Катынь 6. Как найти в приговоре Нюрнберга
Шестой выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использованию в качестве идеологического оружия.
Слушать аудио https://badsignal.mave.digital или здесь https://podcast.ru/1754965642
Предыдущие выпуски:
• Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры
Страница на Бусти Плохого сигнала – расшифровка с источниками https://boosty.to/badsignal/posts/5e8… Тут же можно поддержать автора подпиской или разовым донатом.
00:00 Вступление
00:46 В предыдущей серии
03:37 Правовое основание Трибунала
06:58 Аффидевит
07:52 В юридической литературе
10:38 Ходатайство Штамера
11:44 Англо-саксонское право
12:11 Приговор континентального суда
13:18 Приговор англо-американского суда
13:49 Indictment и Judgment
14:52 Можно ли считать Indictment описательной частью?
16:11 Судебный приказ
16:32 “Английские судьи не мотивируют свои решения”
17:36 Манипуляции с реальностью
21:01 Мог ли быть изменён Обвинительный Акт?
25:52 Обвинительный Акт в Нюрнберге меняли
27:33 Выводы
31:40 Последствия отрицания Нюрнберга
34:12 Завершение