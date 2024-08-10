Кадры передвижение колонн ВС РФ к фронту в Курской области. Для впечатлительных граждан – кадры от МО РФ публикует ТК "Звезда".



По хорошем, если говорить о публикации любых кадров движения войск, кадры колонн желательно выкладывать уже после завершения перемещения. Полагаю, в данном случае кадры тоже дают с задержкой. Войска переместились, потом появились духоподъемные видео в стиле "Наши едут".

Стоит помнить, что источником информации о колоннах служат не только видео телеканалов, блогеров или случайных обывателей, но и агентурно/техническая разведка противника, которая обеспечивает целеуказание в зоне эффективного поражения. Прилетать может и без видео, но лучше не давать противнику дополнительной информации раньше времени. Любые кадры моментально попадают на стол к специалистам по Геосинту.

Ну и главное, по мере приближения к фронту, колонны лучше дробить (в том числе и при остановках, избегая скученности техники и личного состава), чтобы в случае прилетов ракет не терять слишком много техники и людей за раз. Противник наверняка будет стремиться нанести нам доп.ущерб при перемещении резервов, которые он конечно же отслеживает (в том числе и при помощи спутников НАТО) и стоит помнить, что удары могут быть и без видео. Не стоит думать, что у противника нет своих способов наблюдать за нашей логистикой без слитых видео, а то договоритесь до того, что в каждом прилете по колонне перемещающейся без учета опыта СВО виноват будет хайпующий блогер или гос.телеканал, а не разведка противника подловившая наших военных или медийщиков на той или иной небрежности с неприятными последствиями.

PS, Причиной срача в Телеге по поводу видео с кадрами колонн стал эпизод с поражением колонны 44-го АК в районе Рыльска (более 20 погибших и несколько десятков раненых)

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры передвижения колонн ВС РФ к фронту в Курской области.

2. Публикация видео движения войск желательна только после завершения перемещения.

3. Информация о колоннах может быть получена не только из видео, но и через агентурную и техническую разведку противника.

4. Любые кадры быстро анализируются специалистами по геопространственной разведке (Геосинт).

5. При приближении к фронту колонны следует дробить для минимизации потерь в случае атаки.

6. Противник отслеживает перемещение резервов, в том числе с помощью спутников НАТО.

7. Удары по колоннам могут происходить и без наличия видео в открытых источниках.

Вывод:

Статья подчеркивает важность осторожного обращения с информацией о передвижении войск. Автор предупреждает о рисках, связанных с публикацией такой информации, и напоминает о необходимости принятия мер предосторожности при перемещении военных колонн. Он также отмечает, что противник имеет различные средства разведки, и не стоит недооценивать его возможности или перекладывать всю ответственность за возможные атаки на тех, кто публикует видео. Основной посыл заключается в том, что безопасность войск должна быть приоритетом, а информационная политика должна учитывать военные реалии.

Дополнительный вывод:

Периодически возникающие инциденты с плотными построениями военнослужащих в зоне досягаемости вражеских ракет указывают на серьезную проблему в современной военной практике. Это можно объяснить разрывом между опытом, полученным в ходе Специальной военной операции (СВО), и устаревшими методами ведения войны, характерными для мирного времени.

Военнослужащие, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), быстро усвоили необходимость рассредоточения и избегания больших скоплений людей и техники. Однако военные из других регионов, не имеющие непосредственного опыта СВО, продолжают действовать по старым схемам, что приводит к трагическим последствиям. Пример с колонной в Курской области, подвергшейся артиллерийскому удару, наглядно демонстрирует эту проблему.

Для решения данной ситуации необходимо:

1. Обеспечить постоянное информирование всех военнослужащих о текущем опыте СВО.

2. Разработать и внедрить систему ротации войск между различными подразделениями для эффективной передачи опыта.

3. Организовать обмен офицерами между фронтовыми и тыловыми частями для распространения актуальных знаний и навыков.

4. Создать механизм равномерного усвоения боевого опыта всеми военнослужащими страны.

Реализация этих мер поможет избежать критических ошибок, которые на третий год конфликта выглядят недопустимыми для любого военнослужащего, имеющего опыт действий на ЛБС. Это повысит общую эффективность и безопасность военных операций, а также сократит потери личного состава и техники.