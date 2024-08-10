Как дроны изменили современную войну



На наших глазах война изменилась.

Боги старой войны: Разведка, Маневренность, Скоротечность, Логистика, Связь, Инструменты развития успеха – все это осталось актуальным если только каждый пункт тебе не обрубают дроны… Дроны разведчики, дроны перехватчики, дроны истребители, дроны ударники, дроны бомбардировщики, дроны минеры, дроны дальнолеты, дроны, дроны, дроны…

Дроны ввели искусство войны в оцепенение. Провести колонну, провести разведку, провести ротацию, провести подвоз – все стало рулеткой с неочевидным исходом. Никто больше не чувствует себя в безопасности. Если не FPV дрон, так непонятно откуда взявшееся минное поле. Если не дрон разведчик, так шар ретранслятор в стратосфере. А за ними вскрытые позиции и невозможность сдвинуться так, чтоб тебя не заметили. Да и в воздухе тебя уже ждут дроны перехватчики.

Без понимая сути произошедших изменений, может показаться, что потеря приоритета в войне дронов это временное явление. Нужно просто больше дронов и это вернет паритет. Что сейчас наш ВПК встряхнется и нарастит! Как нарастили снаряды, «калибры» и танки.

Но нет, не нарастит если не ответить на некоторые вопросы.

Почему дроны так ярко и сильно вспыхнули только в СВО? Почему этого не происходило до этого? Ведь дроны были всегда. Что такого произошло и насколько это важно?

Мы видим только то, что открыто нашим глазам. Мы видим дроны, говорим о дронах и считаем, что дело в каких-то изделиях, производство которых нужно быстро наладить и все будет хорошо.

И это самое главное заблуждение. Дроны это вершина айсберга. Паритет формируют не дроны и их численность, а ряд важных ПРИЧИН:

1. Люди. Прямое взаимодействие между разработчиками и бойцами без прокладок. Передасты в цепочке как правило некомпетентны и склонны к вредному творческому переосмыслению.

2. Децентрализация разработки и производства. Максимальное вовлечение всех желающих помочь стране головой на уровне артелей и малых КБ. При множестве решений какое-то да выстрелит. Россия все еще полна Кулибиными.

3. Постоянный контакт. Ежедневное участие разработчиков в жизни бойцов. По факту артель придана к подразделению. Не надо бояться что артели начнут сбоить и портить. Сбоить и портить начинает ВПК когда суется в эту сферу.

4. Железо. Готовое изделие важнее документации, регламентов и приемок. Сейчас железо 100 раз поменяется пока будет готов только первый комплект конструкторской документации.

5. Копеечная элементная база и технологический конструктор без слова «импортозамещение».

6. Расширение сценариев применения. Пробуем ВСЕ что приходит в голову.

7. Наставничество и максимальное тиражирование удачных практик.

Титаник потопил нет тот кусок льда что был над водой, а тот, что был под. Ни о каком приоритете в войне дронов речи быть не может, без принятия факторов выше, как руководства к действию. Не дроны пришли на войну, а новые принципы управления. Дроны, как и все внезапные новинки лишь следствие.

В России в начале войны взаимодействие между стихийными КБ и подразделениями Армии так и развивалось. Потому и дроны появились и самолеты и новые средства связи. Этот подход был у нас. Но так же он появился и остался у противника. Это взаимодействие зарождается само, его не надо насаждать. Его можно только разрушить, если поставить цель «сохранить традиции», ввести: монополизацию, стандартизацию и упрощение.

Потеря приоритета приведет к потере Инициативы – главной богине Войны. А за потерей инициативы могут начаться просто потери.

(с) Полидрон-17

https://t.me/xronikabpla/7530 – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Дроны радикально изменили характер современной войны.

2. Традиционные аспекты войны (разведка, маневренность, логистика и т.д.) теперь ограничены использованием дронов.

3. Дроны создали атмосферу постоянной опасности и неопределенности на поле боя.

4. Преимущество в войне дронов определяется не только количеством дронов, но и рядом других факторов.

5. Ключевые факторы успеха в войне дронов включают:

– Прямое взаимодействие разработчиков и военных

– Децентрализация разработки и производства

– Постоянный контакт разработчиков с полевыми условиями

– Фокус на готовом изделии, а не на документации

– Использование доступной элементной базы

– Экспериментирование с новыми сценариями применения

– Наставничество и распространение успешных практик

6. Новые принципы управления, а не сами дроны, стали ключевым фактором изменений в войне.

7. Потеря приоритета в войне дронов может привести к потере инициативы в войне в целом.

Вывод:

Статья подчеркивает, что эффективность в современной войне с использованием дронов зависит не столько от количества самих дронов, сколько от гибкости, инновационности и скорости разработки новых решений. Автор предупреждает, что потеря преимущества в этой области может иметь серьезные последствия для общего хода военных действий. Статья призывает к переосмыслению подходов к разработке и применению военных технологий, подчеркивая важность тесного сотрудничества между разработчиками и военными, а также гибкости и инновационности в производстве и применении дронов.