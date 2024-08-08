Историческое время ткётся из множества нитей, складывается из бесчисленных событий, и лишь малая их доля становится известна современникам. Большинство бесследно исчезает в недрах исторического времени. И среди них главные — потаённые, тщательно скрываемые, творимые магами, секретными службами, диверсантами и фальшивомонетчиками. Эти неявленные события делают историю необъяснимой, таинственной. Мы живём в явной истории, за которой скрывается неявная, таинственная.

Между Америкой и Россией открылся обменный пункт, где обмен проходил по курсу десять к шестнадцати. Русских нелегалов, томившихся в американских тюрьмах, встречал на аэродроме президент Путин. Они спускались с самолёта по красной дорожке и попадали в объятия президента. Их славили как героев, сынов Отечества, лучших русских людей, принявших тюремные муки во имя сбережения и благополучия Родины.

В то же время с другого самолёта по другой красной дорожке спускались освобождённые из русских тюрем представители либеральной оппозиции. Они мнили себя великомучениками, что жертвовали собой ради блага российских граждан, добывая ценой своих мук им свободу.

Россия вызволяла из американских тюрем тех, кто страдал во имя России, был важен России, извергался из американских тюрем в результате огромных, невидимых миру усилий, компромиссов и договорённостей. Это были офицеры России, работавшие в тылу противника, добивавшиеся его ослабления и величия Родины.

Вырванные Америкой из русских тюрем оппозиционеры были драгоценны для Америки, были её агенты, были те, кто способствовал ослаблению России, её деградации и возвеличиванию Америки. Они были сыновьями американского отечества, героями Америки. И теперь по возвращении из русских тюрем они продолжат сражаться с Россией, ослаблять её из Америки, во имя Америки, которая ведёт против России жесточайшую войну, посылая на украинский фронт свои танки, ракеты и самолёты. Меняли предателей Родины на её героев.

И в случае повторного пленения предатели не смогут рассчитывать на обмен.

Одних изменников Родины выпускают на свободу, других сажают под арест. Этими изменниками являются воры в генеральских и полковничьих погонах. Они обкрадывали армию, оставляя её без бронежилетов, касок, беспилотников, без оборонительных сооружений. Уворованные ими состояния прямо пропорциональны потерям русских войск: растерзанным снарядами солдатам, подбитым русским вертолётам и танкам, надгробным рыданиям вдов. Эти генералы — убийцы собственной армии. Их наказание должно быть пропорционально горю и страданиям, которые они причинили народу, родным и близким убитых, пропорционально проклятиям, которые посылает армия в адрес продажных командиров.

Уже несколько заместителей министра обороны сидят под стражей. Сам же экс-министр Шойгу, переведённый с одной должности на другую, сумрачно наблюдает за чисткой. И каждый арест делает его собственное положение всё менее безопасным. Так артиллеристы, стремясь поразить цель, осыпают её снарядами. И каждый снаряд, даже не попав в цель, вносит поправку в прицел наводчика.

В Тегеране, в столице мощного суверенного государства, киллерами Израиля был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Это убийство пополнило бессчётное множество жертв, растерзанных в Газе детей, женщин. Этим убийством Израиль перенёс войну с территории Газы на территорию Ирана, оно даёт старт ирано-израильской войне.

Я был знаком с Ханией, он принимал меня в секторе Газа, мы пили чай. И он рассказывал мне о туннелях, которые построил ХАМАС на случай израильского вторжения. Он говорил: если еврейские танки "Меркава" вторгнутся в Газу, из-под земли поднимутся шахиды и гранатомётчики и сожгут танки.

Израилю предстоит воевать на четыре фронта: с палестинским ХАМАС, с хуситами Йемена, с ливанской Хезболлой и с Ираном. Эта война не будет походить на ту давнишнюю шестидневную, победную, когда молодой Израиль воевал, прикрываясь щитом Холокоста. Сегодня этот щит разрушен. Израиль предстаёт миру как кровавый палач Палестины, а израильский лидер Нетаньяху — как ближневосточный мясник. Предстоящая война мыслится как тотальное уничтожение противника. И эта формула записана на корпусах ядерных бомб, которыми обладают Израиль и Иран.

