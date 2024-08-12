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Дрон-камикадзе “Привет”

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Дрон-камикадзе «Привет-82МК2»

Стало известно, что КБ «ОКО» на форуме «Армия – 2024» представит усовершенствованный дрон-камикадзе «Привет» с функцией взлета по приборам. Это означает, что беспилотник может взлетать без включенной камеры, а значит, при перехвате видеосигнала противник не сможет вычислить место запуска дрона.
«Привет-82» имеет дальность полёта до 30 километров, максимальную скорость в 140 километров в час и грузоподъемность до 5,5 килограмм. Дрон отличает простота и дешевизна изготовления.

@Belarus_VPO – цинк

Дешево и сердито.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9318361.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, камикадзе, технологии
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