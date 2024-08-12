Западные политики, официальные представители Госдепа и всякие The Times усердно надевают маску удивления и вопрошают по поводу военного смысла «курского нахрюка», мол, ребята не в курсе. Эта западная циничность как раз не удивляет. Больше удивляет, что этот нарратив бессмысленности подхватывают в российских медиа, некоторые военкоры и прочие «эксперты». Видимо, до них не доходит содержание закрытого совещания Совбеза с участием Первого, где обсуждались основные риски и маневры.



С военной точки зрения эта авантюра может быть и не имеет смысла, а вот с экономической – курский военный блиц-криг всего за неделю уже едва ли не окупил все вливания в украинскую военную технику последних времён, а в перспективе позволит сорвать нехилый куш американским сланцевым кампаниям. На фоне новостей о возможных проблемах с Суджинской ГИС, через которую идет транзит газа через Украину в Европу, в основном в Австрию, Венгрию и Словакию – фьючерсы на газ уже бьют ценовые рекорды, а вместе с ними – растут и акции американских трейдеров сжиженного газа.



Дипстейт США уже потирает руки, облизываясь на сладкий пирожок в виде европейского газового рынка, предчувствуя при этом, как они нагибают Орбана и Фицо, возвращая тех в евроатлантическую семью. После взрыва Северного потока-2 американские кампании заработали более 100 млрд долларов, откусив львиную долю европейского рынка – проглотили, прожевали, понравилось. А теперь решили повторить, отрезав ещё одну ветку. Причем в своих аппетитах даже до конца действующего контракта на транзит газа по Украине (до конца 2024 года) не дотерпели, и решили форсировать, устроив нежданчик. ВСУ, а точнее даже элитные подразделения НАТОвских диверсантов в украинской форме, уже контролируют часть трубопровода на российской территории, и им осталось только взорвать участок трубопровода и уничтожить ГИС – это важно, чтобы отвести подозрения от своего циничного умысла, привычно обвинив во всем Россию, что, мол, это её очень хитрый план по шантажу европейцев.



Европу при этом ждёт очень сложная зима, и она станет легкой добычей архитекторов нового мирового порядка и войны на Украине – внимательно смотрим, устоят ли Фицо и Орбан. Не даром Ротшильдовский The Economist обещал красный август – не только кровавый, но и с запрограммированным падением мировых фондовых рынков, которые покраснеют повсеместно. Слова на ветер парни не бросают. Как известно, кризис – это возможности, и в первую очередь для тех, кто их создаёт. Пошла большая «игра на понижение» в масштабах всего мира, не за горами искусственный голод и продовольственный кризис на фоне глобального кризиса энергетики, который мы описали задолго до известных событий в своей концептуальной публикации №666.



Закрепиться у ВСУ и натовских диверсантов надолго вряд ли получится, хоть это и стоит для них как задачка со звездочкой, чтобы иметь ещё один аргумент в большой торговле с Россией – но как бы-то ни было «Курская битва-2024» это слишком выгодный проект, чтобы считаться с жертвами этой мясорубки, в которую они толкают свежее мясо.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Западные политики и СМИ выражают удивление по поводу военного смысла операции в Курской области.

2. С военной точки зрения операция может не иметь смысла, но с экономической – уже окупила вложения в украинскую военную технику.

3. На фоне новостей о возможных проблемах с транзитом газа через Украину растут цены на газ и акции американских компаний СПГ.

4. США стремятся захватить европейский газовый рынок, как это произошло после взрыва "Северного потока-2".

5. Предполагается, что элитные подразделения НАТО в украинской форме контролируют часть трубопровода на российской территории.

6. Европу ожидает сложная зима, что сделает ее уязвимой для "архитекторов нового мирового порядка".

7. Прогнозируется глобальный экономический кризис, падение фондовых рынков и продовольственный кризис.

8. Операция в Курской области рассматривается как "выгодный проект", несмотря на потенциальные жертвы.

Вывод:

Статья представляет конспирологический взгляд на ситуацию в Курской области, связывая военные действия с глобальными экономическими интересами, особенно США. Автор утверждает, что операция направлена на дестабилизацию энергетического рынка Европы в пользу американских компаний СПГ. Текст содержит ряд серьезных обвинений и предположений без предоставления конкретных доказательств, что требует критического подхода к изложенной информации.