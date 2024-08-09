В суматохе горячих будней мы как-то незаметно «проехали» очередную годовщину события, которое в корне изменило и экономику, и жизнь всех граждан России от мала до велика. 30 июня 2008 года было упразднено ОАО РАО ЕЭС России.

Напомню суть реформ, смело проведенных командой выдающегося энергетика всех времен и народов Анатолия Борисовича Чубайса (в настоящее время – Зубенцибиллер или что-то вроде того). В качестве «естественных монополистов» в государственной собственности оставлены «Россети» (название сохранилось после объединения собственно «Россетей» и Федеральной Сетевой Компании России и Системный оператор (предыдущее название – Центральное Диспетчерское Управление) ЕЭС (Единой энергетической системы) России. За даже намек на попытку приватизировать Росэнергоатом в тихом кабинете, по слухам, кто-то получил по наглой рыжей морде, которая с перепугу после такого события не рискнула приватизировать «ГидроОГК» – нынешнюю компанию «РусГидро». В частные руки были проданы: оптовые генерирующие компании, территориальные генерирующие компании, сбытовые компании и территориальные сетевые компании, отвечающие (если точнее, то как бы отвечающие) за обеспечение электроэнергией конечных пользователей, не отнесенных к категории «крупных» (на практике – имевших техническое присоединение к магистральным сетям). Целями реформ были заявлены: привлечение финансовых средств в отрасль; модернизацию объектов генерации за ради снижения аварийности; создание конкурентной среды среди производителей электроэнергии, которая так же неизбежно, как крах империализма, обязаны была привести к снижению всех мыслимых и немыслимых тарифов. С лета 2008 года заповеди Чубайса, зафиксированные скрижалями Закона об электроэнергетике, ФЗ 35 – неприкосновенны, ибо такое святотатство недопустимо даже в мыслях.

Пришли ли инвестиции в отрасль? Нет, не пришли: строительство новых и модернизация старых электростанций идет на основе ДПМ, договоров о предоставлении мощности, по которым для возврата инвестиций деньги собираются со всех потребителей – со всего «рынка». Снизилась ли аварийность? Итоги минувшего отопительного сезона и прелестного лета в ОЭС Юга достаточно свежи в памяти, чтобы это даже пытаться оспаривать. Снизились ли тарифы? Нет – растут и будут расти, для большей скрытности в раздельном виде: за генерацию – отдельно, за передачу электроэнергии – отдельно. И остается только один вопрос: что еще должно произойти, чтобы апологеты заветов Чубайса хотя бы задумались, чем все это закончится? Костры на зимних улицах городов уже были, стихийные митинги имели место быть, кратное снижение объемов экспорта – налицо, веерные отключения – в наличии. Чего не хватает? Единственный логический ответ – мозгов, а далее – известная цитата Сергея Лаврова. Итоги реформы – строго отрицательные, но подводить их многоуважаемое правительство и глубокопочитаемая Дума даже не пытаются. «Под Чубайса себя я брею, чтобы плыть в никуда побыстрее», заветы на скрижали должно хранить и чтить – всенепременно? ФЗ 35 едва ли не целиком «слизан» с законов европейских стран, без попыток задуматься о том, что эта сова для российского глобуса смахивает на воробья. Не пора ли выйти из запоя – ну, хотя бы из-за страха перед жестокостью неизбежного похмелья?

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 30 июня 2008 года было упразднено ОАО РАО ЕЭС России.

2. Реформы электроэнергетики, проведенные командой Анатолия Чубайса, включали:

– Сохранение в госсобственности "Россетей" и Системного оператора ЕЭС.

– Приватизацию генерирующих, сбытовых и территориальных сетевых компаний.

3. Заявленные цели реформ:

– Привлечение инвестиций в отрасль.

– Модернизация объектов генерации для снижения аварийности.

– Создание конкурентной среды для снижения тарифов.

4. Результаты реформ, по мнению автора:

– Инвестиции не пришли, строительство и модернизация идут за счет потребителей.

– Аварийность не снизилась.

– Тарифы не снизились, а продолжают расти.

5. ФЗ 35 (Закон об электроэнергетике) копирует европейские законы без учета российской специфики.

Вывод:

Автор статьи крайне критически оценивает результаты реформы электроэнергетики, проведенной под руководством Анатолия Чубайса. По его мнению, ни одна из заявленных целей реформы не была достигнута, а ситуация в отрасли только ухудшилась. Автор призывает пересмотреть существующий подход к регулированию электроэнергетики, закрепленный в ФЗ 35, и адаптировать его к российским реалиям.

Дополнительный вывод:

Возможно начале 2000-х годов в России и существовало убеждение, что простое копирование западных экономических механизмов приведет к быстрому и эффективному развитию различных отраслей, включая электроэнергетику. Однако опыт реформы РАО ЕЭС показал, что такой подход не учитывает специфику российских реалий и может привести к неожиданным негативным последствиям.

Вместо ожидаемого "чуда" эффективности и конкуренции, реформа создала условия для появления новых участников рынка, которые, по сути, стали посредниками между производителями и потребителями энергии. Эти новые игроки получили возможность извлекать прибыль, не внося существенного вклада в развитие отрасли, что привело к дополнительной финансовой нагрузке на конечных потребителей.

Более того, разделение некогда единой системы на множество частных компаний привело к снижению общей эффективности, увеличению рисков сбоев и аварий, а также к росту коррупционных возможностей. Человеческий фактор и несогласованность действий разных участников рынка стали играть более значительную роль, что негативно сказалось на надежности энергоснабжения.

В современных условиях, учитывая технологический прогресс и накопленный опыт, Россия имеет все возможности для создания новой, более совершенной единой системы управления электроэнергетикой. Такая система могла бы эффективно контролировать производство и распределение энергии, минимизировать количество посредников и обеспечивать надежное энергоснабжение при разумных тарифах.

Для реализации этой задачи необходима политическая воля, направленная на пересмотр существующей модели и создание структуры, которая будет служить интересам граждан и экономики страны в целом, а не узкой группе участников рынка. Это потребует тщательного анализа текущей ситуации, разработки новой стратегии и, возможно, значительных изменений в законодательстве. Однако потенциальные выгоды от такой реорганизации могут существенно превысить затраты на ее проведение.