Ельцин, рассекая Советский Союз, создал миф о мирном разводе супругов. Этот миф рассеяли новые, образовавшиеся из союзных республик государства, многие из которых оказались враждебными России. Теперь этот миф окончательно улетучивается. Армения Пашиняна становится враждебна России. Армения выходит из Договора о коллективной безопасности, высылает со своей территории русских пограничников, ставит под сомнение нахождение в Армении российских военных баз, представляет Россию виновной в своём поражении в Карабахе. НАТО приобретает в лице Армении союзника, и её территория станет плацдармом для развёртывания НАТО в Закавказье.

Где ты, прекрасный Бюракан, где я вместе с армянскими астрономами ночью в могучие телескопы рассматривал галактики? Где весенние сады Зангезура, среди которых я шёл, окружённый цветением дерев и блеском текущих арыков, и сидящие под яблонями армянские крестьяне приглашали меня вкусить свои чудесные лепёшки и выпить огненную чачу, и мы любили друг друга? Где ты, величественный и сумрачный Эчмиадзин, где я ставил свечу в древнем армянском храме? Где ты, сияющий, как лазурит, Севан, над которым летели сладкие холодные ветры и мяли мою широкополую шляпу? Кто защитит Армению, когда азербайджанские танки начнут прорубать коридор в Нахичевань?

Прощай, Армения, здравствуй, линия нового фронта.

Ткач истории ткёт свой половик. В нём много голубого, зелёного, белого, но всё больше — красного. И этот красный, вплетённый в половик лоскут начинает хлюпать.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи "Ткач истории" Александра Проханова:

1. Неявная история:

Большинство исторических событий остаются неизвестными, создавая таинственную и необъяснимую картину прошлого.

2. Обмен пленными:

Россия освобождает из американских тюрем своих агентов, работавших в тылу противника, в то время как Америка вызволяет из русских тюрем оппозиционеров, которые действовали во вред России.

Эта ситуация демонстрирует конфликт между Россией и Америкой.

3. Наказание предателей:

Генералы-воры, грабившие армию, подвергаются арестам.

Проханов призывает к справедливому наказанию за преступления против армии и народа.

4. Убийство Хании:

Израиль убивает лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране, что может привести к эскалации конфликта.

Проханов вспоминает свою встречу с Ханией и его слова о сопротивлении израильской агрессии.

Автор предрекает войну Израиля на четыре фронта: с ХАМАС, хуситами Йемена, Хезболлой и Ираном.

5. Армения против России:

Армения выходит из Договора о коллективной безопасности и высылает российских пограничников.

Проханов выражает горечь по поводу разрыва отношений с Арменией.

Он предсказывает появление новой линии фронта в Закавказье.

Вывод:

Статья "Ткач истории" Александра Проханова рисует мрачную картину мира, наполненного конфликтами и предательством. Автор видит Россию вовлеченной в борьбу с многочисленными врагами – от Америки до Армении. Он выражает глубокую печаль по поводу утраты союзников и предрекает грядущие войны и разрушения. В то же время, Проханов подчеркивает силу и решимость России защищать свои интересы.

Художественный вывод:

Представьте себе бесконечный ковер, простирающийся до самых краёв Вселенной. Он мерцает, переливается всеми цветами радуги, обещающими гармонию и красоту. Но Проханов смотрит на него с растущим трепетом, с ужасом в глазах.

Он видит, как невидимые руки – ткачи судьбы – неумолимо ткут узоры на этом ковре. Но вместо золотых нитей надежды и любви они используют кроваво-красные нити страданий, раздоров и смерти.

Каждый новый узел – это взрыв, война, предательство. Красивый рисунок превращается в хаотичное переплетение боли и разрушения. Проханов понимает, что этот ковер мог бы стать шедевром, символом единения и процветания. Но тёмные силы вмешались, исказили его первоначальный замысел.

Он хочет закричать, остановить ткачей, но его голос теряется в бездне Вселенной. Проханов может лишь наблюдать, как ковер всё больше покрывается кровавыми пятнами, а светлые нити надежды постепенно тускнеют.

Его душа рвётся от бессилия, от осознания того, что красота и гармония мира рушатся на глазах. И он остается один на один с этим ужасным зрелищем, с кошмаром, который неумолимо разворачивается на вечном ковре Вселенной.