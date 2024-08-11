Среди любимых мантр либеральных экономистов рассказы о свободном рынке и ключевой роли малого и среднего бизнеса для экономики. В качестве аргументов звучат текущие цифры занятых, количество производимой номенклатуры, доля в конечном потреблении и т.д., игнорируя, что это все надстройки, украшения и излишества в здании экономики. Естественные производственные силы, стратегические базовые отрасли и крупные компании являются фундаментом и несущими стенами экономики, важнейшими элементами без которых всё остальное превращается в сложенные в стопки / кучи строительные материалы и вещи.

Важность и значимость необходимо оценивать в контексте, с учетом влияния внешней среды и вызовов. В ближайшие 10-15 лет мир столкнётся с последствиями разрушения мир-системы, множеством войн и катастроф, в этих условиях на первом месте вопросы выживания, а не комфорта и излишеств. Никто не будет топить мебелью, книгами и дорогим паркетом камин, но приоритеты будут однозначны.

Аналогичным образом в ближайшие 5-7 лет будут расставлены приоритеты в России. На первом месте стратегические отрасли, крупнейшие корпорации и предприятия. Интересы и развитие среднего и малого бизнеса, не относящегося к стратегическим отраслям, особенно в сфере услуг, будет проходить по остаточному принципу. Есть возможность помочь – хорошо, если нет – сами как-нибудь, держитесь. В 2022 г. на примере IT отрасли, которая стала стратегической, помощь оказывали даже малым предприятиям.

Можно привести аналоги. Как в условиях кризиса и грядущего сокращения, к нему готовятся сотрудники. Они начинают обсуждать, прикидывать и оценивать, насколько именно они важны для компании. Практически все приходят к выводу, что как раз их-то тронуть не должны, как всем подразделением, так и по отдельности, даже если подразделение будут сокращать. Правда оказывается горькой, разово выгоняют целыми отделами. С точки зрения выживания компании, как это видится сверху, а не с точки зрения консервации и поддержания существующих условий, как видится снизу, приоритеты расставляются по-разному, но решают наверху.

В отношении поддержки среднего и малого бизнеса, его участникам и интересантам это кажется сверхважным и стратегическим, без него нельзя жить, но для руководства страны всё видится в ином свете. До завершения противостояния с Западом в формате войны за независимость (2026-2027 гг.), приоритеты будут во многом повторять сложившийся расклад (по мере снижения приоритета):

▪️ оборонная отрасль, армия и ВПК;

▪️ микроэлектроника и IT;

▪️ космическая отрасль (приоритет вооружение и связь);

▪️ вопросы национальной безопасности (продовольствие, инфраструктура и др.);

▪️ возрождение индустриальной экономики (инженерия, стратегические производства, локализация, оборудование, станки и др.);

▪️ атомная энергетика;

▪️ судостроение.

Большая часть среднего и малого бизнеса не попадает в указанный список, внимание и поддержка со стороны государства будет ограниченной, по остаточному принципу. Реальный государственный интерес проявляется очень просто – наличие льготных кредитных программ или других вариантов поддержки, пусть даже не все о них знают. Если ваша отрасль вне этого – приоритеты иные. Собственно, последние два года льготной ипотеки показывали приоритет – стройка и банки, но сейчас положение изменилось.

Не нужно верить дежурным словам с высоких трибун о важности всего и вся, смотрим за делами. В этот период не следует ждать поддержки всей экономики, развития конечного потребления, всеобщего доступного кредита и т.д. В условиях ограниченности ресурсов и чётких приоритетов, нет места популизму и покупке лояльности населения. Для сравнения, во времена ВОВ военные затраты стран-участниц превышали 40% к ВВП, текущие 6%-7% на этом фоне очень мягкие.

В 2027-2035 гг. произойдёт переход к более сбалансированному развитию, формированию панрегиона. Государство обратит больше внимания на остальные отрасли, будут реализовываться большие проекты, в первую очередь поворот на Дальний Восток, юг Сибири и проект «Север-Юг». В конце 30-х гг. ситуация изменится вновь, начнёт разворачиваться 6-й технологический уклад, в приоритете будут новые отрасли и центры развития, государство опять снизит внимание к поддержке нестратегических отраслей.

В отношении частной собственности всё тоже совершенно прозрачно, государству важен реальный стратегический контроль, а не формальная запись в его же реестре. Ни о каком «священном праве» речи более не идёт, если владельцы соблюдают правила и законы, то вопросов к ним не будет, в ином случае: реприватизация, конфискация и т.д. в рамках уголовного кодекса. Это касается всех.

И, да, приоритеты и политика государства очень сильно не совпадают с мнением амбициозных, обиженных, недооценённых плюшевых мишек и прочих профанов, не потому, что государство всегда право, а они нет, потому что они не понимают, как оно работает…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Малый и средний бизнес не являются ключевыми элементами экономики, в отличие от стратегических отраслей и крупных компаний.

2. В ближайшие 10-15 лет мир столкнется с серьезными вызовами, что приведет к приоритету вопросов выживания над комфортом.

3. В России в ближайшие 5-7 лет приоритет будет отдан стратегическим отраслям и крупнейшим корпорациям.

4. Поддержка малого и среднего бизнеса, не относящегося к стратегическим отраслям, будет осуществляться по остаточному принципу.

5. Основные приоритеты государства до 2026-2027 гг.: оборонная отрасль, микроэлектроника и IT, космическая отрасль, национальная безопасность, возрождение индустриальной экономики, атомная энергетика, судостроение.

6. В период 2027-2035 гг. ожидается переход к более сбалансированному развитию и реализации крупных проектов.

7. Государство будет контролировать соблюдение законов владельцами частной собственности, при необходимости применяя меры вплоть до реприватизации и конфискации.

Вывод:

Автор статьи утверждает, что в ближайшие годы в России будет наблюдаться смещение приоритетов государственной поддержки в сторону стратегических отраслей и крупных предприятий. Малый и средний бизнес, особенно в нестратегических секторах, будет получать ограниченную поддержку. Это обусловлено необходимостью концентрации ресурсов на ключевых направлениях в условиях глобальных вызовов и ограниченности ресурсов. Автор также подчеркивает, что государство будет более жестко контролировать соблюдение законов в сфере частной собственности. В долгосрочной перспективе ожидается постепенный переход к более сбалансированному развитию экономики.