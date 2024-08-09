О необходимости проявить мужество заявил президент России Владимир Путин в связи с ситуацией в Курской области, которую атаковали ВСУ. На встрече с врио ее губернатора Алексеем Смирновым, глава государства сказал, что ему в целом известна ситуация. Она «требует от вас и известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач», – отметил президент, обращаясь к врио губернатора.

Как известно, 6 августа, ВСУ атаковали позиции России у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Один из главных ударов боевиков пришелся по центру Суджи. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, в результате пострадали 34 человека, включая пятерых детей. Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией и призвал власти российских регионов включиться в оказание помощи пострадавшим жителям.

Докладывая президенту о ситуации, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил подробности. 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. А в четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.

Жесткий комментарий сделал в связи событиями в Курской области заместитель главы Госсовета Дмитрий Медведев. «Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение зрады в перемогу», – написал он в Телеграм-канале.

Есть и ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов, подчеркнул Дмитрий Медведев. Россия должна защитить себя на долгие годы.

«Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», – гневно добавил зампред Совбеза.

Эти решительные заявления российского руководства вселяют надежду, что нагло вторгшийся на территорию России враг будет в ближайшее время разгромлен. Тем не менее, вопросы все же остаются. Как такое вообще могло случиться? Почему разведка не заметили столь масштабное сосредоточение вражеских войск у нашей границы? Или она сработала, но разведданные не были вовремя доложены военному и политическому руководству, или по ним не были приняты необходимые меры? И, конечно, возникает вопрос, кто конкретно «прозевал» наступление вражеской армии?

«Ведь, к сожалению, – пишет на портале «Русская народная линия» Владимир Анищенков, главный редактор радиостанции «Победа», –нынешний провал не первый. Харьковское отступление, оставление Херсона – это очень серьёзные поражения, в общем, успешно складывающейся военной кампании. Значит, надо серьёзно разбираться в причинах этих поражений, чтобы они не повторялись. Как известно война выявляет настоящих полководцев, но она же устраняет бездарности. Если мы не вычистим «паркетных» генералов, то провалы будут продолжаться».

Бдительность не должна ослабевать ни на минуту. Ведь уже есть факты, свидетельствующие о причастности к случившемуся США. Стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Украинский генерал поблагодарил альянс за выделенную помощь и рассказал о военных потребностях Киева. Ну, это то, что официально объявлено. А на самом деле он, конечно, отчитался о «проделанной работе» и получил новые инструкции.

А пока враг торжествует. Впервые после Второй мировой войны армия другой страны вторглась в пределы РФ, пишет американское агентство Bloomberg. В его материале говорится, что прорыв в Курской области будто бы поднял моральный дух украинцев. А украинское агентство УНИАН* с обычным для Киева бахвальством к этому добавляет, что ситуация в Курской области «усилит аргумент о том, что США и европейские союзники не должны бояться угроз Москвы насчет эскалации».

«По состоянию на сегодняшний день, – похваляется в интервью порталу Vesti.az* украинский политолог Александр Коваленко, – российские оккупационные войска на Украине захватили чуть больше 1000 кв. км. Согласно той информации, которая есть сейчас по Курской области, за неполные три дня из-под контроля российских войск было выведено более 400 кв. км… Я думаю, – фантазирует он, – что к концу недели мы можем говорить примерно о 1000 кв. км и более, и, кроме всего прочего, о Курской АЭС. Речь идет не только о километрах, но и об АЭС, и газораспределительной станции в Судже. Если транзит остановится, то можно сказать, что Россия понесет колоссальные потери в области экспорта газа».

Однако звучат на Западе и трезвые голоса, которые считают, что на самом деле речь идет о бессмысленной авантюре, которая приведет к огромным потерям и неизбежному разгрому вторгшихся войск.

Так британский эксперт Александр Меркурис заявил, что вторжение ВСУ в Курск – «точка невозврата», из-за которой вся миллионная киевская армия оказалась в ловушке.

