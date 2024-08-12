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О сталинской модели экономики. Е.Спицын и Г.Артамонов. Канал СветославЪ

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Эфир на канале фонда Русской цивилизации «СветославЪ» 25 июля 2024 г.

В ходе беседы Евгению Юрьевичу пришлось отвечать на ряд неудобных вопросов, заданных автором и ведущим цикла исторических программ, профессором Г. А. Артамоновым.

Досмотрев программу до конца, вы сможете узнать, какие ошибки в сфере экономики допускались И.В. Сталиным, а также о том, умел ли он их признавать и исправлять.

И, пожалуй, самая важная информация, которую вы можете подчеркнуть из беседы двух историков состоит в том, какие принципы экономического развития СССР позволили превратить отсталую страну с безграмотным населением в мощнейшую сверхдержаву за всю историю человечества.

00:00 Об основах и развитии экономики СССР
07:17 Об основах и развитии Сталинской экономической модели
10:10 Об индустриализации, коллективизации, культурной революции
14:03 О крестьянстве и методах коллективизации
17:02 О репрессивном аппарате, мифах и коллективизации
24:38 О фальсификации данных, коллективизации и постановлениях ЦК
29:14 О голодоморе
36:06 О паспортизации и колхозниках
39:46 Об оплате труда колхозникам
42:14 О коллективизации и ее последствиях
46:40 Об участии Сталина в разработке модели коллективизации
51:27 О Ленине и Сталине

Е.Ю. Спицын на канале СветославЪ. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/342954

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Экономическая модель СССР начала формироваться при Сталине.

2. Коллективизация прошла два этапа:
   – Первый этап с максимальным обобществлением всех ресурсов (ошибочный)
   – Второй этап с более рациональным подходом

3. Устав сельхозартели 1935 года закрепил основы колхозной системы.

4. Колхозники получали оплату раз в год по трудодням.

5. У колхозников были приусадебные участки 0.5-1.5 га для личного хозяйства.

6. Паспортизация в СССР началась в 1930-х годах и завершилась только в 1974 году.

7. Масштабы голода 1932-33 гг. преувеличены, реальные потери около 750-780 тысяч человек.

8. Сталин лично участвовал в разработке экономической политики и писал ключевые статьи.

9. При Хрущеве началась практика использования спичрайтеров для подготовки выступлений.

Вывод:
Обсуждение показывает, что экономическая модель СССР при Сталине формировалась методом проб и ошибок, но в итоге была создана система, сочетавшая коллективное и личное хозяйство. Авторы подчеркивают личное участие Сталина в разработке экономической политики и его способность корректировать курс. При этом некоторые распространенные представления о советской экономике того периода (например, о масштабах голода или отсутствии паспортов у крестьян) подвергаются критике как мифы.

Источник: https://rutube.ru/video/4080da39fb45279f27c306201a4fb39d/
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