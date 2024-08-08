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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 8 августа 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Беловоды, Юнаковка Сумской области, Волчанск Харьковской области и Дарьино Курской области.

Потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 бронетранспортеров, 12 пикапов, три 152-мм гаубицы Д-20, две-122 мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Табаевка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ.

Противник потерял более 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину «Казак», бронемашину «MaxxPro» производства США, 13 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 67-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Острое, Ивано-Дарьевка и Выемка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе БТР М113 производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжают ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тарасовка, Торецк, Гродовка и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад противника.

Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 10 автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены два склада боеприпасов.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Новотягинка и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», три 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 164 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 80 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 21 вне зоны проведения специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 636 самолетов, 278 вертолетов, 29402 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16937 танков и других боевых бронированных машин, 1398 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12976 орудий полевой артиллерии и минометов, 24528 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/41915
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 32270 27440
    марина два часа назад

      “Депутат Делягин извинился перед военкором Поддубным и его семьей
      Депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед военкором Евгением Поддубным и его родственниками за сообщение о ранении..”
      Не понимаю? а перед семьей врача скорой помощи ,а семьями погибших детей? Ведь БПЛ этих уродов целенаправленно гоняются за мирными..И что ,Делягина это раньше не волновало???

    • 2479 2375
      Сан Саныч час назад

        Марине.

        Упреждающие удары, освободили Лукашовку в Сумской области – Ваши родные края: https://t.me/mig41/35959

        Победа будет за нами. Не варите сейчас варенье из антоновки, она созреет в середине сентября.

        1
        1
      • 28388 26408
        жора шапов 13 мин. назад

          Вот это сегодня в “Царьграде” :
          “Судя по всему, при Шойгу коррупция в Минобороны достигла каких-то космических масштабов и тот факт, что страна ведёт спецоперацию и на кон поставлено её выживание, вообще никак не отразился на аппетитах штабных генералов.

          По приблизительной оценке, за всё то время, что Шойгу был министром обороны, у государства было украдено 11 трлн рублей. Чтобы вы понимали масштаб ущерба, который был нанесён одной только армии, приведём простой пример. На эти деньги можно было купить 3700 истребителей Су-57, 22 тыс. танков “Армата”, 11 млн БПЛА “Ланцет-3″ или 220 млн FPV-дронов.”

          Не знаю, кто оценивал, но не удивился. Наверное копили на “города Шойгу “.

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