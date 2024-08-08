Депутаты из партии «Справедливая Россия – За правду» предложили ввести для молодых россиян «Спортивную карту Ивана Поддубного».

С инициативой депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру спорта Михаилу Дегтяреву и мэру Москвы Сергею Собянину. Пилотным регионом предложено сделать столицу.

Гусев напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение сделать «максимально бесплатными» занятия спортом. В 2021 году в России для молодежи ввели «Пушкинскую карту, – привел он пример. – Теперь государство выделяет ежегодно по 5 тысяч рублей на баланс каждому россиянину в возрасте от 14 до 22 лет. В итоге молодежь устремилась в театры, музеи и на выставки. Хотим мы, чтобы так же молодые люди шли в спортклубы и секции? Конечно! Значит, нужна "спортивная карта". Мы даже название ей придумали – "Карта Ивана Поддубного" – спортсмена из народа, известного своей волей к победе. Это тоже наша история. И это – пример молодым».

Номинал карты в зависимости от региона может составить от 3 до 7 тысяч рублей в год. Средства можно будет потратить только на занятия спортом в аккредитованных спортивных клубах, секциях и тренажерных залах, претендующих на участие в федеральной программе «Спортивная карта Ивана Поддубного». Спортивные учреждения должны быть аккредитованы Минспортом РФ, быть безопасными и предоставлять скидки молодым россиянам – обладателям спортивной карты.

«Молодые люди, которые уделяют внимание спорту и своему здоровью, вырастут целеустремленными, дисциплинированными и мотивированными на активный и здоровый образ жизни. Финансирование спортивной карты москвича окупится за счет сохранения здоровья и активного образа жизни наших граждан», ‒ подчеркнул Гусев.

По материалам «Московского комсомольца», «Парламентской газеты», ТАСС

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Депутаты из партии "Справедливая Россия – За правду" предложили ввести для молодых россиян "Спортивную карту Ивана Поддубного".

2. Пилотным регионом предложено сделать Москву.

3. Номинал карты может составить от 3 до 7 тысяч рублей в год, которые можно будет потратить только на занятия спортом в аккредитованных спортивных учреждениях.

4. Спортивные учреждения должны быть аккредитованы Минспортом, быть безопасными и предоставлять скидки молодым владельцам карты.

5. Финансирование спортивной карты окупится за счет сохранения здоровья и активного образа жизни граждан.

Вывод:

Депутаты предлагают ввести специальную "Спортивную карту Ивана Поддубного" для молодежи, которая позволит им бесплатно или со скидкой заниматься спортом в аккредитованных учреждениях. Это поможет приобщить молодых людей к здоровому и активному образу жизни, что в долгосрочной перспективе окупится за счет улучшения здоровья граждан. Пилотным регионом для реализации этой инициативы предлагается сделать Москву.

Дополнительный вывод:

Интересно сравнить предлагаемую "Карту Ивана Поддубного" с организацией спортивной подготовки молодежи в Советском Союзе:

В СССР спортивная подготовка молодежи была построена на государственной системе, которая имела следующие ключевые черты:

1. Массовость и доступность: Спортивные секции, кружки, спортивные школы были доступны практически во всех регионах страны, в том числе на селе. Это позволяло вовлекать широкие массы молодежи в занятия спортом.

2. Бесплатность: Занятия в спортивных секциях, кружках и школах были бесплатными для участников. Государство полностью финансировало эту систему.

3. Высокий уровень подготовки: Советская система спортивной подготовки обеспечивала высокий уровень подготовки юных спортсменов, что позволяло СССР добиваться выдающихся результатов на международных соревнованиях.

4. Связь с образовательными учреждениями: Спортивная подготовка часто была интегрирована в школьную и вузовскую системы, что обеспечивало систематичность занятий.

В сравнении с этим, предлагаемая "Карта Ивана Поддубного" имеет следующие особенности:

- Адресность и ограниченный охват (только молодежь 14-22 лет).

- Финансирование через именные субсидии, а не централизованное государственное финансирование.

- Ориентация на аккредитованные платные спортивные учреждения, а не на бесплатные секции при школах и вузах.

Таким образом, предлагаемая мера, хотя и нацелена на повышение доступности спорта для молодежи, все же значительно отличается от масштабной и системной советской модели, которая охватывала все социальные слои и возрастные группы. Вопрос в том, будет ли она столь же эффективна в вовлечении молодежи в регулярные занятия спортом.