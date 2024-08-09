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Где Православие в церковной архитектуре 17 века?

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А я вас хочу спросить где ваше Православие в церковной архитектуре конца 17 века? Часто говорят что Знаменская церковь в Дубровицах это не типичная архитектура, а я наоборот в этом видео докажу, что как раз это типичная Московская церковная архитектура после смены Старого Бога на Нового. Разберём несколько церквей так называемого "Московского Барокко" в том числе Знаменскую церковь в Дубровицах, Храм Покрова в Филях и Большой собор Донского Монастыря. Сегодня я вас удивлю!

Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции:

1. Автор рассматривает архитектуру трех московских храмов конца XVII века: Знаменскую церковь в Дубровицах, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и Большой собор Донского монастыря.

2. Эти храмы имеют схожие архитектурные особенности:
   - Форма равностороннего креста или "четырехлистного клевера" при виде сверху
   - Отсутствие отдельно стоящей колокольни (колокола размещены на верхних ярусах)
   - Отсутствие алтарной апсиды
   - Стиль барокко (т.н. "нарышкинское барокко")

3. Автор утверждает, что такая архитектура была типичной для того времени, хотя сейчас ее часто называют нетипичной для православных церквей.

4. Предполагается, что современный вид многих церквей того периода - результат последующих перестроек и реконструкций, особенно в XIX веке.

5. Автор связывает эти архитектурные особенности с переходом от "старого Бога" к "новому" (евангелической вере).

6. Упоминается, что многие церкви пострадали во время наполеоновского нашествия 1812 года, что послужило поводом для их реконструкции.

7. Автор предполагает, что иконостасы во многих церквях были установлены только в XIX веке.

Вывод:
Автор пытается доказать, что церковная архитектура конца XVII века существенно отличалась от того, что мы привыкли считать традиционным православным стилем. Он предполагает, что многие привычные элементы (купола, иконостасы, отдельные колокольни) были добавлены позже, в XIX веке, когда возник запрос на "русский стиль". Эта теория связывается с идеей о смене религиозной парадигмы и переходе к новой "евангелической вере". Однако стоит отметить, что эти утверждения являются авторской интерпретацией и могут не совпадать с общепринятыми историческими взглядами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9iO2iLY9jCg&list=TLPQMDgwODIwMjS3J2CMW1A6mQ&index=2
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