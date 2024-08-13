В этом году в форуме «Армия-2024» на территории парка «Патриот» принимают участие 110 официальных военных делегаций и предприятий иностранных государств, запланирована 191 двусторонняя встреча с зарубежными партнерами. Научно-деловая программа форума включает около 100 мероприятий, касающихся вопросов развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

На выставке представлено около 1500 тысяч ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, свыше 28 тыс. единиц вооружения и военной техники. Среди экспонатов — боевая амуниция, новые средства ПВО, радиолокационные станции, автоматизированные системы управления, разнообразные БПЛА и робототехнические комплексы. Особенностью форума стало широкое участие представителей «народного ОПК» — небольших частных предприятий, которые поставляют востребованную в войсках продукцию напрямую и через волонтёров.

Одним из таких «народных ОПК» является компания «Хамари». Она демонстрирует на форуме различные типы экзоскелетов. Среди экспонатов — как перспективные изделия, так и те, что уже используются военнослужащими ВС РФ в зоне СВО. В частности, представлены модели общевойскового и медицинского экзоскелетов, эвакуационного комплекта с посадочным местом для раненого на спине и специальное снаряжение для пулемётчика с так называемой третьей рукой — устройством для удержания пулемёта.

Компания выпускает также общевойсковой экзоскелет массой менее 4 кг. Он на 60% снижает утомляемость военнослужащего и позволяет ему без чрезмерного напряжения сил переносить 20-30 кг грузов на дистанции в несколько километров.

Новинкой боевого снаряжения на «Армии-2024» стало всесезонное обмундирование ВКПО 3.2 разработки компании «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников»). Также «Калашников» привёз на «Армию-2024» модернизированный титановый бронешлем «Барс-М». Он отличается от своих предшественников форм-фактором и новым забралом, выполненным из высокопрочного стекла. Структура стекла — уникальная разработка «НИИ Стали». Забрало выдерживает два выстрела из 9-мм автоматического пистолета Стечкина при диапазоне температур от -40 до +40 °С. С высокопрочным титаном, как известно, могут работать всего несколько предприятий в мире.

На «Армии» традиционно представлена широкая линейка продукции концерна «Алмаз-Антей». Так, перед павильоном «В» предприятие развернуло натурный образец пусковой установки ЗРК нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан».

По количеству боевых элементов «Абакан» является самым компактным средством НПРО. Ещё одно достоинство ЗРК — автоматизация всех процессов боевой работы.

Также посетители форума могут видеть макет одной из самых высокоскоростных зенитных ракет большой дальности 9М82МДЭ.

Концерн показывает и новые робототехнические комплексы (РТК), созданные для применения непосредственно в зоне боевых действий.

Дебютант форума — платформа БТ-1 для перемещения различных грузов, эвакуации раненых и наблюдения за обстановкой. Его максимальная грузоподъёмность — 200 кг при массе 116 кг. Важный аспект — робот может преодолевать преграды и передвигаться по бездорожью.

Из ведущих производителей БПЛА на «Армии-2024» представлена продукция ГК «Беспилотные системы». Впервые предприятие показывает на форуме модернизированную версию хорошо зарекомендовавшего себя в ходе СВО флагманского комплекса Supercam S350, который способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Дрон оснащается электрическим двигателем и летит практически бесшумно.

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), демонстрирует гостям форума более 700 образцов продукции, в том числе новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, комплекс с управляемыми боеприпасами «Куб-Э», модернизированный легкий танк СПТП 2С25М «Спрут» и роботизированный многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ.

Помимо этого, «Рособоронэкспорт» покажет новейшие средства обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотников, а также эшелонированную систему на базе современных радиолокационных станций, автоматизированные системы управления и комплексы противовоздушной обороны различной дальности действия.

«В этом году "Армия" проводится в обновлённом формате. Выставка открыта только для профессионального сообщества и СМИ. В условиях СВО "Армия" — это демонстрация техники и вооружения, созданных на основе накопленного боевого опыта. Поэтому на форуме большое количество БПЛА, РТК, морских автономных комплексов, средств разведки, разнообразного ракетного вооружения», — пояснил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

На форуме пройдёт немало плодотворных дискуссий на темы совершенствования методов ведения боевых действий и «гибридной войны», обеспечения кибернетической и информационной безопасности России.

«Армия» важна не только как витрина достижений отечественного ОПК. Это ещё и важнейшая дискуссионная площадка, которая позволяет лучше понять векторы развития военно-технической мысли», — подчеркнул директор по развитию Фонда содействия технологий XXI века, военный эксперт Иван Коновалов.

Дальнейшее совершенствование военной техники, в том числе классических образцов, напрямую связано с прогрессом в роботизации, интеграцией компьютерных и IT-технологий. Поэтому на форуме так много новых БПЛА, робототехнических комплексов, различных решений в сфере обработки передачи информации. Можно сказать, что «Армия» — знаковое событие для нашей оборонной промышленности и Вооружённых сил, резюмировал Коновалов.

Международный форум «Армия» — событие действительно масштабное, всегда привлекающее особое внимание специалистов и экспертов со всего мира. Это в своем видеообращении к участникам и гостям отметил и Владимир Путин. Президент подчеркнул: «Форум откроет новые перспективы для взаимодействия в области обеспечения безопасности и защиты национальных интересов, а также построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик. В этом году десятки государств направили к нам на форум делегации высокого уровня, руководителей национальных оборонных ведомств. Здесь вновь развернута масштабная презентация передовых, во многом уникальных достижений российской оборонной промышленности, ведущих корпораций с мировым именем».

Многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя, подчеркнул президент. Причем их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются. Работа конструкторов, инженеров, ученых, трудовых коллективов оборонных заводов активно продолжается с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

На форуме представлена также техника, которую разработали с учетом пожеланий наших бойцов — участников спецоперации.

Впервые форум «Армия» прошел в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке тогда и был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» площадью 5,4 тысячи гектаров.

По материалам СМИ

Подготовила Мария Максимова

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Кубинке открылся Международный форум "Армия-2024", в котором участвуют 110 иностранных делегаций.

2. На выставке представлено около 1500 российских предприятий ОПК и свыше 28 тыс. единиц вооружения и техники.

3. Особенностью форума стало широкое участие "народного ОПК" – небольших частных предприятий.

4. Представлены новинки в области экзоскелетов, боевого снаряжения, средств ПВО, робототехники и БПЛА.

5. Форум включает научно-деловую программу с дискуссиями по вопросам развития вооруженных сил и ОПК.

6. Президент Путин подчеркнул важность форума для международного сотрудничества в сфере безопасности.

7. Многие представленные разработки уже доказали эффективность в ходе специальной военной операции.

Вывод:

Форум "Армия-2024" демонстрирует значительный прогресс российского оборонно-промышленного комплекса, особенно в сферах робототехники, беспилотных систем и передовых средств защиты. Мероприятие служит площадкой для демонстрации новейших разработок, обмена опытом и укрепления международного военно-технического сотрудничества. Особое внимание уделяется технологиям, проверенным в ходе текущих военных операций, что подчеркивает практическую направленность представленных инноваций. Форум также отражает растущую роль малых частных предприятий в оборонной промышленности России.