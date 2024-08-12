Эфир на канале фонда Русской цивилизации «СветославЪ» 25 июля 2024 г.

В ходе беседы Евгению Юрьевичу пришлось отвечать на ряд неудобных вопросов, заданных автором и ведущим цикла исторических программ, профессором Г. А. Артамоновым.

Досмотрев программу до конца, вы сможете узнать, какие ошибки в сфере экономики допускались И.В. Сталиным, а также о том, умел ли он их признавать и исправлять.

И, пожалуй, самая важная информация, которую вы можете подчеркнуть из беседы двух историков состоит в том, какие принципы экономического развития СССР позволили превратить отсталую страну с безграмотным населением в мощнейшую сверхдержаву за всю историю человечества.

00:00 Об основах и развитии экономики СССР

07:17 Об основах и развитии Сталинской экономической модели

10:10 Об индустриализации, коллективизации, культурной революции

14:03 О крестьянстве и методах коллективизации

17:02 О репрессивном аппарате, мифах и коллективизации

24:38 О фальсификации данных, коллективизации и постановлениях ЦК

29:14 О голодоморе

36:06 О паспортизации и колхозниках

39:46 Об оплате труда колхозникам

42:14 О коллективизации и ее последствиях

46:40 Об участии Сталина в разработке модели коллективизации

51:27 О Ленине и Сталине

Е.Ю. Спицын на канале СветославЪ. Все выпуски:

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Экономическая модель СССР начала формироваться при Сталине.

2. Коллективизация прошла два этапа:

– Первый этап с максимальным обобществлением всех ресурсов (ошибочный)

– Второй этап с более рациональным подходом

3. Устав сельхозартели 1935 года закрепил основы колхозной системы.

4. Колхозники получали оплату раз в год по трудодням.

5. У колхозников были приусадебные участки 0.5-1.5 га для личного хозяйства.

6. Паспортизация в СССР началась в 1930-х годах и завершилась только в 1974 году.

7. Масштабы голода 1932-33 гг. преувеличены, реальные потери около 750-780 тысяч человек.

8. Сталин лично участвовал в разработке экономической политики и писал ключевые статьи.

9. При Хрущеве началась практика использования спичрайтеров для подготовки выступлений.

Вывод:

Обсуждение показывает, что экономическая модель СССР при Сталине формировалась методом проб и ошибок, но в итоге была создана система, сочетавшая коллективное и личное хозяйство. Авторы подчеркивают личное участие Сталина в разработке экономической политики и его способность корректировать курс. При этом некоторые распространенные представления о советской экономике того периода (например, о масштабах голода или отсутствии паспортов у крестьян) подвергаются критике как мифы.