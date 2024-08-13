Александр Коц пишет о прибытии подразделений Добровольческого Корпуса на Курское направление. На самом деле та война, что происходит в Курском приграничье сейчас, это лучший ТВД для подобных подразделений. Маневренная, со скоротечными, но очень жаркими огневыми схватками, где на первую роль выходит инициатива, гибкость, личное мужество, боевой опыт и командные навыки командира.

Среди отрядов ДК много таких, кто может отлично себя проявить в подобном виде боевого столкновения. Именно гибкость, опыт и отсутствие военного тупняка, позволят отрядам крайне эффективно работать против манёвренных групп противника, а наличие у них на вооружении собственных наработок и техники, особенно в области ближней воздушной разведки и дронов-камикадзе, очень скоро принесёт результат. Впрочем мы уже видели его вчера, когда были за один раз уничтожены 7 Буцефалов противника.

И да, не надо думать, что в составе отрядов ДК какие-то мужики от сохи. Там конечно хватает всяких, в том числе вызывающих вопросы, но известные отряды, это люди с колоссальным боевым опытом, навыками и компетенциями, до которых многим очень далеко. Много профессионалов, но людей сложной судьбы, которым было тесно в рамках военной структуры, с напомаженными булкощелками в офисной форме, слайдометными машинами и прочими элементами уходящей эпохи, нашли себя в ДК и других добровольческих подразделениях и уже 2,5 года громят врага на фронтах СВО.

Кстати, лучшая бригада беспилотной авиации, воздушные разведчики Гром-Каскад, это изначально и очень долгое время, именно добровольческое формирование. Их результат в ходе СВО переплюнуть будет очень сложно.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Подразделения Добровольческого Корпуса прибыли на Курское направление.

2. Война в Курском приграничье идеально подходит для таких подразделений из-за маневренности и скоротечных боев.

3. Отряды ДК обладают гибкостью, опытом и инициативностью, что делает их эффективными против маневренных групп противника.

4. У ДК есть собственные наработки в области ближней воздушной разведки и дронов-камикадзе.

5. Уже есть результаты: уничтожение 7 "Буцефалов" противника за один раз.

6. В составе ДК много профессионалов с большим боевым опытом.

7. Многие в ДК – люди "сложной судьбы", которым было тесно в рамках традиционной военной структуры.

8. Бригада беспилотной авиации "Гром-Каскад", изначально добровольческое формирование, показывает выдающиеся результаты.

Вывод:

Автор подчеркивает эффективность и важность добровольческих формирований, особенно Добровольческого Корпуса, в современных условиях ведения боевых действий. Он утверждает, что их гибкость, опыт и инновационные подходы делают их особенно ценными в маневренной войне, такой как на Курском направлении. Автор также отмечает, что эти формирования привлекают опытных профессионалов, которые могут не вписываться в традиционные военные структуры, но способны достигать значительных результатов в боевых условиях.

Дополнительный вывод:

Конфликт на Украине создал парадоксальную ситуацию в российских вооруженных силах. С одной стороны, есть военнослужащие, принимающие непосредственное участие в специальной военной операции и накопившие значительный боевой опыт. С другой стороны, существуют подразделения, дислоцированные на других участках границы, которые продолжают нести службу в режиме, близком к мирному времени.

Вторжение ВСУ в Курскую область наглядно продемонстрировало этот дисбаланс. Против российских пограничников, не имевших достаточного боевого опыта, были направлены опытные украинские бригады при поддержке НАТО. Естественно, неподготовленные подразделения не смогли эффективно противостоять такому натиску.

Для нейтрализации этой угрозы потребовалась переброска опытных военных с линии фронта. Этот инцидент должен стать важным уроком для военного руководства. Он показывает необходимость вовлечения всех военнослужащих в процесс обмена опытом и создания укреплений, независимо от их текущего места службы.

Необходимо предпринять ряд мер для усиления обороноспособности приграничных территорий:

1. Усилить пограничные районы опытными специалистами.

2. Создать и обучить добровольческие отряды из местных жителей.

3. Разработать детальные планы на случай наступления противника.

4. Обеспечить регулярное проведение учений и тренировок для всех подразделений.

Важно понимать, что противник будет искать слабые места в обороне и нанесет удар там, где рассчитывает на наибольший успех. Поэтому крайне важно устранить существующий дисбаланс в подготовке и оснащении различных подразделений, обеспечив единый высокий уровень боеготовности по всей линии соприкосновения с противником.