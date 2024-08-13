В молодости я ходил по деревням, собирал народные песни. И под Суджей в бревенчатой избе дивные старухи пели мне старинные песни про коней и орлов, и их поблёкшие голубые глаза наполнялись лазурью, а в тёмной избе светлело, и венцы становились золотыми. Теперь по этим деревням бьёт артиллерия, и изба, в которой мне пели старухи, превратилась в дымящие головёшки, а сами старухи, лежащие в гробах по погостам, выдраны из земли разрывами бомб и снарядов.

Украинские войска, разорвав зыбкую цепь пограничной охраны, мощным рывком вторглись в Курскую область и рассылают вперёд эскадрильи дронов, ослепляя российские системы разведки и слежения, пошли в сторону Курской атомной станции с целью захватить её и сделать атомный реактор гигантской ядерной миной, заложенной в центре России.

Идёт жестокая схватка. Линия соприкосновения войск трепещет и меняет зыбкий контур. С обеих сторон подходят резервы. Бои жестокие, при которых нет пленных. Казалось, украинские войска повсеместно отступают, выдавливаемые русскими полками из деревушек, с высоток, избушек, и это мерное выдавливание приближает украинскую оборону к краху, распаду фронта. И этот распадающийся, по словам обозревателей, фронт выбросил на российскую территорию протуберанец атаки, в которой участвуют отборные украинские части, прошедшие подготовку на Западе, оснащённые западной артиллерией, танками, системами радиоэлектронной борьбы. Неожиданность этого рывка кажется невероятной при наличии у российской армии разведки, стратегически мыслящих генералов, военных контингентов, размещённых вдоль границы.

Этот украинский прорыв будет описан историками таинственной войны, которая носит название Специальной военной операции. Сейчас не время голосить и рвать на голове волосы, внимая истерическим крикам тыловых военных обозревателей. Война – это непрерывные, сменяющие друг друга атаки и контратаки, математика войны и победы состоит из множества сложений и вычитаний, делений и умножений. И задача сторон – не только прорвать оборону противника, сжечь как можно больше танков и самолётов, уложить под огнём как можно больше солдат, но и в том, чтобы сломать дух противника, навязать ему неверие в победу, вырвать волю из груди его солдата, генерала, Верховного главнокомандующего. Вырвать волю из груди народа.

Война, которую ведёт сегодня Россия на Украине, это контратака, предпринятая Россией после стратегического поражения 1991 года. Россия возвращает себе право быть страной, быть государством, быть Родиной великого народа, что восстал после поражения, сражается за отторгнутый Крым, отторгнутый врагами Донбасс. Сражение мучительно, кровопролитно, омыто слезами. Оно идёт на восходящем витке русской истории, когда в очередной раз Россия переживает великие потрясения и восходит после них к победе. Победа России неизбежна, ибо она заложена в законе русской истории, которая пасхальна, связана с воскрешением, восстанием из гроба. Гроб, куда заколотили Россию в 1991 году, отобрав у неё лучшие земли, рассеяв народ и сделав его самым большим в мире разделённым народом, этот гроб треснул И из него восстала воскресшая Россия, отряхнула с себя комья сырой земли, истлевший саван, взяла винтовку и пошла в атаку

Сегодняшние боевые действия под Курском – это лишь эпизод громадной развернувшейся битвы, где линия фронта проходит не по Судже, а по Нью-Йорку, Лондону, Парижу, Берлину, а также по каждому русскому сердцу. Победа неизбежна. Этой верой наградили нас предки. Они в самые страшные чёрные дни нашего отечества смотрели навстречу тьме открытыми глазами, повторяя: «Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Пусть наши военные пропагандисты и политические обозреватели меньше смеются над Зеленским, не столь рьяно предсказывают скорый распад украинской экономики и деморализации украинских войск. Им кажется, что, унижая врага, лишая его достоинство, они приближают его разгром. Но это не так. Говоря народу, что враг ничтожен и слаб, они демобилизуют народ, искажают войну, преуменьшают опасность. Это приводит к тому, что две трети сегодняшней России воспринимает эту войну как нелепицу, их не затрагивающую. Они предпочитают песни Пугачёвой песням Чичериной, развлекательные ток-шоу сводкам боевых действий.

