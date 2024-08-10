Читаю текст Александра Картавых про дроноводов и территориальную оборону и понимаю, что мысли сходятся. Да и много кто уже высказался в том же ключе.



Но на самом деле в "летучих отрядах" с fpv-дронами нет никакого ноу-хау. Все новое – просто хорошо забытое старое. Просто кто-то изучает историю по учебникам и не делает из нее никаких практических выводов, а кто-то наоборот.



Противник, как и мы, будет ходить колоннами для переброски войск. Ну не изобрели пока телепорт! Вопрос только в другом – какими средствами будут прикрыты эти колонны. И компетентность командования на местах.



К сожалению, в ситуации оперативного кризиса опасность их передвижения кратно растет. Вполне понятная спешка приводит к неизбежным трагедиям, как это недавно произошло. Противник же, наоборот, заранее все спланировал и организовал, поэтому и имел первоначальный успех.



Если бы движущиеся колонны врага были хорошо потрепаны до подхода наших резервов, то зона боевых действий была бы куда меньше. И этом могла бы помочь спайка офицеров спецназа и местного ополчения.



Я хочу напомнить всем историю герой Отечественной войны 1812 года – Дениса Давыдова. Можно сказать, это первый настоящий спецназовец ГРУ.



Давыдов обратился к Багратиону с идеей о создании партизанского отряда.

Логика была простая: Наполеон надеялся победить Россию за двадцать дней — на столько и взял с собой провианта. И если отбирать обозы, фураж и ломать мосты, то это создаст ему большие проблемы.



Приказ о формировании подразделения Давыдова, сыгравшего в дальнейшем серьезную роль в победе над Наполеоном, Багратион подписал накануне Бородинского сражения, в котором был смертельно ранен.



Отряд состоял из 50 ахтырских гусар и 80 донских казаков, которых Давыдов отбирал лично. По сути это были профессиональные спецназовцы, действовавшие в тылу у французов и вселявшие в них страх.



Но профессиональный спецназ не действовал сам по себе, он оброс и местным ополчением.На оккупированной неприятелем территории Давыдов с радостью обнаружил «общее и добровольное ополчение поселян».



Правда в начале боевой работы, как это бывает на войне, произошел «фредли фаер» – отряд Давыдова попал в засаду, устроенную крестьянами, и Денис Васильевич чуть не погиб. Крестьяне плохо разбирались в деталях военной формы, которая у французов и русских была похожей. Тем более, офицеры говорили, как правило, по-французски. После этого Давыдов надел мужицкий кафтан и отпустил бороду. Давыдов вооружал крестьян отобранным у врага оружием и нередко действовал совместно с ними.



Почитайте об удивительных подвигах Давыдова – счет идет на тысячи убитых и взятых в плен окуупантах, среди них были и французские генералы. И его роль в победе над НАТО того времени бесспорна.



Осень 2022 года, город Кременная

В те дни ВСУ, окрыленные успехом в Харьковской области, уже подходили к Кременной. Мы с Саней отправились в город с одним из офицеров российского спецназа.

«Парни, я не дам вам интервью. Но вы ж хотите увидеть реальную обстановку? Тогда прыгайте со мной в «Тигр». Хорошо, что вы в мультикаме. Снимите свои дурацкие наклейки «пресса» и погнали!» – веселый и находчивый, «Лед» внушал оптимизм и уверенность в том, что он предлагает.

Остановились мы в одном из лесных массивов. Там располагался полевой лагерь… бывших заключенных. Да, тогда я впервые увидел отряды «К», которые были сформированы группой «Вагнера». Они были переброшены под Кременную для стабилизации обстановки и по сути находились в оперативном подчинении у «Льда».

Мимо нас проехал танк, а на броне сидели «кашники». Оказалось, они вытащили слегка неисправный танк из серой зоны и быстро поставили себе на вооружение. Даже где-то родили боекомплект на него. Всем эти занимался у заключенных начальник штаба.



