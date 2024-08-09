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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

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В течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении.

Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

В районе Южного ударом армейской авиации уничтожено пять бронетранспортеров «Страйкер», а в районе населенного пункта Мартыновка – колонна ВСУ в составе танка, четырех бронетранспортеров и боевой бронированной машины «Козак».

Также ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в т.ч. четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 152 мм орудие Д-20.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в т. ч. 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/41949
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 32272 27442
    марина три часа назад

      ДЛЯ КТ специально ,ему не хватает сведений.
      “Итак. Суджу отстояли и Коренево тоже.

      Теперь начнут истреблять окопавшихся захватчиков. ”
      “Некоторые прилёты по хохлам просто фееричные,
      особенно, в конце ролика, четыре ФАБА, по посадке, одновременно.”..https://vk.com/video-31371206_456274531..
      Наша авиация работает хорошо по ним, в том числе и вертушки, лимитов нет.

      Украина совершила рывок отчаяния перед капитуляцией”
      “Пришла информация от РАМЗАЯ – четыре бойца одной из групп Аида в Сотницком Казачке (Харьковская область), проникли в расположение укров, переоделись в форму ВСУ и учинили настоящую резню в домах, где отдыхали чубатанты. Итог – взяли целую улицу, десяток трупов, один пленный и радиостанция.День удался!
      “Ахмат сила!”Aug 8 at 22:59, РАМЗАЙ”
      “Обстановка напряжённая, идут встречные бои по всему участку. Мы перемалываем противника по всей линии, включая подходящие резервы. ВСУ, которые зашли сюда — тут же и сгниют.
      У вас не будет ни пышных похорон, ни воинской смерти.
      Забивать будем как скот.
      И да. Обменного фонда у нас и так хватает. Вы поняли, о чем я, наверное.Известный командир одного из подразделений спецназа “Ахмат” с позывным “Аид” так же сообщает:
      “ВКС РФ за истекшую ночь, совершили более 10 боевых вылетов и бомбометание над Сумской областью Украины. Всего за истекшие пару суток, ВКС РФ совершили более 50 боевых вылетов.
      Сегодня ночью на головы противника упало огромное количество летающего чугуния 1500 и 3000 и различных КАБов.”встретив в Судже отряд Аида СпН Ахмат МО РФ, «элитная» 82 бригада ВСУ решила отойти. Но не вся. Часть осталась лежать вдоль речки. У Аида потерь нет.
      В ночь отряды ветеранов Вагнера так же вступят в бой, разделив сложное направление с Пятнашкой.
      ВСУ действительно хотят перейти границу еще в нп. Тёткино и в Брянской области. Но пока не могут. Тяжело переходить границу после удара ФАБ-3000. В голове шумит сильно.
      Группа “Искра”, бывшая группа Ратибора, вместе с людьми Абхаза «Пятнашка» завязались боем с передовыми частями ВСУ в районе Новоивановки и Леонидово.

      Вся зашедшая в Курскую область наша спецуха, включая «Ветеранов» начала играть сегодня в самую «интересную» для хохла игру — скрытое перемещение, засады, обходы позиций с передачей их координат для арты. Парни сейчас вспомнят свое ГРУшное прошлое.”По подразделениям наших «добровольцев» Аид, Вагнера, Пятнашка и другие, дана команда обменный фонд не создавать. Ну вы поняли.

      Все хрюши и «местные» и иностранные сгниют здесь. На Курщине..но некоторые укры не могут сдержатся и тащат из оставленных омов добычу..https://ok.ru/video/7302645025308..
      п.с. похоже на Курскую Дугу?Зачем пошли?смертники что ли.?

    • 32272 27442
      марина три часа назад

        Но всех переплюнул конечно тазик с украинской жовто-блякытной уточкой хихляцкой политологии и конфликтологии ****** Подоляк , заявляя, что такие операции, как в Курске, положительно (sic!) повлияют на возможные переговоры с Россией, – советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк..https://ok.ru/video/7653578443348
        Военкуры засветились ,особенно Сумской подоляка -неужто не посадят..команду шапиро..

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