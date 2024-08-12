Самое страшное что может произойти – это переход к позиционной войне в Курской области
Вот Александр Харченко, который работает в Курской области с первого дня "прорыва ДРГ" очень точно описывает происходящее. Противник пытается закрепляться на тех территориях, которые оказались у него под контролем. И вовсе не собирается бежать, отступать или теряться. Как бы этого не желалось сетевым оптимистам.
Накануне как-то густо пошли победные реляции про "захлебнувшийся блицкриг ВСУ" или про "выдохшегося противника", но в нынешней ситуации это верх безотвественности, и неразумности. Формирование у людей ложных иллюзий это крайне опасная практика, и на второй год войны подобное должно быть уже очевидно.
Да, работа подразделений российского спецназа, особенно тех, что имеют опыт экстерминации ВСУ на Белгородчине, работа нашей авиации, ланцетчиков и дроноводов, безусловно меняют ситуацию. Да, войск сейчас в Курской области много, да, российская армия последовательно убивает врага. И свою ратную работу делает, как положено.
Но не надо рассказывать людям, что все практически закончилось.
Куда правильнее честно сказать, что потенциал у врага ещё не исчерпан, что быстро завершить уничтожение группировки ВСУ вряд ли возможно. Что нас ждёт плотное, вязкое противостояние, потому что Киев пошёл ва-банк в этой ситуации. Всё или ничего. Если операция успешна, хоть в каком-то, самом минимальном формате, Запад даст денег. Если нет – киевский проект будут сворачивать. Запад и готовил эту военную операцию. Поэтому не будет ничего сейчас быстро и легко.
И сейчас, когда в Курской области у нас тысячи беженцев и людей, оставшихся без крова, рассказывать про "сорванный блицкриг" это просто цинично. Это неуважение к своим же гражданам. Так в первый день атаки ВСУ, профильные ТГ каналы, бодро, как по одной бумажке, рапортовали о вытеснении ДРГ, причём успешной операцией командовал лично большой военачальник. А в это время враг из танков расстреливал Суджу.
"Эксперты", специально наученные, которые нам рассказывали о том, что Киев готов к переговорам, о том, что США больше не дадут Киеву денег, или поддержку, они сейчас чего молчат? Чего дальше не рассказывают, что Запад устал от войны?
Не надо так с людьми. Русские люди не идиоты. За два года стало понятно, что наши люди могут простить власти и ошибки, и заблуждения, и неверные решения, если потом это все исправляется. Русский человек готов на многое ради Победы. Готов терпеть лишения. Но слабость и лукавство - вот что не прощает русский человек. Не надо рассказывать про слабого противника, и про напуганный Запад, про ДРГ и прочее.
Разбитые иллюзии штука опасная. Они осколками сносят вокруг себя всё, что возможно, включая доверие людей. К государству в том числе.
Честный разговор всегда трудный. Для всех. Но, как правило, это единственный способ объединить людей.
Андрей Медведев
https://t.me/MedvedevVesti/18269
Самое страшное что может произойти – это переход к позиционной войне в Курской области. Колонны бронетехники перестают появляться в зоне поражения. Украинцы все чаще атакуют в пешем строю. И для нас это крайне плохой знак. Противник начинает закрепляться на нашей исконной территории. Да, это не носит характер сплошной, глубокоэшелонированной обороны, но время играет против нас.
Стоит противнику взять лопаты в руки и через 2 дня взять лесополки будет точно также тяжело, как и под Авдеевкой. Из плюсов могу отметить то, что противник отхватил кусок явно больше, чем планировал. У него просто не было в резерве такого количества солдат, чтобы моментально выстроить эффективную оборону. При грамотных контрударах оборона противника рухнет и уже мы будем окружать и отбрасывать противника. Но опять же повторюсь, что окно возможностей стремительно закрывается.
Ну а пока ВСУ всеми силами пытаются помешать переброске наших резервов. Они бью по мостам (возле поселка Глушково), как в прикрепленном видео и устраивают провокации на границе, чтобы мы держали ударные подразделения подальше от эпицентра боевых действий.
Александр Харченко
https://t.me/bayraktar1070/2567
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Противник пытается закрепиться на захваченных территориях в Курской области и не собирается отступать.
2. Автор критикует "победные реляции" и формирование ложных иллюзий о слабости противника.
3. Отмечается эффективная работа российских спецподразделений, авиации и беспилотников.
4. Подчеркивается, что потенциал противника еще не исчерпан, и быстрое завершение операции маловероятно.
5. Киев рассматривает эту операцию как "ва-банк", от успеха которой зависит западная поддержка.
6. Критикуются "эксперты", ранее утверждавшие о готовности Киева к переговорам и усталости Запада от войны.