- Да отличные они бойцы, мотивированные. Крутятся-вертятся постоянно, ничего плохого сказать не могу. Сейчас подзову к тебе «Моцарта» – я его назначил начальником штаба у них. Он тебе интервью может дать, в авторитете у них мужик. Присвоил ему звание вице-лейтенант, – «Лед» в очередной раз разрядил обстановку своей шуткой.

Я думал, что «Моцарт» окажется огромным отморозком в татуировках – а пришел невысокий щуплый мужичок, но с горящими глазами. Интервью вышло в разряде «все затрофеим у хохлов» и видео-приветом родственнику «Моцарта» в Россию. Я его передал, кстати. Но тут важно было увидеть все своими глазами.

Спецназовцы «Льда» заводили группы заключенных на позиции для обороны Кременной. Офицер прекрасно ориентировался во всем творящемся бардаке и докладывал командованию объективную картину – кто где стоит, куда еще надо направить людей. Благодаря таким, как «Лед», впоследствии и отстояли и Кременную, и другие территории.

«Мы мозг, мы – ядро всего здесь сейчас происходящего. Мне не важно, где я окажусь и кто это будет – заключенные, африканцы, бедуины… Наша задача быть скелетом и обрасти «мышцами», – я надолго запомнил его слова.

Потому что организация повстанческих движений и партизан - задача и американских «Зеленых Беретов», и британского SAS, и нашего спецназа ГРУ. Кстати, костяк группы «Вагнера» составляли выходцы именно из этой структуры – и история их операциях за рубежом яркий пример таких действий.

Спецназ и партизаны, которое по примеру Дениса Давыдова в 1812 году или отрядов ОМСБОН времен ВОВ может унчитожать колонны врага – это не толпа мужиков с автоматами в вакууме. Это полноценная территориальная оборона.

Как правило, ополченец силен своей мотивацией защищать родную землю. Он хорошо знает местность, но как угроза минует, мотивация может падать. Эти стороны надо знать. Собственно, яркий пример – описанный Александром случай. Это абсолютная классика.

Чем в современности ополченец может быть вооружен? Не обязательно гранатометом, а FPV-дроном. Геймеры его быстро освоят, элементарно первые навыки получить на компьютерном симуляторе.

Нужна структура, где у таких ополчений есть командир, пункты сбора, планы обороны. Откуда будет боепитание, у кого в подчинении они будут находится. Да, задач много, проблем много. Но надеюсь, что дело пойдет. И такие люди, как "Лед" тоже найдутся.

Потому что не дай Бог сюда пойдут колонны НАТО, то пусть им сразу на границе Ирак и Фаллуджа покажется детским сном.

С. Шилов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. "Летучие отряды" с FPV-дронами не являются новшеством, а скорее возрождением старых тактик.

2. В ситуации оперативного кризиса опасность передвижения войсковых колонн значительно возрастает.

3. Автор проводит параллель между современными "летучими отрядами" и партизанским движением Дениса Давыдова в войне 1812 года.

4. Давыдов создал эффективный отряд из профессиональных военных (гусар и казаков) и местного ополчения.

5. Современным аналогом может быть взаимодействие спецназа и местного ополчения для борьбы с вражескими колоннами.

6. Автор приводит пример из 2022 года, когда спецназ координировал действия отрядов бывших заключенных для обороны Кременной.

7. Подчеркивается важность структуры территориальной обороны, где ополченцы имеют командиров, пункты сбора и планы обороны.

8. Современные ополченцы могут быть вооружены FPV-дронами вместо традиционного оружия.

Вывод:

Автор подчеркивает важность создания эффективной системы территориальной обороны, сочетающей профессиональных военных (спецназ) и местное ополчение. Он проводит исторические параллели, показывая, что такая тактика успешно применялась в прошлом и может быть адаптирована к современным условиям с использованием новых технологий, таких как FPV-дроны. Автор считает, что создание такой системы критически важно для обороны страны в случае потенциального вторжения.