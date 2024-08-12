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Катынь 6. Как найти в приговоре Нюрнберга

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Шестой выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использованию в качестве идеологического оружия.

Слушать аудио https://badsignal.mave.digital или здесь https://podcast.ru/1754965642

Предыдущие выпуски:

   • Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры 

Страница на Бусти Плохого сигнала – расшифровка с источниками https://boosty.to/badsignal/posts/5e8… Тут же можно поддержать автора подпиской или разовым донатом.

00:00 Вступление
00:46 В предыдущей серии
03:37 Правовое основание Трибунала
06:58 Аффидевит
07:52 В юридической литературе
10:38 Ходатайство Штамера
11:44 Англо-саксонское право
12:11 Приговор континентального суда
13:18 Приговор англо-американского суда
13:49 Indictment и Judgment
14:52 Можно ли считать Indictment описательной частью?
16:11 Судебный приказ
16:32 “Английские судьи не мотивируют свои решения”
17:36 Манипуляции с реальностью
21:01 Мог ли быть изменён Обвинительный Акт?
25:52 Обвинительный Акт в Нюрнберге меняли
27:33 Выводы
31:40 Последствия отрицания Нюрнберга
34:12 Завершение

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hLDmyM3b0CA
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