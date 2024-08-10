Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, наёмникам «Иностранного легиона», а также 125-й и 228-й бригад теробороны.

Потери противника на данных направлениях составили до 95 военнослужащих, четыре пикапа, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 66-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Стельмаховка, Надия Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Гороховатка Харьковской области.

Отражены четыре атаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны.

Противник потерял до 495 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Также уничтожены пять полевых складов с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ступочки, Предтечино, Часов Яр и Кирово Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 680 военнослужащих, четыре автомобиля, три 152-м гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Калиново, Гродовка, Новгородское, Русин Яр и Дружба Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей и 152-мм гаубицу Д-20.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение подразделениям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нестерянка, Каменское, Жеребянки и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, бронетранспортер «Oncilla» производства Польши, боевая бронированная машина «Козак», шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30.

Кроме того, уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен цех производства БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 16 реактивных снарядов HIMARS производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК «Patriot» производства США, а также 153 беспилотных летательных аппарата, из них 97 вне зоны специальной военной операции.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотных летательных аппаратов, 563 зенитных ракетных комплекса, 17011 танков и других боевых бронированных машин, 1399 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13090 орудий полевой артиллерии и минометов, 24591 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России