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Уроки Курской области. Как решить проблему прорыва границы?

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Уроки Курской области. Как решить проблему прорыва границы?

По итогам первых нескольких дней боёв на Курском направлении, анализируя то, как менялась ситуация, можно сделать следующие выводы.

Ключом к успеху в действиях разнородных сил (и, как следствие, к реагированию на такие угрозы) по-прежнему остаётся развитие РУК (разведывательно-ударных контуров/комплексов) как средства управления, обеспечивающего максимально быструю реализацию разведывательной информации с сокращением времени от обнаружения цели до открытия по ней огня до минимума.

Наши войска уже имеют довольно богатый опыт в построении РУК, но, к сожалению, этот опыт пока нарабатывается в основном на каждом направлении индивидуально. И если РУК работает, например, на Волчанском направлении, то это не значит, что он точно так же будет работать на Курском: для этого нужны люди с соответствующим практическим опытом и оборудованием на месте, а этих людей и оборудования всегда не хватает.

Штабы на второстепенных, «спокойных» направлениях не всегда готовы к тому, что им придётся здесь и сейчас немедленно действовать в условиях стремительно меняющейся обстановки, особенно используя те методы руководства и то оборудование, с которыми они не сталкивались в процессе подготовки и повышения квалификации.

Эта проблема решается масштабированием и развитием полученного опыта, который должен внедряться в учебный процесс и боевую подготовку офицеров в самых разных формах, от собственно программ училищ до кратких курсов. И это нужно для всех — разведчиков, артиллеристов, ВКС, общевойсковых, — чтобы получать работающие структуры со взаимозаменяемыми элементами, которые можно воспроизводить на разных участках фронта с минимальными потерями времени.

Отдельно стоит ещё вопрос реализации опыта даже подготовленными офицерами при работе с ранее незнакомыми коллегами из «чужих» штабов и управлений, но эта проблема «бесшовного» соединения разных штабных структур только-только начинает решаться в принципе, а нам выпало решать её на самой натуральной практике. В определённом смысле нам очень сильно с этим повезло — и это тот опыт, который пригодится надолго.

Поэтому события в Курской области стоит воспринимать и как проблему, и как возможность, а также повод эту проблему решить. Нет худа без добра.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

#Украина #Курск

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Ключ к успеху в противодействии атакам – развитие разведывательно-ударных контуров (РУК).

2. Опыт построения РУК нарабатывается индивидуально на каждом направлении и не всегда переносится на другие участки.

3. Штабы на "спокойных" направлениях не всегда готовы к быстрому реагированию в меняющейся обстановке.

4. Необходимо масштабирование и внедрение полученного опыта в учебный процесс и боевую подготовку офицеров всех родов войск.

5. Существует проблема взаимодействия подготовленных офицеров с незнакомыми коллегами из других штабов.

Вывод:
События в Курской области следует рассматривать как проблему и одновременно как возможность для улучшения системы реагирования на подобные атаки. Автор предлагает использовать этот опыт для совершенствования подготовки военнослужащих и развития систем управления войсками. Он подчеркивает необходимость создания универсальных структур с взаимозаменяемыми элементами, которые можно быстро развернуть на разных участках фронта.

Источник: https://t.me/special_authors/6472
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