Всу при заходе в курскую применили относительно новую тактику для себя. Задействуют и применяют новые подразделения «рейнджеров» и условно новые части подготовленные по новой схеме.

Тактику эту недавно обкатывали в харьковской, и те кто это видел, сигнализировал.

Но никакого внимания не получил.

В чем заключается смысл?

Противник на родном из участков сначала нормально «продувает»небо от наших глаз, бпла самолетного типа.

Дальше под огневым валом выводит направленные средства рэб почти первую линию.

Под прикрытием направленных сил рэб выводит огромное количество своих бпла. Мавики на нестандарте с платами смещающими диапазон.

Ружья и рэб бесполезен.

Под непрекращающимся огневым валом высокоточных фпв которые идут роями, сокращает дистанцию до позиций.

Заходит и закрепляется в пустые разобранные окопы малыми группами 4-6ч под прикрытием бпла.

Линию рэб выносят вперед и повторяют схему.

Чуть позже о лекарстве. Оставайтесь с нами.

@rustroyka1945

Комментарий редакции

Первым шагом противник выдвигает вперед мобильные группы, оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы. Эти группы создают плотные помехи, которые лишают нас возможности эффективно использовать собственные БПЛА и средства разведки. Они формируют своего рода "туман войны", в котором действуют дальше.

Пользуясь этим прикрытием РЭБ, противник вводит в бой свои БПЛА. Причем это не просто стандартные дроны – они модифицированы так, чтобы работать на измененных частотах, на которые наши средства РЭБ не оказывают должного воздействия. Таким образом, противник получает преимущество в воздушной разведке и наблюдении за полем боя.

Под прикрытием этих разведывательных БПЛА, действующих в условиях подавленных нами средств связи и управления, противник вводит в бой высокоточные ударные БПЛА, сокращая дистанцию и нанося удары по нашим позициям.

Ключевую роль в этой тактике играют скрытные действия самих подразделений противника. Операторы БПЛА и специалисты РЭБ действуют незаметно, не привлекая к себе особого внимания. Они перемещаются мобильными и рассредоточенными группами, не показываясь открыто на поле боя.

Под прикрытием этих скрытных действий и создаваемых ими помех, на завершающем этапе в пустые окопы и позиции входят небольшие штурмовые отряды противника. Эти группы, насчитывающие 4-6 человек, действуют рассредоточено, что делает их менее уязвимыми для поражения одной ракетой.

Таким образом, противник сочетает скрытность и мобильность действий своих специалистов с точечным и рассредоточенным вводом в бой штурмовых групп. Это позволяет ему постепенно, шаг за шагом, захватывать новые рубежи, не демаскируя себя открытыми боевыми действиями.

Ключевое преимущество этой тактики – способность противника действовать незаметно, подавляя нашу разведку и управление, а затем вводить в бой хорошо защищенные штурмовые отряды. Это значительно осложняет противодействие такому наступлению.

Согласно предложению Александра Харченко, для противодействия тактике противника, применяющего массированное использование FPV-дронов, необходимо сформировать мобильные "роевые" группы:

Ключевой акцент Харченко делает на создании множества небольших, высокоманевренных подразделений на мотоциклах и легких машинах. Эти группы должны быть гораздо более мобильными и скоординированными, чем традиционные маршево-строевые части.

Такие мобильные группы необходимо оснастить противотанковым и противовоздушным вооружением, в том числе FPV-дронами. Это позволит им эффективно поражать наземные и воздушные цели противника в условиях сложной лесисто-болотистой местности.

Основная задача этих "пожарных команд" – быстро реагировать на действия вражеских БПЛА и мобильных групп, купируя их прорывы. Высокая скорость перемещения и хорошая связь между группами должны обеспечить им преимущество над противником.

Массовое развертывание таких мобильных, хорошо вооруженных и оснащенных групп, по мнению Харченко, позволит эффективно противодействовать тактике противника, основанной на использовании FPV-дронов. Их маневренность и скорость реакции должны нивелировать преимущества врага в воздушной разведке и огневой поддержке.