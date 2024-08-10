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Юмористические рассказы Михаила Зощенко. Читает Алексей Жарков (1988)

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Михаил Зощенко. Рассказы. Читает Алексей Жарков

Юмористические рассказы: "Беда", "Прискорбный случай", "Лимонад", "Землетрясение".

- "Беда". Егор Иваныч два года копил деньги на лошадь. На третий собрался и поехал на базар. Он долго торговался, выбирая лошадь. По дороге домой встретил земляка и решил покупку отметить. Через два дня у него не было ни денег, ни лошади.

- "Прискорбный случай". Николай Иванович выпил после получки и решил пойти в кино. А в кино его стало тошнить. Николая Ивановича вывели из заведения и денег не вернули.

- "Лимонад". Врач запретил пациенту пить. Он собирался, но так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали.

- "Землетрясение". Снопков, сапожник-кустарь, даже держал в Ялте свою будку. Однажды, случилось это перед знаменитым ялтинским землетрясением, он так крепко выпил, что даже не почувствовал этого природного явления. А проснувшись, ничего вокруг не узнал…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lY71SGu-dmU
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