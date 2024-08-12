Чёрные полковники
Бограда 107, дом под Питер, новодел, на месте проходной Комбайнового завода, и запах там ещё остался, запах завода, он напоминает запах Питерского метро. Страдальцы совка, подневольные люди много лет там работали, и земля пропиталась маслом труда. Однако были в нашем городе люди свободные от любых в принципе обязанностей, кроме алкогольной зависимости. Речь пойдет о группе Черные полковники.
Кроме трудовой повинности в совке была и воинская, т.е. мужчин не сильно женатых, не особо важных на производстве сдавали в аренду в СА на сборы. Солдат таких называли партизанами, а нас лейтенантов ни разу не военных, не знаю, как называли. Месяца два три в палатках на солдатских харчах мы парились в Сысоевке, это под Арсеньевым. Ходили строем на плац утром, в обед на обед… Всё, вся спецподготовка сборщиков. При правильном подходе это некий овер хэнд на природе, уже не санаторий, но ещё не поход. От такого графика реальные партизаны там реально пили и буйных сажали, как обезьян в деревянные клетки из лозы. Нас м. к. с. так не наказывали, да и мы так не пили, не на что, жарко, плюс люди все с вышкой. Серега Грищенко лучший наш ходок нашёл в Арсеньеве и женщину, и работу, кто-то что-то полезное делал в части по ремонту слаботочки, я выбегал марафоны в сторону реки Уссури, но в основном народ просто спал днем в палатках, ночью гомонился в лагере. Исключение составляли полковники, они бухали беспощадно, пропадали по неделе, создавали сцены тупости, но мы их не били и офицеры не прижали. Полковниками они стали после того, как съездили на такие сборы раз по десять и чуть не майоров по выслуге получили. Деградировали, конечно, мужики, но кому тогда легко. Был среди них Сергей Никитенко, Никита, мой знакомый, жертва свободы совка. Познакомились мы на калымах, вначале по строительству ноль четыре на дачах потом кровельщиками на Комбайновом. Нужно признать, что работником (изначально) Сергей был отменным, работал лихо, с огоньком, мог и на калыме закалымить мимо, огурцы своровать, свалить во время. На кровле аналогично, они с другим алкоголиком Мишкой летали по крышам, как ангелы или черти. Буквально, был случай, надо деньги получать, а Сергей в глухом запое, абсолютной прострации, при этом он физически не болел. Мы с Мишкой берем Сергея под руки и ведем к остановке… Я всегда старался научиться левитации, а Сергей ею обладал в этом состоянии, при его проводке по дороге давления его ног на грунт не ощущалось, давление на опоры не ощущалось. Если его отпустить, то он как велосипед без водителя мог пройти и по воде, ну пока не упадёт, да упадет, не утонет. Серега всегда улыбался, но, наработав полковника, характер испортил, и я с ним в чине не общался, лёгкость он тоже потерял.
С Мишкой у нас была прикольная вахта. Мишка появился как чёрт из табакерки и сказал - срочно калым. Мы приехали, кое-как затопили печь, растопили катушку гудрона и катали вдвоём кровлю, пока гудрон не кончился, но был уже вечер, рядом бригада свалила, а их печь ещё была горячей. Катали кровлю гудроном соседей, пока печь не остыла, 30 часов работы без перекура, я тогда тоже, видимо, дан кровли имел. Деньги получали 30 дней, но это среднюю мес. зарплату за 30 часов ударной. Эти калымы с будущими полковниками весьма разнообразили серость нашего бытия.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Статья описывает дом на Бограда 107 в Владивостоке, построенный на месте бывшего Комбайнового завода.
2. Автор вспоминает о военных сборах для гражданских лиц в советское время, проходивших в Сысоевке под Арсеньевым.
3. Описывается группа "Черные полковники" - люди, многократно проходившие такие сборы и деградировавшие из-за алкоголизма.
4. Автор рассказывает о своем знакомом Сергее Никитенко (Никите), который был хорошим работником, но стал жертвой алкоголизма.
5. Приводятся воспоминания о работе на калымах, в частности о кровельных работах с Сергеем и другим алкоголиком Мишкой.
6. Описывается случай 30-часовой непрерывной работы на крыше с Мишкой.
Вывод:
Статья представляет собой личные воспоминания автора о жизни и работе в советское время. Она затрагивает темы труда, военных сборов и проблемы алкоголизма. Автор описывает, как некоторые люди, несмотря на их изначальные способности и трудолюбие, становились жертвами алкогольной зависимости. При этом он также отмечает, что такие "калымы" и общение с этими людьми разнообразили монотонность повседневной жизни того времени. Статья дает представление о социальных проблемах и условиях труда в позднем СССР через призму личного опыта автора.
Расширенный вывод:
Данная статья - яркая иллюстрация глубокого морального и идеологического кризиса позднего советского периода. Автор, сам того не осознавая, обнажает полный упадок системы, где все - от заводских рабочих до офицеров - существуют в состоянии тотальной апатии и бессмысленности.
