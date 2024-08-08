Сегодня по православному календарю День Димитрия Принудителя. На Димитрия Принудителя грузин тих, а либерал скорбен лицом. В старину хозяйки в этот день хачапури не пекли и хинкали не лепили. В народе говорят «На Димона Принудителя относись к грузинам бдительно»

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Комментарий редакции

В лето 7516-е от сотворения мира, случилось великое сражение на землях Кавказских. Когда на дворе стоял месяц Хейлетъ, грузинские воины вдруг взялись за оружие и начали обстреливать град Цхинвали, столицу осетинскую.

В ту пору на престоле русском как раз правил князь Дмитрий, ибо князь Владимир, следуя древнему обычаю Руси, передал ему трон на время. Как заведено было на Руси, иногда князья менялись местами, и вот князь Владимир, временно отошедший от дел великих, стал управлять хозяйством государственным, пока Дмитрий взял на себя тяжёлую ношу княжения. Люди тогда говорили, что Владимир и Дмитрий, как два крепких дуба, поддерживали друг друга в управлении державой, мудро распределяя обязанности и силу свою. Дмитрий же, прозванный Принудителем за решительность свою, в тот миг, как услышал о нападении, собрал дружину могучую и молвил: "Не дадим в обиду наших людей и миротворцев!"

И поехали русские витязи в Южную Осетию, как летящие стрелы, столь стремительно, что враги и глазом не успели моргнуть. Дмитрий был грозен и решителен: не медлил ни минуты, приказал войскам идти вперед и защищать людей от напастей грузинских. Молниеносно русские витязи разметали врагов, как ветер разносит листья по полю.

С тех пор осетины и абхазы стали жить под покровительством русского князя, а мир и благодать воцарились в тех землях, хоть и не все грузины были тому рады. В народе же до сих пор говорят: "На Димона Принудителя относись к грузинам бдительно", так как день сей стал символом мощи и решимости князя Дмитрия, который молниеносно и решительно пресек враждебные деяния грузинов неразумных, восстановив мир на земле Кавказской.