Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Замануха с ЕС показала, что если еврей будет долго ухаживать за бандеровцем, то бандеровец согласится.
как только ИГОРЕША называет своих героев ,так сразу с оригинала превращается в “маргинал обыкновенный”.жесть просто .когда то и ты Стрелка гиркина ,картавого поручика .рекомендовал..а некоторые тут -Кара мурзу “правдоруба “.Ну и что показало время?
Время показало что провоцировать можно любого и любыми разговорами. Нужно в этой каше видеть своего и не раскрываться.
ты поднаторел в этом однозначно..
“несколько наблюдений последних дней:
— в российской медиасфере идет две кампании: “военкоры” разгоняют зраду, сеют панику и недоверие, причем на основе откровенно недостоверных данных и особо не стесняясь; часть тг каналов включились как по щелчку в шельмование первой группы — тут, имхо, вбросили денег и выдали методичку, уж слишком разные люди как под копирку выдают похожие тексты..
— все больше и больше в диванной аналитике всех мастей и калибров показывают пальцем на британцев
— интересна реакция администрации США — выглядит как откровенная растерянность и импотенция, тем интереснее что будет когда они возьмут себя в руки и начнут реагировать
В российской медиасфере зреет создание неких очень умных и образованных стратегов на бумаге и на словах. Нужны люди от земли и от дела. Табуретки нужно делать. И что нужно из законов для производства и продажи табуреток, те законы и принимать нужно. Здесь был спор с КТ что в Польше платят 2000 зелени, другой сказал, что у нас профком, 13-я и бесплатная медицына. Я сказал что дело именно в бесплатных добавках, поэтому люди и едут в Польшу. Нужно внутри лечить профком, медицину и 13-ю, Именно в этом причина всех разладов. Нельзя плодить кабинетных генералов, которые охраняют от народа Президента и ублажают Президента. Ни генералы такие не нужны государству а значит народу, ни все остальное. Это нездоровое и неправильное кабинетно-тепличное говорильное амно.
Не надо лепить горбатого, что если ты вступил в профком то тебе легче подтвердить свою квалификацию. С такой квалифмкацией от профкома в Польше ты не нужен.
Усекаешь Ручечник из своего русского сайта ???
насчет генералов и окружения согласна -гниль уже воняет,не закроешь переменой интерьеров…Насчет внутренних проблем не буду,пусть СС фантазируют ,а игореши верят..насчет польши -да, рабочему с руками ,умеет делать табуретку, платят -итр там нахрен не нужен..зато у нас везде верхушка заграбастала деньги ,а внизу делают вид что работают ,поскольку,- те делают вид ,что платят.Не знаю хватает ли пОляку на жизнь хорошую.но никто не вернулся из уехавших.как то с жильем решают проблемы..возможно просто не вникают в происходящее вокруг -платят и хорошо.Мало кто вникает и здесь из окружения моего.но путина “любят Фсе”-он всем просто кость в горле..Как напьются .так изливают желчь,кого ждали.кто обещал им счастье,ведь лежали бы уже на дне или сбежали кто куда..У простых всегда выбор между плохим и очень плохим..Хорошо ,что здесь первый вариант..