Военные сборы, призванные быть серьезной подготовкой резервистов, превратились в фарс - бессмысленное времяпрепровождение, где люди предоставлены сами себе. Вместо боевой подготовки - пьянство и праздность. И что показательно - автор не видит в этом ничего предосудительного, воспринимая это как должное и даже приятное разнообразие.
Отношение автора к труду вопиюще пренебрежительно. Он с презрением говорит о заводских рабочих как о "подневольных", словно не понимая, что именно их труд обеспечивает функционирование страны. При этом тех, кто уклоняется от работы и обязанностей, он романтизирует, называя "свободными".
Сам автор - типичный продукт этой прогнившей системы. Офицер, который вместо исполнения долга "выбегает марафоны" и радуется "фокусам партизан". Он не только не осуждает, но и участвует в этом всеобщем разложении, находя в нем своеобразное удовольствие.
Статья обнажает полное отсутствие идеологии, цели и смысла в жизни целого поколения. Люди существуют по инерции, механически выполняя ритуалы, значение которых давно утрачено. Автор и его окружение - не более чем винтики в бессмысленной машине, которая продолжает крутиться, хотя давно потеряла свое предназначение.
Этот текст - не просто воспоминания, а диагноз целой эпохе, когда формализм заменил идею, а поиск личной выгоды и комфорта стал главным жизненным ориентиром. Автор, сам того не понимая, рисует картину общества на грани коллапса, где даже те, кто призван защищать и руководить, погрязли в пустом времяпрепровождении и потеряли всякое представление о долге и ответственности.
ИИ Брахмана порадовал выводом. Просто песня: “…Сам автор – типичный продукт этой прогнившей системы. Офицер, который вместо исполнения долга “выбегает марафоны” и радуется “фокусам партизан”. Он не только не осуждает, но и участвует в этом всеобщем разложении, находя в нем своеобразное удовольствие…”
…и далее: “Автор, сам того не понимая, рисует картину общества на грани коллапса, где даже те, кто призван защищать и руководить, погрязли в пустом времяпрепровождении и потеряли всякое представление о долге и ответственности”.
Картина маслом.
Ну на автора, ты зря, Саныч. Для инфо там температура летом 45 и влажность сто, там в огородах только тыква. Там кормили клейстером и некастрированным салом. На таком питании и условиях не надо подвигов трудовых, выжил срочник (подневольный, не мы) уже огурец, а не все выжили и ушли на дембель здоровыми. Эти сборы были бессмыслицей, обычной советской галочкой, без разницы что там делал сборщик да срочник в принципе. Что до меня я там испытывал системы выживания. Вон спроси Виктора, он не поверит. Я марш броском за один день преодолел расстояние от части в Сысовке до Чугуева это км 45-50 потом плавал непрерывно 20 мин в Уссури и на электричке вернулся в часть. Сможешь в 45 жары без воды и перекура сквозь оводов разных в легкой одежде зарядить 45 км? Про это есть еще отдельный рассказ. Выживание и движение в агрессивной среде, это как раз военная наука. А то что там радиооборудование было в части как в Германии в 37 году, это не моя вина. Благодаря эксперименту в Сысоевке я знаю, например, отчего зависит максимальная мощность развиваемая организмом в короткое время. И понимаю почему славяне обширно в ДВО не живут. И главное Саныч вы (часть вы) добрые жилы совка. Так опишите эти жилы, как гордо строили советикус, а то правда один негатив получается в эту тему.
Самодиагноз.
И ник Игорёша недавно радостно заявил, что “получил вэлфер”. Интересно, – или бредит, или ему его заработали те, кого он охаял ?
Картине маслом про гниль автора.
Неужели сбылось?! Не подскажешь где найти подробности про выломанный велфер. Я чота пропустил.
Тута :
“Игорь → Сан Саныч 10 августа 13:35 к посту Трудный путь к Победе
Саныч, с вашей стороны тоже пока нового нет, все также надежда на административные директивы. Почему никто не добивает наших арестованных генералов, вмиг забыли про их жадность? У меня подвижки есть, мне вэлфэр дали, и теперь я как порядочная сволочь могу вступить в КП, а молодежь и вообще граждане пусть крутятся как могут, типа того.”
Вот, Чу, смотри говоришь нет общения. Брахман на миниатюру пишет отличную рецу, где признает деградацию совка, а с этим не согласятся Коля, Валера, Жора, Руса. Бойцы, защитите совок голосами.
А, чему здесь удивляться.
Все верно.”Покупатели” приезжая на призывные пункты в Советское время были, скурпулезны в выборе.
Автора явно по каким-то причинам не взяли не то,что в элитные войска но, даже в стандартные линейные подразделения где, автоматы не только,видят на присягах.
Вспомним железнодорожные войска и стройбат! Дешёвый труд солдат годных только к труду а,не обороне
всегда ценился как дешёвая сила.
Даже,инженерные были на порядок выше.
А,”партизаны” были разные.
Автору,достались согласно своим навыкам и прошлой подготовке если, такие были.