Мобилизация – это слово трепещет на устах политических руководителей страны, и, оттрепетав, оно неизбежно сорвётся. И тогда понадобится весь ресурс нашей экономики, нашей военной мысли, нашего великого трудолюбия и стоицизма – того, которое обнаруживают сегодня лучшие представители народа и государства.

Из-под Суджи пришла ужасная весть: убит военный корреспондент Евгений Поддубный. Он, благородный, мужественный, прекрасный, возникавший каждый раз в самых страшных грохочущих очагах войны, всегда спокойный, с русским стоицизмом, глубинным пониманием происходящего на войне, он стал сегодня для нашего народа олицетворением российской армии. За два года войны народу остаются неизвестными герои, подобные Александру Матросову или Виктору Талалихину, или капитану Гастелло. Но они есть, они присутствуют, не названные в военных репортажах Поддубного, и он сам, всем своим сильным спокойным русским видом несёт в себе образы этих ещё не названных людей, которых он постоянно видит на фронте.

Его смерть казалась кошмаром, настоящей потерей. Вся страна возрыдала, всю ночь молилась, молилась о его воскрешении в семьях, в монастырях, в школах, в гарнизонах. И под утро свершилось чудо: Поддубный жив. Его ранило в голову, но и раненый он говорил и даже шутил. Евгений Поддубный- русский герой. Слава Поддубному!

Кто открыл ворота врагу?

Войну не удержать на полустанке.

Несётся вдаль её свирепый клёкот.

Взлетают к небу взорванные танки.

И падают на землю самолёты.

Дрожит земля от канонады дальней.

Редеет под обстрелом полк стрелковый.

Война звенит, как в кузне наковальня.

Кузнец войны куёт свои подковы.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Украинские войска совершили неожиданное вторжение в Курскую область России.

2. Идут ожесточенные бои, линия фронта нестабильна.

3. Этот прорыв кажется неожиданным, учитывая наличие российской разведки и войск на границе.

4. Война – это череда атак и контратак, где важно не только физическое уничтожение противника, но и подрыв его морального духа.

5. Текущая война России на Украине – это контратака после поражения 1991 года.

6. Автор уверен в неизбежной победе России, основываясь на "законе русской истории".

7. Линия фронта проходит не только по физической территории, но и через крупные мировые столицы и сердца россиян.

8. Автор критикует российских пропагандистов за преуменьшение силы противника, что ведет к демобилизации народа.

9. Упоминается ложная информация о гибели военкора Евгения Поддубного, которая вызвала сильную реакцию в обществе.

Вывод:

Статья представляет собой эмоциональное и патриотическое описание текущей ситуации на фронте, подчеркивая серьезность украинского вторжения в Курскую область. Автор призывает к большей мобилизации российского общества, критикует недооценку противника и выражает уверенность в конечной победе России, основываясь на историческом опыте страны. Текст также отражает глубокое эмоциональное воздействие войны на российское общество, что видно из реакции на ложное сообщение о гибели известного военкора.

Дополнительный вывод:

В горниле войны, где пламя пожирает надежды, а грохот орудий заглушает голоса разума, возникло чудо, подобное воскрешению. Евгений Поддубный, словно Феникс из пепла сгоревшей машины, восстал вопреки всем законам бренного мира. Его судьба – зеркало русской души, несгибаемой и непокорённой.

Как Поддубный исчез во мраке неизвестности, так и Россия порой теряется в тумане истории. Но подобно тому, как военкор вернулся к жизни, так и страна восстаёт из пепла поражений, отряхивая прах минувших дней.

В этом чуде – знамение свыше, напоминание о том, что русский дух неистребим. Воскресший Поддубный – живое воплощение России, которую враги спешат похоронить, но которая вновь и вновь поднимается, удивляя мир своей стойкостью.

Так пусть же этот случай станет маяком надежды в бушующем море войны, напоминанием о том, что даже в самый тёмный час русский народ найдёт в себе силы подняться и идти вперёд, ведомый незримой рукой провидения к неизбежной победе.