С завистью в мир вошла смерть. Это один из мотивов злого поведения. Часто человек думает, что он очень добрый, никому никакого зла не желает, и чего-чего, а зависти в нем нет никакой. "Может быть я вспыльчив" – говорит он, – "но быстроотходчив, может я легкомыслен, или что-то еще, но уж ни как не завистлив".



На самом деле, если посмотреть глубже, то можно обнаружить в себе странную печаль от успеха другого человека.

Когда у другого успех или радость, то у тебя появляется печаль, ты опускаешь лицо свое.

Это верный признак того, что не все в тебе в порядке.

Вот на работе: вроде все работали одинаково и ты не хуже всех, но другого отметили, а тебя – нет. Или Господь распределяет богатство, таланты людям, вроде и этому дал, и тому дал, а мне, почему то не дал? Тут и начинается то, что описано у Пушкина в "Моцарт и Сальери", что собственно является историей про Каина и Авеля.

Каин опускает лицо свое и печалится от Божьего благословения брата.

Печаль от чужого благополучия называется зависть. Завистью дьявола в мир вошла смерть. диавол завидует человеку, потому что сам прозревает свой печальный и вечный конец и нашу вечную славу во Христе Иисусе, Господе нашем.

Поэтому его мотив – это лишить человека счастья, лишить человека вечного блаженства и сделать человека участником своей собственной беды.

Только это мотив сифилитички, которая от обиды, что сама заразилась, пытается заразить как можно больше людей.

Но это крайние формы зависти, которые заставляют Каина убивать, сифилитичек – делиться болезнью, или диаволу – тащить за собой в ад всех остальных.

А просто печать от чужого благополучия, просто такое бормотание "почему ему – да, а мне – нет?", "откуда это у них все берется?", "почему одним везет, а другим не везет?" – это очень часто распространенная вещь. Из-за этого часто жены "грызут" своих мужей.

Из этих ропотливых завистливых мотивов рождается много печали и беды в мире.

И зависть – это широко распространенная вещь.

Целые народы завидуют целым народам.

В истории Европы немцы ужасно завидовали англичанам, англичане – французам, поэтому они воевали постоянно друг с другом.

Наши глупцы смотрели "с придыханием" на Европу и Америку, но это все очень печально заканчивалось.

Это уже зависть не личная, а народная: поругать свое, похвалить чужое.

Если мы проверим нашу жизнь на наличие этих состояний (печали и грусти), то заметим, что и мы от этого не до конца свободны.

И нам будет в чем каяться и с чем бороться.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Зависть – один из мотивов злого поведения, который часто не осознается людьми.

2. Признак зависти – печаль от успеха или радости другого человека.

3. Зависть может проявляться в разных ситуациях: на работе, в распределении талантов и богатства.

4. История Каина и Авеля, а также "Моцарт и Сальери" Пушкина иллюстрируют зависть.

5. Дьявол завидует человеку из-за его потенциального вечного блаженства.

6. Зависть может принимать крайние формы (убийство, намеренное заражение болезнью).

7. Более распространены "легкие" формы зависти – ропот и недовольство чужим успехом.

8. Зависть может быть не только личной, но и между народами.

9. Многие люди не полностью свободны от зависти.

Вывод:

Статья раскрывает тему зависти как распространенного и часто неосознаваемого порока. Автор подчеркивает, что зависть может проявляться в различных формах – от легкого недовольства чужим успехом до крайних проявлений. Важно, что зависть рассматривается не только на личном уровне, но и в масштабах целых народов. Автор призывает читателей к самоанализу и борьбе с этим чувством, подчеркивая его негативное влияние на жизнь человека и общества в целом.

Расширенный вывод о природе зависти и комплексном восприятии жизненных ситуаций:

Зависть часто возникает из-за поверхностного сравнения отдельных аспектов жизни людей, без учета полной картины их существования. Мы склонны фокусироваться на видимых факторах успеха или благополучия других, игнорируя скрытые трудности и жертвы, которые могли потребоваться для достижения этого положения.

Если бы мы могли увидеть полную картину жизни человека, которому завидуем, зависть, вероятно, исчезла бы. Реальность часто оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Например, некоторые могут завидовать способностям Христа творить чудеса, не учитывая его страдания и жертву на кресте. Другие завидуют знаниям и умениям людей, не принимая во внимание годы упорного труда, вложенные в их приобретение.

Жизнь редко бывает идеальной во всех аспектах. У кого-то может быть финансовое благополучие, но отсутствовать возможность иметь детей. У других могут быть любящие семьи, но финансовые трудности. Оба могут завидовать друг другу, не осознавая ценности того, что имеют сами.

Важно понимать, что каждый человек идет по своему уникальному жизненному пути, со своими испытаниями и возможностями. Осознание этого факта помогает избавиться от зависти и принять свой собственный путь.

Вместо того чтобы завидовать, мы можем научиться радоваться успехам других и извлекать из них уроки, применимые к нашей собственной жизни. Например, если кто-то достиг успеха в карьере, мы можем изучить его методы работы и адаптировать их к своей ситуации, не пытаясь слепо копировать чужой путь.

Важно также помнить, что неудачи других не должны вызывать злорадство (что является обратной стороной зависти). Напротив, они должны пробуждать сочувствие и желание помочь. Такой подход не только этичен, но и помогает создавать более здоровые и поддерживающие отношения в обществе.

Когда мы чувствуем зависть, это сигнал к тому, что мы, возможно, слишком узко смотрим на ситуацию. В таких случаях полезно сделать шаг назад и попытаться увидеть более широкую картину. Если нас интересует чей-то опыт или достижения, стоит изучить их путь более подробно. Это может привести к двум результатам: либо мы найдем полезные практики, которые сможем адаптировать для себя, либо поймем, что видимый успех потребовал таких жертв, которые мы не готовы принести.

Например, кто-то может завидовать успешному бизнесмену, не зная о бессонных ночах, стрессе и рисках, с которыми тот сталкивается. Или завидовать известному артисту, не понимая, сколько личного времени и свободы он теряет из-за своей популярности.

В конечном итоге, понимание комплексности жизненных ситуаций и уникальности каждого пути помогает не только избавиться от зависти, но и развить более глубокое сочувствие и уважение к опыту других людей. Это ведет к более здоровому и удовлетворенному отношению к собственной жизни и более гармоничным отношениям с окружающими.

Таким образом, преодоление зависти требует развития более широкого и глубокого взгляда на жизнь, способности видеть за внешним успехом или неудачей целостную картину человеческого опыта. Это не только избавляет нас от разрушительного чувства зависти, но и открывает путь к личностному росту, эмпатии и более полноценной, осмысленной жизни.