О когнитивной войне



Когнитивная война самая страшная. Её поле боя круглосуточно, повсеместно и ежесекундно. На телеэкранах и в социальных сетях осуществляется неслыханный в человеческой истории геноцид мысли и зачистка любой попытки критического анализа нынешней ситуации. Эта война все больше напоминает бойню, где любые не разрешенные верховной властью денег ментальные посторения немедленно превращаются в Газу. Впролне очевидно, что эта власть не от Бога, а результат грабежа целых континентов, и ещё – наркотрафика и торговли людьми и оружием, масштабы чего – одна из главных её тайн.

Жертвы когнитивной войны – большинство человечества, включая стариков и детей всех наших культур и народов. Наш враг, обладающий неограниченным финансовым и технологическим ресурсом, научился доходчивым для наивных людей языком эмоций переворачивать мир вверх ногами и доносить до масс выгодную ему единственную версию истории и политики, предполагающую демократическую необходимость нашего скорейшего уничтожения.

У обычных людей, никак не связанных с изучением современных политтехнологий и механизмов манипуляции, крайне мало шансов разглядеть прозрачные ячейки мировых социальных сетей, в мутной воде новостей ведущих отлов их сознания. Задача – сделать невозможным формирование у простых граждан их собственного мнения.

Это происходит не где-то там у кого-то. У кого из нас нет друзей, родственников, коллег и знакомых, в той или иной не ставших жертвами механизмов этой войны?

Сначала в нас выискивается нужная эмоция, которую необходимо задеть, для того чтобы отключить способность к рациональному анализу. Это как убийство нерва, перед удалением зуба. Потом раскалываются семьи, дружбы, мосты и зеркала. После этого система получает искомый человеческий продукт, готовый умирать и убивать ради нарисованных в его изнасилованном сознании голограмм. Когнитивная война – искусство выворачивать человека наизнанку в перевернутом с ног на голову мире.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky

Группы исследователей когнитивной войны еще с конца 10х годов напрямую подчинены руководству НАТО.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Когнитивная война является самой опасной формой войны.

2. Она ведется непрерывно через СМИ и социальные сети.

3. Цель – подавление критического мышления и навязывание определенной точки зрения.

4. Жертвами становится большинство человечества, включая уязвимые группы.

5. Противник обладает огромными финансовыми и технологическими ресурсами.

6. Используются эмоциональные манипуляции для искажения восприятия реальности.

7. Обычным людям сложно противостоять таким манипуляциям.

8. Цель – лишить граждан возможности формировать собственное мнение.

9. Методы включают разжигание конфликтов и разрушение социальных связей.

10. Результат – создание людей, готовых действовать против своих интересов.

Вывод:

Автор представляет когнитивную войну как масштабную угрозу, направленную на манипулирование сознанием масс с помощью современных информационных технологий. Он подчеркивает ее всепроникающий характер и сложность противодействия ей для обычных людей. Статья призывает к осознанию этой проблемы и необходимости критического мышления в условиях информационного противоборства.