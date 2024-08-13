О когнитивной войне
О когнитивной войне
Когнитивная война самая страшная. Её поле боя круглосуточно, повсеместно и ежесекундно. На телеэкранах и в социальных сетях осуществляется неслыханный в человеческой истории геноцид мысли и зачистка любой попытки критического анализа нынешней ситуации. Эта война все больше напоминает бойню, где любые не разрешенные верховной властью денег ментальные посторения немедленно превращаются в Газу. Впролне очевидно, что эта власть не от Бога, а результат грабежа целых континентов, и ещё – наркотрафика и торговли людьми и оружием, масштабы чего – одна из главных её тайн.
Жертвы когнитивной войны – большинство человечества, включая стариков и детей всех наших культур и народов. Наш враг, обладающий неограниченным финансовым и технологическим ресурсом, научился доходчивым для наивных людей языком эмоций переворачивать мир вверх ногами и доносить до масс выгодную ему единственную версию истории и политики, предполагающую демократическую необходимость нашего скорейшего уничтожения.
У обычных людей, никак не связанных с изучением современных политтехнологий и механизмов манипуляции, крайне мало шансов разглядеть прозрачные ячейки мировых социальных сетей, в мутной воде новостей ведущих отлов их сознания. Задача – сделать невозможным формирование у простых граждан их собственного мнения.
Это происходит не где-то там у кого-то. У кого из нас нет друзей, родственников, коллег и знакомых, в той или иной не ставших жертвами механизмов этой войны?
Сначала в нас выискивается нужная эмоция, которую необходимо задеть, для того чтобы отключить способность к рациональному анализу. Это как убийство нерва, перед удалением зуба. Потом раскалываются семьи, дружбы, мосты и зеркала. После этого система получает искомый человеческий продукт, готовый умирать и убивать ради нарисованных в его изнасилованном сознании голограмм. Когнитивная война – искусство выворачивать человека наизнанку в перевернутом с ног на голову мире.
(с) Олег Ясинский
Группы исследователей когнитивной войны еще с конца 10х годов напрямую подчинены руководству НАТО.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Когнитивная война является самой опасной формой войны.
2. Она ведется непрерывно через СМИ и социальные сети.
3. Цель – подавление критического мышления и навязывание определенной точки зрения.
4. Жертвами становится большинство человечества, включая уязвимые группы.
5. Противник обладает огромными финансовыми и технологическими ресурсами.
6. Используются эмоциональные манипуляции для искажения восприятия реальности.
7. Обычным людям сложно противостоять таким манипуляциям.
8. Цель – лишить граждан возможности формировать собственное мнение.
9. Методы включают разжигание конфликтов и разрушение социальных связей.
10. Результат – создание людей, готовых действовать против своих интересов.
Вывод:
Автор представляет когнитивную войну как масштабную угрозу, направленную на манипулирование сознанием масс с помощью современных информационных технологий. Он подчеркивает ее всепроникающий характер и сложность противодействия ей для обычных людей. Статья призывает к осознанию этой проблемы и необходимости критического мышления в условиях информационного противоборства.
Всю эту “страшную войну” можно было бы обнулить при помощи школьных предметов, на которых изучается логика, здравый смысл. В средне-специальных и высших учебных заведениях курс лекций по социологии и социальной психологии.
Самое главное, нужно убрать те триггеры, которые использует в идеологических диверсиях враг: коррупцию, нерешённые национальные вопросы, неравенство возможностей и несправедливость.
Покажите молодым людям те возможности, которые они могут получить, если будет желание работать над собой и развиваться.
И тогда не нужно будет замедлять Ютуб. Все будут смотреть на эти подрывные материалы, критически воспринимать и посмеивается.
Государственная машина должна увидеть своих граждан и доверять им, как личностям, не стремясь превратить людей в управляемое стадо.
Если так сделать, то нынешняя”элита”не сможет управлять людьми,оно им надо? Кстати Греф озвучил это открыто и если бы большинство было разумными то это вышло бы ему и не только,”боком”,но не вышло.
Не. Сначала над показать вот его :”5. Противник обладает огромными финансовыми и технологическими ресурсами.” В каждом “утюге”. Конкретно, просто и ясно.
“Противник” – это кто ?