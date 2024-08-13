Как черти людям жить мешают
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/cherti2.mp3
Черти: происхождение, облик, характер, среда обитания:
https://rutube.ru/video/1e23a9f89dac20382520fe8bcc0bf998/
Леший: отличительные черты, повадки и привычки, способы борьбы:
https://rutube.ru/video/48237867b980c47c2da6428946672571/
Комментарий редакции
Основные тезисы рассказа:
1. В народных верованиях черти способны принимать различные обличья и формы, часто являясь в виде животных или людей.
2. Черти особенно активны в искушении людей к греху, в частности к пьянству и разврату.
3. Самоубийцы считаются "чертовыми баранами" и их души попадают во власть нечистой силы.
4. Существует поверье о похищении чертями некрещеных младенцев и подмене их на "обменышей".
5. Многие болезни, особенно психические расстройства, приписываются воздействию нечистой силы.
6. Считается, что у каждого человека есть ангел-хранитель и черт-искуситель, борющиеся за его душу.
7. Существуют различные народные способы защиты от нечистой силы – молитвы, обереги, церковные ритуалы.
Вывод:
Рассказ представляет собой подробное описание народных верований и суеверий, связанных с нечистой силой, в частности с чертями. Эти верования отражают попытки людей объяснить различные негативные явления в жизни – болезни, несчастья, пороки – влиянием сверхъестественных злых сил. Такие представления были широко распространены в традиционной культуре и во многом определяли мировоззрение и поведение людей. Несмотря на явную фантастичность этих верований с точки зрения современной науки, они представляют большой интерес для понимания народной психологии и культуры прошлого.
Врач-нарколог много мог бы рассказать всякого такого…
И белочка.
https://www.youtube.com/watch?v=r1lJKxcbzqc
https://youtu.be/mQFfkQ3-Fk0?si=n0hJGOp7RsoQxNs1
Все не так просто.
Мой друг наблюдал борьбу-смахивание-шараханье от “чертей” объекта – алкоголика. С его слов, – выглядело это реалистично от наблюдаемого.
Вопрос : почему “чертей” ?
Зависит от прошивки,черти появляются исключительно у христиан.))
Согласен.
Но, прошивки как образы надо,от куда то,взять.
Нет. Мы (студентами) спрашивали про это у негров. У них есть в фольклорах и сказаниях подобный персонаж, с их слов. Тоже чёрный. :-)
Почему чертей?
Потому-что на русском языке их так называют.На других языках по другому.
Я лично слышал рассказ человека не алкоголика который,рассказывал что даже,”пятачок” черта на ощупь чувствовал мокрым как у свиньи.
Звучит смешно но, говорил он по ощущениям правдиво.