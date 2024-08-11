Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 22-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Одноробовка и Казачья Лопань Харьковской области.

Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, 122 мм реактивная система залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, три 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.. За сутки отражены две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии.

Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы: «Хортица» и «Нота», а также два склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Переездное и Кирово Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105 мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе одна «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.



Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 41-й пехотной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29731 беспилотный летательный аппарат, 566 зенитных ракетных комплексов, 17029 танков и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13113 орудий полевой артиллерии и минометов, 24624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России