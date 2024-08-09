Олег Царёв, политик, автор канала @olegtsarov



Telegram сегодня стал источником самой оперативной информации. Выдаваемые здесь новости формируют настроения в обществе, являются рычагом воздействия на сознание миллионов людей и по этой причине становятся объектом манипуляций врага.



В первые же часы после вторжения ВСУ в Курскую область украинские ЦИПсО (центры информационно-психологических операций), мимикрирующие под патриотические Telegram-каналы, начали разгонять фейковую информацию. Цель — посеять панику, создать ощущение беспомощности. Сделали вброс о том, что в Курске якобы резко взлетели цены на аренду квартир, но данные сервисов по поиску жилья не фиксируют никаких изменений. Крымчан хотели напугать «вспышкой холеры», которую якобы подтвердил советник главы Республики Крым Олег Крючков. В очередной раз «объявили» мобилизацию в стране, хотя официальные источники неоднократно подтверждали, что ещё одной мобилизации не планируется.



Стоит отметить, насколько технически качественными стали дипфейки. Нейросети помогают создавать ролики, которые «вкладывают» в уста представителей власти ложную информацию. Так появился ролик, в котором врио главы Курской области Алексей Смирнов якобы обращается к жителям региона с призывом прийти в военкоматы, чтобы получить оружие. За основу взяли реальное видео Смирнова и его заявление о сложной обстановке на границе, с помощью ИИ создали видеоверсию двойника врио губернатора, добавили созданную нейросетью звуковую дорожку и запустили «обращение» в эфир.



Затем появилось фейковое видео с министром обороны Белоусовым, который якобы обратился к крымчанам с призывом идти в военкоматы и «спасать Курск». Для достоверности создатели дипфейка разместили на видео логотип телеканала «Крым 24».



Затем появилось видео с логотипом РИА Новости, на котором нейрокопия генерала, замначальника ГВПУ ВС РФ Апти Алаудинова объявила, что подразделения «Ахмат» якобы не станут участвовать в боях в Курской области. Правда, через несколько часов сам Алаудинов рассказал и показал, что вместе с вверенными ему подразделениями уже находится в непосредственной близости к ЛБС.



Как противостоять потоку недостоверных новостей? Основное — это критичное отношение к входящей информации. Зная, что существуют фейки, стоит ответственнее выбирать источники, подписываться на официальные каналы СМИ, чиновников и узнавать информацию от них. А ещё нужно стараться не поддаваться панике и не верить сразу всему, что вы читаете. Это первое.



Второе. Разумеется, органам власти и тем, от кого люди ждут новостей, нельзя допускать вакуума информационного пространства. В нынешней ситуации многие люди испытывают тревогу. Своевременная и, главное, честная информация даёт ощущение контроля над происходящим. Это человеческая психология. И если в таком состоянии люди не получают самые оперативные данные в официальных источниках, они ищут неофициальные. И находят. Нередко — фейки.



Сейчас к борьбе с фейками и дипфейками подключилась Генеральная прокуратура России: генпрокурор Игорь Краснов поручил принять меры по выявлению и блокировке фейков о событиях в Курской области после вторжения ВСУ в регион. Механизм неясен, но решение верное.



Обстановка в Курской области действительно непростая, но главное — не поддаваться панике и перепроверять информацию, не распространять непроверенные негативные новости на радость врагу.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



#Курск #фейк #дипфейк



Специально для RT

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Telegram стал важным источником оперативной информации, влияющим на общественное мнение.

2. Украинские центры информационно-психологических операций распространяют фейковую информацию через Telegram для создания паники.

3. Технологии дипфейков позволяют создавать убедительные фальшивые видеообращения от имени официальных лиц.

4. Появились фейковые видео с призывами к мобилизации и другой ложной информацией о ситуации в Курской области.

5. Для противодействия фейкам необходимо критическое отношение к информации и использование официальных источников.

6. Властям важно своевременно предоставлять достоверную информацию, чтобы избежать информационного вакуума.

7. Генпрокуратура России подключилась к борьбе с распространением фейков о ситуации в Курской области.

Вывод:

В условиях сложной обстановки в Курской области и активного распространения дезинформации через социальные сети, особенно Telegram, критически важно сохранять бдительность, проверять информацию и полагаться на официальные источники. Государственным органам необходимо оперативно предоставлять достоверную информацию для предотвращения паники и противодействия распространению фейков. Борьба с дезинформацией требует совместных усилий властей и граждан.