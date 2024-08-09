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106 лет назад

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Гримаса истории.

Документ https://t.me/alter_vij/3154

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9313863.html
Метки: 1918, документы, история
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12835 9991
    chu сегодня в 11:25

      Замануха с ЕС показала, что если еврей будет долго ухаживать за бандеровцем, то бандеровец согласится.

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      • 32272 27442
        маринаchu сегодня в 11:37

          как только ИГОРЕША называет своих героев ,так сразу с оригинала превращается в “маргинал обыкновенный”.жесть просто .когда то и ты Стрелка гиркина ,картавого поручика .рекомендовал..а некоторые тут -Кара мурзу “правдоруба “.Ну и что показало время?

          • 12835 9991
            chuмарина сегодня в 11:49

              Время показало что провоцировать можно любого и любыми разговорами. Нужно в этой каше видеть своего и не раскрываться.

              • 32272 27442
                маринаchu сегодня в 11:57

                  ты поднаторел в этом однозначно..
                  “несколько наблюдений последних дней:

                  — в российской медиасфере идет две кампании: “военкоры” разгоняют зраду, сеют панику и недоверие, причем на основе откровенно недостоверных данных и особо не стесняясь; часть тг каналов включились как по щелчку в шельмование первой группы — тут, имхо, вбросили денег и выдали методичку, уж слишком разные люди как под копирку выдают похожие тексты..

                  — все больше и больше в диванной аналитике всех мастей и калибров показывают пальцем на британцев

                  — интересна реакция администрации США — выглядит как откровенная растерянность и импотенция, тем интереснее что будет когда они возьмут себя в руки и начнут реагировать

                  • 12835 9991
                    chuмарина сегодня в 12:16

                      В российской медиасфере зреет создание неких очень умных и образованных стратегов на бумаге и на словах. Нужны люди от земли и от дела. Табуретки нужно делать. И что нужно из законов для производства и продажи табуреток, те законы и принимать нужно. Здесь был спор с КТ что в Польше платят 2000 зелени, другой сказал, что у нас профком, 13-я и бесплатная медицына. Я сказал что дело именно в бесплатных добавках, поэтому люди и едут в Польшу. Нужно внутри лечить профком, медицину и 13-ю, Именно в этом причина всех разладов. Нельзя плодить кабинетных генералов, которые охраняют от народа Президента и ублажают Президента. Ни генералы такие не нужны государству а значит народу, ни все остальное. Это нездоровое и неправильное кабинетно-тепличное говорильное амно.
                      Не надо лепить горбатого, что если ты вступил в профком то тебе легче подтвердить свою квалификацию. С такой квалифмкацией от профкома в Польше ты не нужен.
                      Усекаешь Ручечник из своего русского сайта ???

                    • 32272 27442
                      маринаchu четыре часа назад

                        насчет генералов и окружения согласна -гниль уже воняет,не закроешь переменой интерьеров…Насчет внутренних проблем не буду,пусть СС фантазируют ,а игореши верят..насчет польши -да, рабочему с руками ,умеет делать табуретку, платят -итр там нахрен не нужен..зато у нас везде верхушка заграбастала деньги ,а внизу делают вид что работают ,поскольку,- те делают вид ,что платят.Не знаю хватает ли пОляку на жизнь хорошую.но никто не вернулся из уехавших.как то с жильем решают проблемы..возможно просто не вникают в происходящее вокруг -платят и хорошо.Мало кто вникает и здесь из окружения моего.но путина “любят Фсе”-он всем просто кость в горле..Как напьются .так изливают желчь,кого ждали.кто обещал им счастье,ведь лежали бы уже на дне или сбежали кто куда..У простых всегда выбор между плохим и очень плохим..Хорошо ,что здесь первый вариант..

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