Это самая подлая форма русофобии… Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе Аврора на линии
Эфир на Радио АВРОРА от 6 августа 2024 г.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждалась битва на реке Воже в 1378 году, где войска князя Дмитрия Донского разбили ордынские войска Мамая.
2. Это сражение было частью борьбы Москвы против ордынской зависимости, начатой митрополитом Алексеем.
3. Победа на Воже предшествовала Куликовской битве и разозлила Мамая, побудив его организовать большой поход на Москву.
4. Обсуждалось последующее нашествие хана Тохтамыша на Москву в 1382 году, приведшее к разорению города.
5. Затронута тема несостоявшегося брака дочери Дмитрия Донского с литовским князем Ягайло и его возможных исторических последствий.
6. Критиковалась концепция евразийства Льва Гумилева как основанная на выдуманных фактах и являющаяся "самой подлой формой русофобии".
Вывод:
Беседа охватила ключевые моменты истории Руси конца XIV века, сосредоточившись на борьбе против ордынского владычества и ее последствиях. Особое внимание было уделено критике современных интерпретаций этого периода, в частности евразийской концепции. Собеседники подчеркнули важность опоры на достоверные исторические источники и критического подхода к популярным историческим теориям.
Лев Гумилёв сын Гумилёва и Ахматовой. Дворянин, потомок татар Гумиля (по отцовской линии) и Ахмата (по материнской) на русской службе.
Спицын же имеет славянское происхождение.
Но вместе они – Великоруссы. Незачем делить единый народ на “своих” и “чужих”. Нужно объединить Гумилёва и Спицына, “белых” и “красных”.
Книги Гумилёва скорее являются красивой поэтизацией на историческую тему и грешат некоторой предвзятостью. Но, написаны красивым, живым и увлекательным языком. И можно ли упрекать Льва Гумилёва в том, что он с уважением относится к своим предкам, которые стали русскими?
Понятие “евр-азийство” мне не нравится, т.к. Европа – вымышленная в угоду политической выгоде Часть Света, а её ставят на первое место и пытаются объединить народы с разным характером и судьбой.
Это мой – Белоруса – взгляд, несколько “со стороны”.