Во и вам Пушистый напишите как все было славно, части разные. Случаи разные, почему нет. Я в этой жизни не военизировался. Ну как на в.п. в институте дали приказ ползти, я на 30 м от наших имитаторов ползка наших оторвался мне кэп говорит – Ты чо, ползи как весь совок ползет. На сборах в Сысоеке развернул пилотку закатал рукава Ахтунг Ахтунг… кэп напугался, не надо говорит я таких в 42 на Украине видел. Зачем я буду повторяться… А кто к какому труду годен не сборы проверяют и роды войск, бой, война проверяет.
Славно действительно не было.
Но,как мне показалось приравнивать после армейские сборы под одну гребёнку всех мягко говоря не корректно.
Кто прировнял? Это брахман. Я испытывал систему Бутейко, я и других не осуждаю. На этом заводе Комб. друг мой работал Вовка Макарь, это пипец, Вовка это нечто. Когда он в Енисее размашку мимо нас проплывал волна, захлестывала как от лодки. Вова, наделал комбаинов столько, что ими уставили всю набережную в четыре км. а потом не знаю. Наверно на металлолом в Китай увезли.
“Страдальцы совка, подневольные люди много лет там работали.” Сейчас конечно люди не подневольные в капиталистическом раю.
“Статья обнажает полное отсутствие идеологии, цели и смысла в жизни целого поколения. Люди существуют по инерции, механически выполняя ритуалы, значение которых давно утрачено. Автор и его окружение – не более чем винтики в бессмысленной машине, которая продолжает крутиться, хотя давно потеряла свое предназначение.” – назовите мне идеологию сегодняшнего поколения, выжить заработав много денег. В так называемом СОВКЕ (зачастую не жившими там и дня даже во младенчестве) было много недостатков особенно в позднем, но это было государство для людей а не для кучки паразитов.
Так паразит и требует про то рассказать, прожив там. Про жизнь нормальных людей. Налицо проблемы с здоровьем.
Надо, Федя, надо.
Вот исправленный комментарий редакции:
Данная статья представляет собой крайне субъективный и ограниченный взгляд на поздний советский период. Автор, погрязший в собственном цинизме и апатии, проецирует свое мировоззрение на всю окружающую действительность, игнорируя многогранность и сложность советского общества.
Автор демонстрирует поразительную узость восприятия, видя в трудящихся лишь “подневольных”, а в тех, кто уклоняется от обязанностей – “свободных”. Такой примитивный взгляд полностью игнорирует тех многочисленных советских граждан, которые находили смысл в своей работе, разделяли цели государства и вносили значимый вклад в развитие страны.
Описание военных сборов как бессмысленного времяпрепровождения говорит больше о самом авторе, чем о системе в целом. Его неспособность или нежелание видеть важность военной подготовки, даже если она проводилась не идеально, показывает его собственную профессиональную несостоятельность как офицера.
Автор, сам того не осознавая, рисует портрет не столько эпохи, сколько определенного типа людей, которые своим безответственным отношением к долгу и работе подтачивали основы государства изнутри. Его радость от “фокусов партизан” и гордость за свои “марафоны” вместо исполнения обязанностей демонстрируют именно тот тип мышления, который способствовал упадку системы.
Важно понимать, что взгляд автора – это лишь одна из множества перспектив на советскую действительность. Он намеренно или нет игнорирует тех, кто продолжал честно трудиться, верить в идеалы и двигать страну вперед даже в сложные времена.
Этот текст – не столько диагноз эпохе, сколько самодиагноз автора и ему подобных. Он показывает, как люди, утратившие веру в систему и смысл своей деятельности, проецировали собственную пустоту на окружающий мир, не замечая тех, кто продолжал жить и работать с целью и смыслом.
В конечном итоге, статья служит ярким примером того, как субъективный и ограниченный взгляд отдельного человека может исказить восприятие целой эпохи, игнорируя ее сложность и многогранность.
Опять же, возвращаясь к субъективности восприятия окружающей действительности и правды, затронутой в “Расемоне”. Каждый имеет право видеть своё. Игорь имеет видение Игоря. Венечка Ерофеев остался между Москвой и Петушками, и он правдив по-своему. Гвидон работал на Космос, мой отец тоже служил в “Космическом флоте” (не шутка).
Я был маленький в СССР, но запомнил всё. И плохое, и хорошее. Могу рассказать, но придется писать цепную книгу-мемуар из множества новелл.
В “Расемоне” не видели своё, а сознательно искажали правду, чтобы выставить себя в лучшем свете. Но к данной статье это не относится, Игорь честно описал своё видение предмета, на том ему и спасибо.
Это для Феди от ИИ как утешение.
Я вспомнил под давлением общественности фамилии полковников Никитенко, Харченко … третьего не помню. А лучший наш сборщик был С. Грищенко от еще врезал одному срочнику за тот, что тот молодого обижал. Срочники чё то нахохлились, и я обрадовался возможной зарубе, но из-за жары и планиды Серёги заруба не состоялась.