По подсчётам Запада, в ВСУ числится больше миллиона бойцов. И теперь весь личный состав армии Украины попал в ловушку. Причиной названо вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область. Меркурис считает, эта атака украинской армии убедит Москву в невозможности переговоров. Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. <…> Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их ещё больше, что украинцы – невозможный и неприемлемый партнёр по переговорам», делает вывод эксперт.

Кроме того, как отметил Меркурис, было бы ошибкой со стороны Киева полагать, что агрессивные действия против русских как-то усилят украинские позиции при переговорах, если они состоятся. Он предупредил, что такие действия киевского режима делают Украине только хуже, усугубляя положение страны.

«Возникает вопрос, – пишет в то же время на своем портале американский телеканал NBC, – зачем Украина устроила интервенцию на российскую территорию с использованием регулярной армии на фоне того, что она истекает кровью на восточном участке фронта. Украине, может быть, просто нужна "красивая история для новостей" для местной аудитории или для того, чтобы попасть в заголовки на Западе. С учетом трудной ситуации около Покровска и Торецка в долгосрочной перспективе это может принести Украине больше вреда, чем пользы».

В России общественность продолжает бурно реагировать на произошедшее. Так депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал к «десятикратному ответу» за вторжение в Курскую область.

«Моя личная позиция такая, что на эту эскалацию украинской хунты нужно ответить десятикратной эскалацией, чтобы они поняли. То есть эскалация ради деэскалации. Надо десятикратно ответить. У нас есть все возможности на это. Нужно только политическое решение», – заявил депутат в интервью News.ru.

А известный философ Александр Дугин прямо заявил: «И Путину, и Медведеву что-то (или кто-то) в государственной системе упорно сопротивляется. То ли либеральная агентура, пока еще не выявленная, то ли животная одичалая коррупция, то ли неизлечимая тупость.

Кое-кто, удивляется, почему так эмоционально и страстно мы реагируем на события в Курской области и на прорыв врага в Среднюю Россию. А как иначе? Мы проживаем историю, участвуем в ней, пропускаем ее через сердце, творим ее. Это не инфантилизм, а соучастие в смыслах времени. Когда нам нестерпимо больно, мы орем. Когда радостно, улыбаемся. Когда мы теряем близких, мы рыдаем и не прекращаем страдать до самой до смерти. Когда враг врывается в наш родной край и начинает уничтожать наших людей, и мы теряем наших героев, мы в ярости и в бешенстве. И конечно, у нас рождаются вопросы: Как так? Почему? Объясните! Накажите! А главное – спасите и давайте, наконец, двинемся по-настоящему к Победе», – страстно призвал Александр Дугин.

Да, к Победе мы неуклонно продвигаемся, однако то, что произошло, подтверждает, что этот путь будет очень не простым и тяжелым. И Курск показал, что нам нельзя останавливаться на полпути, нацистский режим Киева должен быть разгромлен окончательно.

Специально для «Столетия»

Владимир Малышев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. ВСУ атаковали позиции России в Курской области 6 августа 2024 года.

2. Президент Путин назвал это масштабной провокацией и призвал к мужеству.

3. Российские власти заявляют о намерении отразить атаку и вернуть контроль над территорией.

4. Дмитрий Медведев призвал к более агрессивным действиям против Украины, включая продвижение вглубь её территории.

5. Возникают вопросы о том, как такое вторжение стало возможным, и критика в адрес разведки и военного руководства.

6. Сообщается о взаимодействии между ВСУ и НАТО.

7. Западные СМИ по-разному оценивают ситуацию: некоторые видят в этом успех Украины, другие считают это бессмысленной авантюрой.

8. В России звучат призывы к более решительным действиям в ответ на вторжение.

Вывод:

Статья освещает серьезную эскалацию конфликта между Россией и Украиной, вызванную вторжением ВСУ на территорию Курской области. Это событие вызвало сильную реакцию в России, от призывов к более агрессивным действиям до критики военного руководства. Автор подчеркивает, что путь к победе будет трудным, и что нацистский режим в Киеве должен быть полностью разгромлен. Статья отражает напряженность ситуации и указывает на возможность дальнейшей эскалации конфликта.