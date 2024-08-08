После атаки украинской армии на Курскую область военные действия на Украине должны приобрести «открыто экстерриториальный характер», заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

Политик назвал причины атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российский регион: «Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород, и временное информационное превращение "зрады" в "перемогу"».

«Необходимо извлечь серьёзный урок из случившегося и исполнить то, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему [Владимиру Путину] – беспощадно разгромить и уничтожить врага, — пишет Медведев. — Есть и ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным».

В заключение он добавил: «Светлая память погибшим: военным и гражданским, всем, кто попал под шквальный огонь неонацистов. Лучшая память о них – это тщательно продуманное возмездие. Выздоровления всем раненым».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта». «Очевидно, что и здесь расчёты неонацистов не оправдались», — заметила она.

Комментируя «циничное молчание Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток», поставки истребителей F-16 для ВСУ и слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданов** о планах нанести удар по Крымскому мосту, дипломат подчеркнула: «Перечисленные факты в очередной раз подтверждают актуальность задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз, исходящих с её территории. Все они обязательно будут выполнены».

По материалам Telegram Д. Медведева, Telegram М. Захаровой

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Дмитрий Медведев, замглавы Совета безопасности РФ, призвал проводить военные действия на Украине до Киева и Одессы.

2. Медведев назвал причины атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область: желание выгодно показать остатки сил, разредить боевые порядки и временное информационное превращение "зрады" в "перемогу".

3. Медведев заявил, что после атаки на Курск СВО должна приобрести "открыто экстерриториальный характер" – можно и нужно идти до Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева.

4. Медведев подчеркнул, что "нет никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха" и что "мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным".

5. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что атака в Курской области была попыткой украинских неонацистов посеять панику и продемонстрировать активность, но их расчеты не оправдались.

6. Захарова отметила, что поставки истребителей F-16 для ВСУ и планы нанести удар по Крымскому мосту подтверждают актуальность задач СВО по денацификации и демилитаризации Украины.

Вывод:

Статья демонстрирует призыв российских властей к расширению военных действий на территории Украины, вплоть до взятия Киева и других крупных городов. Это рассматривается как ответ на атаку ВСУ на Курскую область и как необходимость устранения "нацистской угрозы" с территории Украины. Российское руководство выражает готовность к "беспощадному разгрому и уничтожению врага" без каких-либо ограничений по границам.