7. Автор призывает к честному диалогу с людьми, подчеркивая опасность разбитых иллюзий.
8. Во второй части статьи Александр Харченко предупреждает об опасности перехода к позиционной войне в Курской области.
9. Отмечается, что противник начинает закрепляться на российской территории, что усложняет его вытеснение.
10. Подчеркивается важность быстрых и грамотных контрударов для предотвращения укрепления обороны противника.
Вывод:
Статья призывает к реалистичной оценке ситуации в Курской области, предостерегая от преждевременного оптимизма и недооценки противника. Авторы подчеркивают необходимость честного диалога с обществом и быстрых, эффективных действий для предотвращения укрепления позиций противника на российской территории. Ситуация характеризуется как сложная и требующая серьезного внимания и решительных мер.
Российские танкисты группировки “Север” уничтожают противника
в Курской области: https://ria.ru/20240812/tanki-1965588572.html
СМИ пишут, что началась эвакуация из 2-х р-нов Белгородской области.
РОССИЯ (власти) ПРОДОЛЖАЕТ “ИГРАТЬ” ПО ЧУЖОМУ СЦЕНАРИЮ.
Это получается также как “… за три дня”? Тоже были оптимистические планы, до сих пор не сбывшиеся.
А что “..за три дня” ?
Да один город хотели “взять” за три дня несколько лет назад.
Какой и кто ?
“продолжение раздевания европейцев с распилом и подпиткой будет при любом исходе выборов в США, вопрос только в жестком при Трампе или относительно мягком при коллективном Байдене (вариант захвата власти лондонскими маловероятен, но им положены отступные как раз в виде участия в разграблении Европы, прежде всего — внешних рынков французов)””-африка пример
однако после завершения выборов в США у Кремля не будет ограничений по добиванию критической инфраструктуры на Б/У, включая сам Киев, а эта критическая угроза общему (!) интересу Запада (явный проигрыш в глазах всего второго и третьего мира) заставит свертывать военную активность и без лишнего шума переходить к выполнению условий Путина..””-так и будет
-для того чтобы под ноль очистить лбс -необходимо сначала защитить жителей ,их эвакуируют..сейчас зеленка везде и потому Вагнеру и Ахмату придется поработать ..На эвакуацию выделены немаленькие деньги..
-Наши знакомые из Мариуполя вернулись в город,хотя прошлым летом отменили попытку и были неплохо устроены в Подмосковье..
У противника высвободилось до сорока тысяч резерва на Курскую авантюру. Значит чтобы с сегодняшними темпами уничтожить хотя-бы половину, понадобится 5 месяцев. А вообше, что это за “месть” такая как пишут в сми – ударить по верховной раде, по Киеву и т.д? Помоему уже давно надо сбивать американские спутники над своей территорией. Я прикинул и понял, что Россия остаётся в выигрыше при любом раскладе!
Ослепшие ВСУ-шные дроны и комплесы встанут колом. Дикие деньги которые теряет Запад от такого шага России заставит его немедленно прекратить всякую помощь 404-ой. Я не говорю уже о том, что у них нет ракет, чтоб восполнить утерянные спутники. Чего мы ждём? Когда у них появятся такие ракеты? Сбить наши спутники, над нашей территорией им будет ой как затруднительно. Но даже если они это попытаются сделать, то мы сможем восполнить потерю, а они нет.
Сбивая мухобойкой чьи-то спутники,- Вы нарвётесь на вопли про международное пгаво в смысле нападения на суверенную страну.
Это одинаково с уничтожением чего-либо в нейтральных водах и полётах над ними.
Мир в труху пока не нада.
А кагал-хунта-шобла в Куеве – террористы.
Пора.
Верно Валентин немецкий дух тебя правильно навел, но Саныч пацифист не дает. И не только Саныч я на сводках читаю сцут что А.Г.Л. танки гонит к границе вдруг Наты втащат миротворцев. И со сроками ты прав за зиму удолбают пару тысяч мирных и выровняют границу. Одни и те же люди с двух строн меняют точку сбора и воют. Регистраторы докладываю процесс идет тут главное не психовать. Вас в Германии привлекут только в 31 году и много еще времени чтоб оттуда дернуть, да и по Дойче не полетит это чисто прибалты встрянут, немцы отобьют Калининград, и отдадут часть Прибалтики РФ.
Зачем сбивать?Просто один спутник РФ случайно начинённый гайками должнен случайно взорваться.Всяко же бывает.))))
Ну конечно не надо признаваться, просто спутники у них заржавели от вакуума и выработали ресурс. А вообще можно установить свои правила – не летать над нашей территорией. Бесполётная зона на время боевых действий! 24 часа на то, чтоб убрали все спутники.