Дональда можно как обычно проголосовать на Госуслугах. Сотрудники спецслужб как обычно могут отдать сразу 3 голоса.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Штаб Дональда Трампа опубликовал 20 ключевых предвыборных обещаний.
2. Обещания включают:
– Ужесточение иммиграционной политики
– Экономические меры (борьба с инфляцией, снижение налогов)
– Укрепление национальной безопасности
– Защита конституционных прав
– Борьба с преступностью
– Реформы в образовании
– Изменения в энергетической политике
– Обеспечение честности выборов
3. Трамп обещает "сделать Америку снова великой" в случае победы на выборах.
Вывод:
Предвыборная программа Трампа охватывает широкий спектр вопросов, от экономики и безопасности до социальной политики и образования. Обещания направлены на консервативный электорат и отражают традиционные республиканские ценности. Многие пункты программы противоречат текущей политике демократической администрации. Стоит отметить, что реализация некоторых обещаний может быть затруднена из-за их радикального характера или необходимости одобрения Конгрессом.
Последний абзац статьи содержит сатирические элементы и не должен восприниматься буквально, так как описывает нереалистичные способы голосования, в действительности обычные граждане, через Госуслуги, могут отдать три голоса, также как и сотрудники спецслужб.
21. С 15:00 – подвиг.(после обеда)