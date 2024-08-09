“Как американцы развели Горбачева”. Е.Ю.Спицын на радио Маяк программа Стиллавин Today
Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 30 июля 2024 г.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. В 1985 году Горбачев объявил односторонний мораторий на ядерные испытания до 1 января 1986 года.
2. К середине 1980-х годов ядерные арсеналы СССР и США были огромными – около 35 000 и 30 000 боеголовок соответственно.
3. В 1983 году НАТО приняло "двойное решение" – разместить новые американские ракеты в Европе и предложить СССР переговоры по сокращению вооружений.
4. США удалось представить СССР как главного виновника обострения международной обстановки через контроль западных СМИ.
5. Горбачев стремился снизить угрозу ядерной войны и улучшить имидж СССР на международной арене.
6. США отказались присоединиться к советскому мораторию, обвинив СССР в предварительном наращивании испытаний.
7. Размещение американских ракет в Европе сократило подлетное время до территории СССР до 8-10 минут, создав серьезную угрозу.
8. Переговоры по разоружению в итоге привели к односторонним уступкам со стороны СССР.
Вывод:
Решение Горбачева о моратории на ядерные испытания было частью более широкой стратегии по снижению международной напряженности и улучшению имиджа СССР. Однако это решение, как и последующие шаги по разоружению, в итоге привели к односторонним уступкам со стороны Советского Союза. США, используя свой контроль над западными СМИ, сумели представить СССР как агрессора, несмотря на инициативы по разоружению. В результате, попытки Горбачева снизить помощь ядерной войны парадоксальным образом привела к ослаблению стратегических позиций СССР без соответствующих уступок со стороны США.
Вы До Сих Пор Считаете что,Те Кто Управляет Америкой ГЛУПЫЕ??)))
Наивные БиоРоботы “вскормленные” Стандартной Государственной Пропагандой Любой Территории в Свое “величие” и “нев…бенность”!!!))))
Над Байденами и Псаками Смеясь…
Ещё, Не Известно кто ,над Кем “издевается”))))))
Как там, у вас в Поговорках. .
“Васька слушает,но Свое Ест”
Бестолочи……
“Как американцы развели Горбачева” – - я бы сказал: “как Раиса Максимовна и Политбюро развели Горбачева, который заведомо был готов быть разведенным”